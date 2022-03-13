Закрытые рынки на торговле
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Всем привет. Пользуюсь МТ5 совсем недавно и может кому то банальна.
Тут возникла какая-то непонятна ситуация. Сижу на демо-счете, рынок закрыт, торгов нет, ордера закрыть невозможно, проблем с сетью нет (менял не помогло), маркет и прочее все работает, что я не так сделал?
Это связано с санкциями последних событий, и поможет ли в этом случае аренда VPN?