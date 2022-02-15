История сигнала исключена из расчета статистики. Как быть?
Мой сигнал по счету, которому более трех лет, остался без большей части истории. Из расчета доходности убрали 22 месяца.
Сопровождается формулировкой: Стиль торговли изменился, история до начала мониторинга исключена из расчета статистики.
В итоге счет с доходностью более 8000% превратился в обычный счет с доходностью около 150%!!!
Но все три года 95% времени использовалась одна стратегия с одним советником.
Как можно вернуть историю для расчета статистики? К кому обращаться? Очень обидно - три года беречь счет и с интересом наблюдать как растет доходность по нему, а потом по непонятной пока мне причине получить практически обнуление доходности...
Может кто может помочь?
Заранее всем спасибо!
Возможно брокер провёл свертку торговой истории - это сильно могло изменить всю картину.
Возможно брокер провёл свертку торговой истории - это сильно могло изменить всю картину.
Проверил. В МТ4 по счету доступна вся история. Историю исключили с самого начало и ровно до того момента, когда я опубликовал сигнал.
Проверьте торговую историю. Посмотрите - не появились ли балансовые группирующие операции.
В истории все сделки от первой до последней. Группирующих операций нет.
Есть вероятность, что сама система по определенному алгоритму просматривает опубликованные сигналы и вносит корректировки в историю для расчета доходности?
В истории все сделки от первой до последней. Группирующих операций нет.
Есть вероятность, что сама система по определенному алгоритму просматривает опубликованные сигналы и вносит корректировки в историю для расчета доходности?
Тут не расчет доходности (не с этой целью).
Просто робот-автомат просматривает сигналы, и если по мнению его алгоритма - стиль торговли изменился, то данные не учитываются.
Это обычная ситуация, и многие сигнал-провайдеры об этом знают.
Поэтому и рекомендуется начинать мониторинг одновременно с началом торговли на счете (что снизит вероятность данного уведомления и так далее).
Тут не расчет доходности (не с этой целью).
Просто робот-автомат просматривает сигналы, и если по мнению его алгоритма - стиль торговли изменился, то данные не учитываются.
Это обычная ситуация, и многие сигнал-провайдеры об этом знают.
Поэтому и рекомендуется начинать мониторинг одновременно с началом торговли на счете (что снизит вероятность данного уведомления и так далее).
Хорошо. Я понял. А есть шанс это исправить? Потому что я точно понимаю, что в данном случае робот ошибся. Стратегия не менялась, советник тоже, все сделки строго открывались в один и тот же временной интервал (но не все 100%, но 95% это точно).
Хорошо. Я понял. А есть шанс это исправить? Потому что я точно понимаю, что в данном случае робот ошибся. Стратегия не менялась, советник тоже, все сделки строго открывались в один и тот же временной интервал (но не все 100%, но 95% это точно).
Как я уже пояснил - это один и тот же алгоритм у этого робота-автомата для всех провайдеров, и уже давно.
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Изменился стиль торговли. Часть истории не входит в статистику.
Элени Анна Брану , 2021.02.02 13:21
Вы должны были с самого начала подключить свой аккаунт к базе сигналов MQL5, чтобы избежать подобных сообщений.
Это предупреждение возникает из-за того, что некоторые статистические данные не являются полными и не заслуживают доверия, например, максимальная просадка вашего счета.
Кстати, на англоязычном форуме есть ветки (и периодически появляются), где пользователи настаивают на учете статистики не до мониторинга, а той статистики только, которая мониторилась.
Хорошо. Я понял. А есть шанс это исправить? Потому что я точно понимаю, что в данном случае робот ошибся. Стратегия не менялась, советник тоже, все сделки строго открывались в один и тот же временной интервал (но не все 100%, но 95% это точно).
"Я точно понимаю... робот ошибся" - это не очень весомый аргумент для здешнего ресурса. Тут прислушаются только, если претензии облечь в какие-то конкретные расчеты и данные.
Хотя, я могу понять, почему робот обратил внимание на Ваш сигнал.
Вот до мониторинга 2019-й и 2020-й.
А вот послемониторинговый 2021-й и 2022-й
Точно ничего не поменялось?
"Я точно понимаю... робот ошибся" - это не очень весомый аргумент для здешнего ресурса. Тут прислушаются только, если претензии облечь в какие-то конкретные расчеты и данные.
Хотя, я могу понять, почему робот обратил внимание на Ваш сигнал.
Вот до мониторинга 2019-й и 2020-й.
А вот послемониторинговый 2021-й и 2022-й
Точно ничего не поменялось?
Только постепенно снижается риск. Это важно? Плюс год был не очень удачный. Надеюсь мы все понимаем, что создать советника-грааль это мечта всех, но лично я в это не верю. Поэтому результаты сильно отличаются из года в год. Это не сеточник .
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Мой сигнал по счету, которому более трех лет, остался без большей части истории. Из расчета доходности убрали 22 месяца.
Сопровождается формулировкой: Стиль торговли изменился, история до начала мониторинга исключена из расчета статистики.
В итоге счет с доходностью более 8000% превратился в обычный счет с доходностью около 150%!!!
Но все три года 95% времени использовалась одна стратегия с одним советником.
Как можно вернуть историю для расчета статистики? К кому обращаться? Очень обидно - три года беречь счет и с интересом наблюдать как растет доходность по нему, а потом по непонятной пока мне причине получить практически обнуление доходности...
Может кто может помочь?
Заранее всем спасибо!