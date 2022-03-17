Как закрыть окна графиков в MT5 из командной строки?

Новый комментарий
 

Вопрос в заголовке. 

При автоматизированном тестировании в пакетном режиме в МТ5 открывается все больше и больше окон графиков, которые в один прекрасный момент начинают мешать. 

Соответственно, встает задача закрыть все окна МТ5 в пакетном режиме (желательно из командной строки).  Как это сделать?  Я не нашел соответствующих возможностей. (Плохо искал?) 

Кто что предложит? 

 

Их лучше не открывать…

Пояснения нужны?

 

Вау. Век живи - век учись.  Дураком помрешь. 

С трудом нашел. Благодарю. 

Действительно, стало намного меньше графиков. Не открывать совсем не получается, все равно открываются графики, но значительно мньше. 

Новый комментарий