Возможна ли торговля по недельному графику? - страница 4
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торговать график вообще плохо и не зависит от таймфрейма.
но дискретизацию стоит выбирать из порывов разума плюс реалити кошелька. Хотите - можно W1, если подушка позволяет, то стоит думать про такие дали.
А вот где и когда начинается W1 ? с которого,когда дня/часа..чтобы попадать в экономическую реальность, а не абстракции графика
для авто-трейда недельки более коварны чем днёвки - их на раз перебивают квартальные движения. Некоторые недели должны начинаться в среду например, так вот попадает.
Не надо быть прямым, как телеграфный столб...
Никто не говорил про торговлю ТОЛЬКО по W1 или D1...
Нормальный трейдер поймет, что разговор идет о том, что в торговой стратегии УЧИТЫВАЮТСЯ данные с недельного графика... И в этом случае, размер депозита не влияет на торговлю, так как закрытие позиции будет по данным меньшего графика, например, Н3
Я вообще не представляю себе торговлю на основании одного графика..., даже при скальпинге...
Но задействовав в стратегию данные с недельного графика, повышается надежность торговли, хотя частота торговли автоматически упадет... Но здесь , каждый трейдер выбирает стиль торговли под себя!
Смешно! Все данные высосаны из пальца... Другой трейдер ПРИДУМАЕТ другие данные...
Вы так всегда подтверждаете работоспособность стратегий?...
Но это Ваше дело и Ваши проблемы! Проще по балоболить и ничего не делать!
Поймите, никто, кроме Вас, за Вас делать не будет...
И здесь никто и никого не уговаривает и не убеждает! Не нравится? Выплюнь и не бери в рот!
Это конечно расчет на пальцах, просто для иллюстрации, а на тщательную проверку заведомой ерунды мне просто жаль тратить время. Тем не менее он довольно близок к реальности, потому что значения взяты совсем не с потолка: соотношение частоты и амплитуды сделок на разных ТФ корректное, а вероятность еще и специально завышена в вашу пользу, в реальности она такой не будет. Не согласны - опровергайте предметно. Что до балабольства, то вы ведь не утруждаетесь даже такими элементарными расчетами для доказательства своей точки зрения.
Не надо быть прямым, как телеграфный столб...
Никто не говорил про торговлю ТОЛЬКО по W1 или D1...
Нормальный трейдер поймет, что разговор идет о том, что в торговой стратегии УЧИТЫВАЮТСЯ данные с недельного графика... И в этом случае, размер депозита не влияет на торговлю, так как закрытие позиции будет по данным меньшего графика, например, Н3
Я вообще не представляю себе торговлю на основании одного графика..., даже при скальпинге...
Но задействовав в стратегию данные с недельного графика, повышается надежность торговли, хотя частота торговли автоматически упадет... Но здесь , каждый трейдер выбирает стиль торговли под себя!
Много гуры предсказали на последние пару недель ? сильно ли повысилась надёжность от прогнозов ??
примерно столько :
вы ведь не утруждаетесь даже такими элементарными расчетами для доказательства своей точки зрения.
Мне то это зачем? У меня уже давно все проверено и работает!
И мне от того, что я кого то убедил , ни холодно ни жарко...
Кого эта тема заинтересует, те сами разработают себе стратегии с учетом этой информации...
Никто не говорил про торговлю ТОЛЬКО по W1 или D1...
Нормальный трейдер поймет, что разговор идет о том, что в торговой стратегии УЧИТЫВАЮТСЯ данные с недельного графика... И в этом случае, размер депозита не влияет на торговлю, так как закрытие позиции будет по данным меньшего графика, например, Н3
ПРИМЕР алгоритма закрытия позиции по Н3:
Закрытие позиции - при совпадении направлений двух инд. 3 и 7...
Естественно, можно разработать МНОГО других вариантов фиксации прибыли...
Естественно, можно разработать МНОГО других вариантов фиксации прибыли...
Можно попробовать фиксацию прибыли на другом, более большим графике, например Н6...
Как это выглядит?...
К чему нужно стремиться?... Индикатор ( в данном случае инд.3 ) должен давать как можно меньше сигналов ( в данном случае, переход через ноль )...
Но все это достигается оптимизацией и тестированием полученных вариантов...
...и что за супер/мега/пупер индикатор тут рекламируется?
В сети более 2000 индикаторов...
Если головка еще функционирует, то можно подобрать похожие...