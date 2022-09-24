Торговые развороты - страница 3
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Тема избитая, но хочу внести свою лепту, а также узнать, кто как смотрит на развороты, какой смысл вкладывает? В споре и обсуждении рождается истина.
Развороты предсказывать более чем реально но это не человек.
Развороты предсказывать более чем реально но это не человек.
Так или иначе, роботов ведь тоже человеки делают.
Это же не ИИ..
Тема избитая, но хочу внести свою лепту, а также узнать, кто как смотрит на развороты, какой смысл вкладывает? В споре и обсуждении рождается истина.
Тема избитая, но как распознать, что случилось: начало флета, откат или разворот ? Особенно важно принимать решение формально, без эмоций внутри Торгового Эксперта. Ниже я привожу решение: оно основано на известном стандартном индикаторе Alligator:
Как видно, на рисунке флет — это когда красная, зелёная и синяя MA переплетены беспорядочно. Если красная посередине, а синяя снизу, то тренд вверх.
А если синяя МА сверху, красная в середине, то произошёл разворот вниз через флет.
Всё это подтверждает индикатор MACD (см. рис.).
Если столбики этого индикатора сильно вверху (например, высота столбика больше 7 старых пунктов), то тренд вверх.
А если внизу и больше 7 старых пунктов, то произошёл разворот и имеем тренд вниз.