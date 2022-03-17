Как закрыть окна графиков в MT5 из командной строки?
Их лучше не открывать…
Пояснения нужны?
Вау. Век живи - век учись. Дураком помрешь.
С трудом нашел. Благодарю.
Действительно, стало намного меньше графиков. Не открывать совсем не получается, все равно открываются графики, но значительно мньше.
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Вопрос в заголовке.
При автоматизированном тестировании в пакетном режиме в МТ5 открывается все больше и больше окон графиков, которые в один прекрасный момент начинают мешать.
Соответственно, встает задача закрыть все окна МТ5 в пакетном режиме (желательно из командной строки). Как это сделать? Я не нашел соответствующих возможностей. (Плохо искал?)
Кто что предложит?