Торговые развороты - страница 3

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Andrey Gladyshev:
Тема избитая, но хочу внести свою лепту, а также узнать, кто как смотрит на развороты, какой смысл вкладывает? В споре и обсуждении рождается истина. 

Что вообще такое разворот? Какой нужно задать вопрос про это событие, ПОЧЕМУ или ЗАЧЕМ он происходит?

Если не глобалить, то всё просто. Когда цена падает, большинство покупает, поэтому она и падает (не нужно было покупать 😉). Потом цена разворачивается. Здесь нужно задать вопросы, ЗАЧЕМ и ПОЧЕМУ? 

ЗАЧЕМ?
Чтобы закрепить у покупателей веру в разворот. 
ПОЧЕМУ?
Есть и мешающие продавцы, которые тоже должны поверить в разворот. 
Это псевдоразворот (коррекция). 

Это самая частая  схема - на продолжение движения, несложная в реализации, потому что это эмоциональные развороты с потенциально близкой прибылью и короткими стопами. И это не ваша схема, вы в ней с другой стороны. 

Другая задача - распознать покупателей при падении. 

Развороты предсказывать более чем реально но это не человек.

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Ilya Vasenin #:

Развороты предсказывать более чем реально но это не человек.

Так или иначе, роботов ведь тоже человеки делают.
Это же не ИИ..

 
Andrey Gladyshev:
Тема избитая, но хочу внести свою лепту, а также узнать, кто как смотрит на развороты, какой смысл вкладывает? В споре и обсуждении рождается истина. 

Что вообще такое разворот? Какой нужно задать вопрос про это событие, ПОЧЕМУ или ЗАЧЕМ он происходит?

Если не глобалить, то всё просто. Когда цена падает, большинство покупает, поэтому она и падает (не нужно было покупать 😉). Потом цена разворачивается. Здесь нужно задать вопросы, ЗАЧЕМ и ПОЧЕМУ? 

ЗАЧЕМ?
Чтобы закрепить у покупателей веру в разворот. 
ПОЧЕМУ?
Есть и мешающие продавцы, которые тоже должны поверить в разворот. 
Это псевдоразворот (коррекция). 

Это самая частая  схема - на продолжение движения, несложная в реализации, потому что это эмоциональные развороты с потенциально близкой прибылью и короткими стопами. И это не ваша схема, вы в ней с другой стороны. 

Другая задача - распознать покупателей при падении. 

Тема избитая, но как распознать, что случилось: начало флета, откат или разворот ? Особенно важно принимать решение формально, без эмоций внутри Торгового Эксперта. Ниже я привожу решение: оно основано на известном стандартном индикаторе Alligator:

Как видно, на рисунке флет — это когда красная, зелёная и синяя MA переплетены беспорядочно. Если красная посередине, а синяя снизу, то тренд вверх.
А если синяя МА сверху, красная в середине, то произошёл разворот вниз через флет.
Всё это подтверждает индикатор MACD (см. рис.).
Если столбики этого индикатора сильно вверху (например, высота столбика больше 7 старых пунктов), то тренд вверх.
А если внизу и больше 7 старых пунктов, то произошёл разворот и имеем тренд вниз.  

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