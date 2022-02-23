не получается загрузить на МТ5 купленную утилиту???
Спасибо за совет, а обновление МТ5 до свежайшего билда, не может помочь?
если бы, был сам код - то у вас, проблем бы, не было. Вы бы, просто в редакторе его компилировали и у вас всё бы, работало.
если новый билд установить - должно заработать.
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к новому билд - нужен процессор x64 (ну и естественно - Операционная система 64 - разрядная)
Подскажите пожалуйста, по какой причине из Маркета не могу загрузить купленную утилиту в МТ5 билд 2361? Win7.
Выход один - что бы вам, с переустановкой операционной не заморачиваться - Вам нужно попросить автора, что бы он скомпилировал утилиту - в таком же билде как у вас, и у вас всё заработает.
\\\\\\(это я вам на перёд говорю - даже если вы скачаете (это скорее всего не получится) то утилита не будет работать если не будет компилирована именно в таком билде как у вас.)
Процы X64 c 2004 года, скопируйте нужные файлы и приложения и переустановите на х64
х32 работать будут, но откроется простор к х64
обновить не получится - только полностью переустанавливать - Операционную систему. --------> если конечно железо позволяет.
Молодец. Нашёл-таки неточность в моих словах. А скажите пожалуйста, если поверх существующей Win7 х32 ставить Win7 x64 это будет новая установка или обновление?
Молодец. Нашёл-таки неточность в моих словах. А скажите пожалуйста, если поверх существующей Win7 х32 ставить Win7 x64 это будет новая установка или обновление?
как вы это себе представляете (существующей Win7 х32 ставить Win7 x64) - обновление не возможно - только новая установка. и то, если железо позволяет.
у многих ещё старые компы -32разрядные и не смогут установить 64 разрядную.
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