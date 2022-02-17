Цвет и фон графиков
Саша знает
Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
- 2022.02.16
- www.mql5.com
В этой ветке я хочу начать свою помощь тем, кто действительно хочет разобраться и научиться программированию на новом MQL4 и желает легко перейти н...
https://www.mql5.com/ru/docs/chart_operations/chartnext
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тут есть примеры https://www.mql5.com/ru/docs/constants/chartconstants/charts_samples
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Примеры работы с графиком
- www.mql5.com
Примеры работы с графиком - Константы графиков - Константы, перечисления и структуры - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
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Всем привет!
Как сделать в МТ4 чтобы все графики (а их у меня 9 открыто одновременно) быстро переключались в режим из светлого фона в тёмный и обратно?