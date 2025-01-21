Простой пример как вызвать из индикатора скрипт. ( РЕШЕНО https://www.mql5.com/ru/forum/388529/page4 ) - страница 4
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А если загнать в ресурс одного индикатора другой индикатор, и в том другом делать WebRequest, интересно эти индикаторы будут работать в одном потоке?
Нет, пишет урл не такой))) Сервис как бы выход. Но тоже костыльный. Получается легче два окна открыть с торгующим советником и отсылающим.
Чуть выше , 137 Matrix очень подробно и понятно описывал решение , к сожалению оно было почему то удалено :(
Так же огромное спасибо Дмитрию Федосееву Dmitry Fedoseev
Зафиксирую технологическое решение для MQL5
По моей оценке оно оказалось самым простым, эффективным и лучшим. Плата за решение включение разрешения импорта DLL. Не будет работать для продуктов маркета.
Выбрать скрипт который должен вызываться из индикатора и назначить вызов скрипта по клавише
Например Ctrl+E
Сам скрипт уже делает то что нужно
и вызов скрипта из индикатора выглядит так
Остается вставить в индикатор для отправки сигналов например в телеграмм канал.
Чуть выше , 137 Matrix очень подробно и понятно описывал решение , к сожалению оно было почему то удалено :(
Так же огромное спасибо Дмитрию Федосееву Dmitry Fedoseev
Зафиксирую технологическое решение для MQL5
Выбрать скрипт который должен вызываться из индикатора и назначить вызов скрипта по клавише
Например Ctrl+E
Сам скрипт уже делает то что нужно
и вызов скрипта из индикатора выглядит так
Да вызывайте, сколько угодно, нет проблем. Проблема в том, что Вам нужно дождаться отклика прежде, чем возобновить работу индикатора, а это противоречит архитектуре системы.
Умрёт либо Ваш индикатор, либо операционная среда МТ. Иначе никак.
Если продолжение работы индикатора никак не зависит от результатов работы скрипта и не бывает ситуации, когда вызов из индикатора следующего скрипта происходит до завершения работы предыдущего, то можно попробовать.
WebRequest - не тот случай. Отправка запроса подразумевает ожидание ответа на него, а ждать индикаторы не умеют.
Да вызывайте, сколько угодно, нет проблем. Проблема в том, что Вам нужно дождаться отклика прежде, чем возобновить работу индикатора, а это противоречит архитектуре системы.
Умрёт либо Ваш индикатор, либо операционная среда МТ. Иначе никак.
А почему индикатор умрет? Сам индикатор никакого отклика ждать не будет и не ждет , индикатор в нужном месте нажал на кнопку , вызвал скрипт и поехал работать дальше, без каких либо остановок.
А уже скрипт , отправил по WebRequest совсем в другом потоке.
В моем случае кстати мне нужно просто отправить в телеграмм канал некие данные и сам скрипт при отправке ТОЖЕ ничего не ждет.
Задача , просто отправить данные. В данном случае не стоит задача контроля!
Типа: - Але гараж , а получены ли вы данные?
По задаче НЕ нужно кричать в гараж фразу: - Але , Гараж , вы там живы ? Я вам письмо принес , Але отвечайте мерзавцы , получили или нет , иначе у меня тут сейчас винда зависнет и упадет МТ.
Ну это как письмо без уведомления , получил - молодец, не смог - ну не судьба.
Кстати все оттестировано - ничего не виснет :))) не умирает.
Если продолжение работы индикатора никак не зависит от результатов работы скрипта и не бывает ситуации, когда вызов из индикатора следующего скрипта происходит до завершения работы предыдущего, то можно попробовать.
) Можно можно , все чудесно работает.
Да да по коду видно что индикатор ничего не ждет, индикатор вызвал скрипт и даже не собирается контролировать ответ от скрипта.
Кстати скрипт тоже не ждет.
Выше , не без юмора , описал :)
Все отрабатывает на событиях
А почему индикатор умрет? Сам индикатор никакого отклика ждать не будет и не ждет , индикатор в нужном месте нажал на кнопку , вызвал скрипт и поехал работать дальше, без каких либо остановок.
А уже скрипт , отправил по WebRequest совсем в другом потоке.
В моем случае кстати мне нужно просто отправить в телеграмм канал некие данные и сам скрипт при отправке ТОЖЕ ничего не ждет.
Задача , просто отправить данные. В данном случае не стоит задача контроля!
Типа: - Але гараж , а получены ли вы данные?
По задаче НЕ нужно кричать в гараж фразу: - Але , Гараж , вы там живы ? Я вам письмо принес , Але отвечайте мерзавцы , получили или нет , иначе у меня тут сейчас винда зависнет и упадет МТ.
Ну это как письмо без уведомления , получил - молодец, не смог - ну не судьба.
Кстати все оттестировано - ничего не виснет :))) не умирает.
Если ответ не нужен, то без проблем. Запускаем, что угодно.
Если ответ не нужен, то без проблем. Запускаем, что угодно.
Кстати если нужно ответ
то и его можно получить - ( по событию ) причем не создавая ожиданий.