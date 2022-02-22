Meta Trader 4 глюканул и загрузил другого советника
Nikolai Fedotov:
Meta Trader 4 глюканул и загрузил другого советника, что привело к открытию крупных сделок и просадке в 80%. А некоторые счета моих подписчиков были потеряны (слиты) .
Meta Trader 4 глюканул и загрузил другого советника, что привело к открытию крупных сделок и просадке в 80%. А некоторые счета моих подписчиков были потеряны (слиты) .
Брокер Forex4you. Удаленный рабочий стол Forex-box.
Прикладываю лог MT4 . В нем видно, что в 3:35 загрузился другой профиль, другие пары и другой советник.
Разработчики MT4. Как такое могло произойти?
клацанули по клаве не глядя Контрол + Ф5 или Шифт + Ф5
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Meta Trader 4 глюканул и загрузил другого советника, что привело к открытию крупных сделок и просадке в 80%. А некоторые счета моих подписчиков были потеряны (слиты) .
Брокер Forex4you. Удаленный рабочий стол Forex-box.
Прикладываю лог MT4 . В нем видно, что в 3:35 загрузился другой профиль, другие пары и другой советник.
Разработчики MT4. Как такое могло произойти?