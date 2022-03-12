Возможна ли торговля по недельному графику?

Новый комментарий
 
  • 26% (13)
  • 12% (6)
  • 20% (10)
  • 6% (3)
  • 20% (10)
  • 16% (8)
Всего проголосовало: 50
 
Стратегии бывают РАЗНЫЕ, вопрос в их эффективности...
 

Принципы анализа не меняются, но чем старше таймфрем, тем больше просадка, а потому нужен меньший риск.

Вот только зачем?

 
Dmitry Fedoseev #:

Принципы анализа не меняются, но чем старше таймфрем, тем больше просадка, а потому нужен меньший риск.

Вот только зачем?

Да, Вы правы!...  Если смотреть с точки зрения "Мах прибыль"...

Если смотреть с точки зрения "Мах НАДЕЖНОСТЬ торговли", то чем старше таймфрейм, тем надежнее торговля...

Естественно, это не аксиома..., но в целом - так оно и есть...   А что ставит во главу угла сам трейдер - это его личное дело...

 
Serqey Nikitin #:

Да, Вы правы!...  Если смотреть с точки зрения "Мах прибыль"...

Если смотреть с точки зрения "Мах НАДЕЖНОСТЬ торговли", то чем старше таймфрейм, тем надежнее торговля...

Естественно, это не аксиома..., но в целом - так оно и есть...   А что ставит во главу угла сам трейдер - это его личное дело...

С чего надежней?

 
Dmitry Fedoseev #:

С чего надежней?

Проще определить тренд...  В этом случае вход по тренду даст более высокую вероятность ПРАВИЛЬНОГО входа в рынок...

ПРИМЕР:

Даже на месячом графике определить направление тренда достаточно просто:

значение индикатора +   - тренд вверх,

значение индикатора -    - тренд вниз...


Но каждый Трейдер сам для себя определяет свой ПУТЬ...

 
Serqey Nikitin #:

Проще определить тренд...  В этом случае вход по тренду даст более высокую вероятность ПРАВИЛЬНОГО входа в рынок...

ПРИМЕР:

Даже на месячом графике определить направление тренда достаточно просто:

значение индикатора +   - тренд вверх,

значение индикатора -    - тренд вниз...


Но каждый Трейдер сам для себя определяет свой ПУТЬ...

Самообман. Просадка каждой позиции будет больше, а прибыль меньше... 

 
Dmitry Fedoseev #:

Самообман. Просадка каждой позиции будет больше, а прибыль меньше... 

Даже не собираюсь спорить...  Это ВАШИ ПРОБЛЕМЫ!
 
Serqey Nikitin #:
Даже не собираюсь спорить...  Это ВАШИ ПРОБЛЕМЫ!

Да не, не у меня проблемы, я на W1 не торгую)))

 
Dmitry Fedoseev #:

Да не, не у меня проблемы, я на W1 не торгую)))

Да и я не про это...   Главное - это не рассуждение на посторонние темы, которые Вас не касаются...
 
Dmitry Fedoseev #:

Принципы анализа не меняются, но чем старше таймфрем, тем больше просадка, а потому нужен меньший риск.

Вот только зачем?

Чтобы знать куда большой ветер дует...

1234
Новый комментарий