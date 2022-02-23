не получается загрузить на МТ5 купленную утилиту???

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Подскажите пожалуйста, по какой причине из Маркета не могу загрузить купленную утилиту в МТ5 билд 2361? Win7.
 
Обновите Win7 до 64 битной версии.
 
Спасибо за совет, а обновление МТ5 до свежайшего билда, не может помочь?
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pihot #:
Спасибо за совет, а обновление МТ5 до свежайшего билда, не может помочь?

если бы, был сам код - то у вас, проблем бы, не было. Вы бы, просто в редакторе его компилировали и у вас всё бы, работало.

если новый билд установить - должно заработать.

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к новому билд - нужен процессор x64 (ну и естественно - Операционная система  64 - разрядная)

Снимок экрана 2022-02-23 060426 Снимок экрана 2022-02-23 053032 Снимок экрана 2022-02-23 055731 <---- на такой новый билд не установить

[Удален]  
Alexey Viktorov #:
Обновите Win7 до 64 битной версии.

обновить не получится - только полностью переустанавливать - Операционную систему. --------> если конечно железо позволяет. 


[Удален]  
pihot:
Подскажите пожалуйста, по какой причине из Маркета не могу загрузить купленную утилиту в МТ5 билд 2361? Win7.

Выход один - что бы вам, с переустановкой операционной не заморачиваться - Вам нужно попросить автора, что бы он скомпилировал утилиту - в таком же билде как у вас, и у вас всё заработает.

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(это я вам на перёд говорю - даже если вы скачаете (это скорее всего не получится) то утилита не будет работать если не будет компилирована именно в таком билде как у вас.)  
 
137 Matrix #:

обновить не получится - только полностью переустанавливать - Операционную систему. --------> если конечно железо позволяет. 


А если поднять виртуальную машину - > если железо позволяет?

 

Процы X64 c 2004 года, скопируйте нужные файлы и приложения и переустановите на х64

х32 работать будут, но откроется простор к х64

 
137 Matrix #:

обновить не получится - только полностью переустанавливать - Операционную систему. --------> если конечно железо позволяет. 


Молодец. Нашёл-таки неточность в моих словах. А скажите пожалуйста, если поверх существующей Win7 х32 ставить Win7 x64 это будет новая установка или обновление?

[Удален]  
Alexey Viktorov #:

Молодец. Нашёл-таки неточность в моих словах. А скажите пожалуйста, если поверх существующей Win7 х32 ставить Win7 x64 это будет новая установка или обновление?

как вы это себе представляете  (существующей Win7 х32 ставить Win7 x64) - обновление не возможно - только новая установка. и то, если железо позволяет.

у многих ещё старые компы -32разрядные и не смогут установить 64 разрядную. 

 
137 Matrix #:

как вы это себе представляете  (существующей Win7 х32 ставить Win7 x64) - обновление не возможно - только новая установка. и то, если железо позволяет.

у многих ещё старые компы -32разрядные и не смогут установить 64 разрядную. 

Даже уже древний Core2Duo - 64 поддерживает.

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