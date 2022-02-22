Meta Trader 4 глюканул и загрузил другого советника

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Meta Trader 4 глюканул и загрузил другого советника, что привело к открытию крупных сделок и просадке в 80%. А некоторые счета моих подписчиков были потеряны (слиты) . 
Брокер Forex4you. Удаленный рабочий стол Forex-box.

Прикладываю лог MT4 . В нем видно, что в 3:35 загрузился другой профиль, другие пары и другой советник.

Разработчики MT4. Как такое могло произойти? 

Файлы:
20220211.log  2586 kb
 
Nikolai Fedotov:

Meta Trader 4 глюканул и загрузил другого советника, что привело к открытию крупных сделок и просадке в 80%. А некоторые счета моих подписчиков были потеряны (слиты) . 
Брокер Forex4you. Удаленный рабочий стол Forex-box.

Прикладываю лог MT4 . В нем видно, что в 3:35 загрузился другой профиль, другие пары и другой советник.

Разработчики MT4. Как такое могло произойти? 

клацанули по клаве не глядя Контрол + Ф5 или Шифт + Ф5


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