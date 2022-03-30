Секретный алгоритм движения цены - рынка. - страница 2
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А - ну да.... тада флет - жирный!
Надо ждать выхода за нее для торгов по трындетц - тренду!!! :-)
Я тут подумал... а если имелись в виду исторические пределы значений МА? На быструю руку, только по ценам открытия, ЕМА (по умолчанию 100) и ее пределы (по умолчанию тоже 100):
Не сказал бы, что выглядит многообещающе, но кто знает :)
Я тут подумал... а если имелись в виду исторические пределы значений МА? На быструю руку, только по ценам открытия, ЕМА (по умолчанию 100) и ее пределы (по умолчанию тоже 100):
Не сказал бы, что выглядит многообещающе, но кто знает :)
:-)
можно расписать - не понятно мне:
...а если имелись в виду исторические пределы значений МА
..
" и ее пределы (по умолчанию тоже 100) "
" и ее пределы (по умолчанию тоже 100) "
Минимальное и максимальное значение этой самой ЕМА за последние 100 баров
Минимальное и максимальное значение этой самой ЕМА за последние 100 баров
Форекс в силу большого плеча и соответственно риска слива, вообще "держит марку" и свою котировку себе в угоду, отличную от бирж....
Что мы на нем делаем - хз...
Форекс в силу большого плеча и соответственно риска слива, вообще "держит марку" и свою котировку себе в угоду, отличную от бирж....
Что мы на нем делаем - хз...
Рена вы вообще знаете, что такое курс ЦБ?) и как он рассчитывается и фиксируетсянедавно кстати было небольшое изменение.
Рена вы вообще знаете, что такое курс ЦБ?) и как он рассчитывается и фиксируетсянедавно кстати было небольшое изменение.
мне интересно что будет, уверен что это еще не все.