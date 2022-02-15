История сигнала исключена из расчета статистики. Как быть?

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Мой сигнал по счету, которому более трех лет, остался без большей части истории. Из расчета доходности убрали 22 месяца.

Сопровождается формулировкой:  Стиль торговли изменился, история до начала мониторинга исключена из расчета статистики.

В итоге счет с доходностью более 8000% превратился в обычный счет с доходностью около 150%!!!

Но все три года 95% времени использовалась одна стратегия с одним советником.

Как можно вернуть историю для расчета статистики? К кому обращаться? Очень обидно - три года беречь счет и с интересом наблюдать как растет доходность по нему, а потом по непонятной пока мне причине получить практически обнуление доходности...  

Может кто может помочь?

Заранее всем спасибо!


 
Mikhail Voropaev:

Мой сигнал по счету, которому более трех лет, остался без большей части истории. Из расчета доходности убрали 22 месяца.

Сопровождается формулировкой:  Стиль торговли изменился, история до начала мониторинга исключена из расчета статистики.

В итоге счет с доходностью более 8000% превратился в обычный счет с доходностью около 150%!!!

Но все три года 95% времени использовалась одна стратегия с одним советником.

Как можно вернуть историю для расчета статистики? К кому обращаться? Очень обидно - три года беречь счет и с интересом наблюдать как растет доходность по нему, а потом по непонятной пока мне причине получить практически обнуление доходности...  

Может кто может помочь?

Заранее всем спасибо!


Возможно брокер провёл свертку торговой истории - это сильно могло изменить всю картину.

 
Vladimir Karputov #:

Возможно брокер провёл свертку торговой истории - это сильно могло изменить всю картину.

Проверил. В МТ4  по счету доступна вся история. Историю исключили с самого начало и ровно до того момента, когда я опубликовал сигнал.

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Mikhail Voropaev #:

Проверил. В МТ4  по счету доступна вся история. Историю исключили с самого начало и ровно до того момента, когда я опубликовал сигнал.

Проверьте торговую историю. Посмотрите - не появились ли балансовые группирующие операции.

 
Vladimir Karputov #:

Проверьте торговую историю. Посмотрите - не появились ли балансовые группирующие операции.

В истории все сделки от первой до последней. Группирующих операций нет.

Есть вероятность, что сама система по определенному алгоритму просматривает опубликованные сигналы и вносит корректировки в историю для расчета доходности?

 
Mikhail Voropaev #:

В истории все сделки от первой до последней. Группирующих операций нет.

Есть вероятность, что сама система по определенному алгоритму просматривает опубликованные сигналы и вносит корректировки в историю для расчета доходности?

Тут не расчет доходности (не с этой целью).
Просто робот-автомат просматривает сигналы, и если по мнению его алгоритма - стиль торговли изменился, то данные не учитываются.

Это обычная ситуация, и многие сигнал-провайдеры об этом знают.
Поэтому и рекомендуется начинать мониторинг одновременно с началом торговли на счете (что снизит вероятность данного уведомления и так далее).

 
Sergey Golubev #:

Тут не расчет доходности (не с этой целью).
Просто робот-автомат просматривает сигналы, и если по мнению его алгоритма - стиль торговли изменился, то данные не учитываются.

Это обычная ситуация, и многие сигнал-провайдеры об этом знают.
Поэтому и рекомендуется начинать мониторинг одновременно с началом торговли на счете (что снизит вероятность данного уведомления и так далее).

Хорошо. Я понял. А есть шанс это исправить? Потому что я точно понимаю, что в данном случае робот ошибся. Стратегия не менялась, советник тоже, все сделки строго открывались в один и тот же временной интервал (но не все 100%, но 95% это точно). 

 
Mikhail Voropaev #:

Хорошо. Я понял. А есть шанс это исправить? Потому что я точно понимаю, что в данном случае робот ошибся. Стратегия не менялась, советник тоже, все сделки строго открывались в один и тот же временной интервал (но не все 100%, но 95% это точно). 

Как я уже пояснил - это один и тот же алгоритм у этого робота-автомата для всех провайдеров, и уже давно.

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Изменился стиль торговли. Часть истории не входит в статистику.

Элени Анна Брану , 2021.02.02 13:21

Вы должны были с самого начала подключить свой аккаунт к базе сигналов MQL5, чтобы избежать подобных сообщений.

Это предупреждение возникает из-за того, что некоторые статистические данные не являются полными и не заслуживают доверия, например, максимальная просадка вашего счета.

Кстати, на англоязычном форуме есть ветки (и периодически появляются), где пользователи настаивают на учете статистики не до мониторинга, а той статистики только, которая мониторилась.

 
Mikhail Voropaev #:

Хорошо. Я понял. А есть шанс это исправить? Потому что я точно понимаю, что в данном случае робот ошибся. Стратегия не менялась, советник тоже, все сделки строго открывались в один и тот же временной интервал (но не все 100%, но 95% это точно). 

"Я точно понимаю... робот ошибся" - это не очень весомый аргумент для здешнего ресурса. Тут прислушаются только, если претензии облечь в какие-то конкретные расчеты и данные.

Хотя, я могу понять, почему робот обратил внимание на Ваш сигнал.

Вот до мониторинга 2019-й и 2020-й.


А вот послемониторинговый 2021-й и 2022-й


Точно ничего не поменялось?

 
Vasiliy Pushkaryov #:

"Я точно понимаю... робот ошибся" - это не очень весомый аргумент для здешнего ресурса. Тут прислушаются только, если претензии облечь в какие-то конкретные расчеты и данные.

Хотя, я могу понять, почему робот обратил внимание на Ваш сигнал.

Вот до мониторинга 2019-й и 2020-й.


А вот послемониторинговый 2021-й и 2022-й


Точно ничего не поменялось?

Только постепенно снижается риск. Это важно? Плюс год был не очень удачный. Надеюсь мы все понимаем, что создать советника-грааль это мечта всех, но лично я в это не верю. Поэтому результаты сильно отличаются из года в год. Это не сеточник .
 
Mikhail Voropaev #:
Только постепенно снижается риск. Это важно? Плюс год был не очень удачный. Надеюсь мы все понимаем, что создать советника-грааль это мечта всех, но лично я в это не верю. Поэтому результаты сильно отличаются из года в год. Это не сеточник .
Я вообще противник домониторинговой истории. Многие склонны до подключения сигнала завышать риски (как написали и Вы), а некоторые откровенно создают фейковую историю. После подключения к сервису начинается более менее тот стиль торговли, который и будет приносить потенциальному подписчику прибыль. И будь я со стороны подписчика, я бы хотел видеть реальную картину. Единственную несправедливость вижу в Вашем случае, раз уж исключили прирост, то было бы логичным исключить и просадку за тот период, она у Вас в несколько раз меньше, после начала мониторинга.
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