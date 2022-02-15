Не открывается Metatrader4 на Мac. СРОЧНО!!! - страница 2

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JRandomTrader #:

Мне просто не верится, что винда по этой команде будет несколько часов проливать диск нулями/случайными, а не просто перепишет служебные области.

нет естественно. он всё уничтожит - и надо по новой разбивать диск на разделы и установить любую операционную систему.  

 
137 Matrix #:

нет естественно. он всё уничтожит - и надо по новой разбивать диск на разделы и установить любую операционную систему.  

Вот потому я и привёл свой вариант. А восстановить убитую PT - дело нехитрое. С GPT пока не доводилось.

 
kos-21:

Всем  привет, срочно нужна помощь!

Где-то месяц назад установил на МАС Metatrader4, все работало отлично. Позавчера случайно удалил два файла из папки Файл - Каталог данных (по-моему один назывался терминал, второй точно сказать не могу). После этого программа начала сильно виснуть. Я удалил ее с компьютера и скачал заново. Но она не открывается. Выскакивает окно Принудительное закрытие. Уже перепробовал все что мог и перезагружал и обновлял МАС и закачивал программу с разных ресурсов ничего не помогло. Кто знает в чем может быть проблема? Как решить??

Установите терминал на VPS с Windows. Подключайтесь через удалённый рабочий стол.

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можно купить жёсткий диск через USB и установить Операционную систему Windows или Linux и у вас будет возможность запускаться в любую ось и устанавливать программу на любой вкус. 

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вот сейчас я Windows - через пару минут - перезагружусь в другую ось 

Снимок экрана 2022-02-15 094046

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немного с жёсткого диска Linux долго загружалась - но это исправимо.

Снимок экрана от 2022-02-15 09-49-18.png

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