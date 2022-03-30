Секретный алгоритм движения цены - рынка. - страница 2

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Roman Shiredchenko #:

А - ну да.... тада флет - жирный!

Надо ждать выхода за нее для торгов по трындетц - тренду!!! :-)

Я тут подумал... а если имелись в виду исторические пределы значений МА? На быструю руку, только по ценам открытия, ЕМА (по умолчанию 100) и ее пределы (по умолчанию тоже 100):

//+------------------------------------------------------------------+
//| Tryndets - trend.
//| This is an experimental indicator and likely no good for anything.
//|
//| For explanation, see:
//|            https://www.mql5.com/ru/forum/392099#comment_28558960 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Haruto Rat"
#property link      "https://www.mql5.com/en/users/harutorat"
#property version   "-0.37" //negative versions are incompatible with
// MQL Market, it says, but it's not like anyone would buy this anyway
//---
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_plots   2
//---
#property indicator_label1  "Main line"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrGold
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  2
//---
#property indicator_label2  "Historical range"
#property indicator_type2   DRAW_FILLING
#property indicator_color2  clrMaroon,clrMaroon //and more Maroon.
//--- indicator buffers
double ML[]; //main line
double LL[]; //lower limit
double UL[]; //upper limit
//--- inputs
input int Tryndets=100; //EMA period
input int Predel=100; //Historical reference range

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,ML,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,LL,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,UL,INDICATOR_DATA);
// how about some random arrows? not today, I'm feeling lazy.
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,
                      "Tryndets Trend ("+string(Tryndets)
                      +"/"+string(Predel)+")");
//---
   return(INIT_SUCCEEDED); //not that we care about error handling ;p
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {

//--- first call
   if(prev_calculated==0)
     {
      ML[0]=open[0];
      LL[0]=open[0];
      UL[0]=open[0];
     }

//--- main op
// working with open prices only, for now, so we need to calculate
// the current bar only once
   int pos=fmax(prev_calculated,1);
   MainLoop(pos,rates_total,open);
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }

//+------------------------------------------------------------------+

void MainLoop
(
   int p,
   int total,
   const double &o[]
)
  {
   for(int i=p; i<total&&!IsStopped(); i++)
     {

      // calculate EMA
      double alpha=2.0/(Tryndets+1.0);
      ML[i]=alpha*o[i]+(1.0-alpha)*ML[i-1];

      // look up historical minimum and maximum thereof, within the
      // reference range
      int lookback=fmin(Predel-1,i); // aaand don't try looking back
      // further than bar zero ;)
      LL[i]=ML[ArrayMinimum(ML,i-lookback,lookback+1)];
      UL[i]=ML[ArrayMaximum(ML,i-lookback,lookback+1)];

     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Не сказал бы, что выглядит многообещающе, но кто знает :)


Файлы:
TryndetsTrend.mq5  8 kb
 
Haruto Rat #:

Я тут подумал... а если имелись в виду исторические пределы значений МА? На быструю руку, только по ценам открытия, ЕМА (по умолчанию 100) и ее пределы (по умолчанию тоже 100):

Не сказал бы, что выглядит многообещающе, но кто знает :)


:-)

можно расписать - не понятно мне:

...а если имелись в виду исторические пределы значений МА

..

" и ее пределы (по умолчанию тоже 100) "

 
Roman Shiredchenko #:

" и ее пределы (по умолчанию тоже 100) "

Минимальное и максимальное значение этой самой ЕМА за последние 100 баров

 
Haruto Rat #:

Минимальное и максимальное значение этой самой ЕМА за последние 100 баров


А вот щас понял....
Ну..... ;-) смотреть надо.
 

Форекс в силу большого плеча и соответственно риска слива, вообще "держит марку" и свою котировку себе в угоду, отличную от бирж....


Что мы на нем делаем - хз...

 
Renat Akhtyamov #:

Форекс в силу большого плеча и соответственно риска слива, вообще "держит марку" и свою котировку себе в угоду, отличную от бирж....


Что мы на нем делаем - хз...

Рена вы вообще знаете, что такое курс ЦБ?) и как он рассчитывается и фиксируется

недавно кстати было небольшое изменение.
 
Fast235 #:

Рена вы вообще знаете, что такое курс ЦБ?) и как он рассчитывается и фиксируется

недавно кстати было небольшое изменение.

мне интересно что будет, уверен что это еще не все.

 
Нет ничего секретного. 
Спрос, предложение, дисбаланс, маркетмейкеры/кукловоды (это в кавычках! И только так) . Пока лбом сами не столкнетесь - не узнаете и не поймете. 
Что касается самого движения цены - это подарок для опытных мастеров трейдинга. Как бы рынок не менялся. 

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