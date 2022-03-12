Возможна ли торговля по недельному графику? - страница 4

Новый комментарий
 
Maxim Kuznetsov #:

торговать график вообще плохо и не зависит от таймфрейма.

но дискретизацию стоит выбирать из порывов разума плюс реалити кошелька. Хотите - можно W1, если подушка позволяет, то стоит думать про такие дали.

А вот где и когда начинается W1 ? с которого,когда дня/часа..чтобы попадать в экономическую реальность, а не абстракции графика

для авто-трейда недельки более коварны чем днёвки - их на раз перебивают квартальные движения. Некоторые недели должны начинаться в среду например, так вот попадает. 

Не надо быть прямым, как телеграфный столб...

Никто не говорил про торговлю ТОЛЬКО по W1 или D1...

Нормальный трейдер поймет, что разговор идет о том, что в торговой стратегии УЧИТЫВАЮТСЯ данные с недельного графика...  И в этом случае, размер депозита не влияет на торговлю, так как закрытие позиции будет по данным меньшего графика, например, Н3

Я вообще не представляю себе торговлю на основании одного графика..., даже при скальпинге...

Но задействовав в стратегию данные с недельного графика, повышается надежность торговли, хотя частота торговли автоматически упадет...  Но здесь , каждый трейдер выбирает стиль торговли под себя!

 
Serqey Nikitin #:

Смешно!   Все данные высосаны из пальца... Другой трейдер ПРИДУМАЕТ другие данные...

Вы так всегда подтверждаете работоспособность стратегий?...

Но это Ваше дело и Ваши проблемы!   Проще по балоболить и ничего не делать!

Поймите, никто, кроме Вас, за Вас делать не будет...

И здесь никто и никого не уговаривает и не убеждает!       Не нравится?  Выплюнь и не бери в рот!

Это конечно расчет на пальцах, просто для иллюстрации, а на тщательную проверку заведомой ерунды мне просто жаль тратить время. Тем не менее он довольно близок к реальности, потому что значения взяты совсем не с потолка: соотношение частоты и амплитуды сделок на разных ТФ корректное, а вероятность еще и специально завышена в вашу пользу, в реальности она такой не будет. Не согласны - опровергайте предметно. Что до балабольства, то вы ведь не утруждаетесь даже такими элементарными расчетами для доказательства своей точки зрения. 

 
Serqey Nikitin #:

Не надо быть прямым, как телеграфный столб...

Никто не говорил про торговлю ТОЛЬКО по W1 или D1...

Нормальный трейдер поймет, что разговор идет о том, что в торговой стратегии УЧИТЫВАЮТСЯ данные с недельного графика...  И в этом случае, размер депозита не влияет на торговлю, так как закрытие позиции будет по данным меньшего графика, например, Н3

Я вообще не представляю себе торговлю на основании одного графика..., даже при скальпинге...

Но задействовав в стратегию данные с недельного графика, повышается надежность торговли, хотя частота торговли автоматически упадет...  Но здесь , каждый трейдер выбирает стиль торговли под себя!

Много гуры предсказали на последние пару недель ? сильно ли повысилась надёжность от прогнозов ??

примерно столько :


 
vladavd #:

 вы ведь не утруждаетесь даже такими элементарными расчетами для доказательства своей точки зрения. 

Мне то это зачем? У меня уже давно все проверено и работает!

И мне от того, что я кого то убедил , ни холодно ни жарко...

Кого эта тема заинтересует, те сами разработают себе стратегии с учетом этой информации...

 
Serqey Nikitin #:


Никто не говорил про торговлю ТОЛЬКО по W1 или D1...

Нормальный трейдер поймет, что разговор идет о том, что в торговой стратегии УЧИТЫВАЮТСЯ данные с недельного графика...  И в этом случае, размер депозита не влияет на торговлю, так как закрытие позиции будет по данным меньшего графика, например, Н3


ПРИМЕР алгоритма закрытия позиции по Н3:

Закрытие позиции - при совпадении направлений двух инд. 3 и 7...


Естественно, можно разработать МНОГО других вариантов фиксации прибыли...

 
Serqey Nikitin #:

Естественно, можно разработать МНОГО других вариантов фиксации прибыли...

Можно попробовать фиксацию прибыли на другом, более большим графике, например Н6...

Как это выглядит?...


К чему нужно стремиться?...  Индикатор ( в данном случае инд.3 ) должен давать как можно меньше сигналов ( в данном случае, переход через ноль )...

Но все это достигается оптимизацией и тестированием полученных вариантов...

 
...и что за супер/мега/пупер индикатор тут рекламируется?
 
Shoker #:
...и что за супер/мега/пупер индикатор тут рекламируется?

В сети более 2000 индикаторов... 

Если головка еще функционирует, то можно подобрать похожие...

1234
Новый комментарий