Возможна ли торговля по недельному графику?
Принципы анализа не меняются, но чем старше таймфрем, тем больше просадка, а потому нужен меньший риск.
Вот только зачем?
Принципы анализа не меняются, но чем старше таймфрем, тем больше просадка, а потому нужен меньший риск.
Вот только зачем?
Да, Вы правы!... Если смотреть с точки зрения "Мах прибыль"...
Если смотреть с точки зрения "Мах НАДЕЖНОСТЬ торговли", то чем старше таймфрейм, тем надежнее торговля...
Естественно, это не аксиома..., но в целом - так оно и есть... А что ставит во главу угла сам трейдер - это его личное дело...
Да, Вы правы!... Если смотреть с точки зрения "Мах прибыль"...
Если смотреть с точки зрения "Мах НАДЕЖНОСТЬ торговли", то чем старше таймфрейм, тем надежнее торговля...
Естественно, это не аксиома..., но в целом - так оно и есть... А что ставит во главу угла сам трейдер - это его личное дело...
С чего надежней?
С чего надежней?
Проще определить тренд... В этом случае вход по тренду даст более высокую вероятность ПРАВИЛЬНОГО входа в рынок...
ПРИМЕР:
Даже на месячом графике определить направление тренда достаточно просто:
значение индикатора + - тренд вверх,
значение индикатора - - тренд вниз...
Но каждый Трейдер сам для себя определяет свой ПУТЬ...
Проще определить тренд... В этом случае вход по тренду даст более высокую вероятность ПРАВИЛЬНОГО входа в рынок...
ПРИМЕР:
Даже на месячом графике определить направление тренда достаточно просто:
значение индикатора + - тренд вверх,
значение индикатора - - тренд вниз...
Но каждый Трейдер сам для себя определяет свой ПУТЬ...
Самообман. Просадка каждой позиции будет больше, а прибыль меньше...
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