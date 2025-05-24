Не работает настройка торговли в тестере MT5

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Она только у меня не работает или в принципе?

Ставлю галку "использовать свои настройки". Настройки на вкладках "комиссии" и "торговля" сохраняются. Но изменение значений на вкладке "маржа" не дает результатов, ставишь нужные, жмешь ОК, а они опять сбрасываются на дефолтные. Что я делаю не так?


 
VasyaSumkin2:

Она только у меня не работает или в принципе?

Ставлю галку "использовать свои настройки". Настройки на вкладках "комиссии" и "торговля" сохраняются. Но изменение значений на вкладке "маржа" не дает результатов, ставишь нужные, жмешь ОК, а они опять сбрасываются на дефолтные. Что я делаю не так?


Пробовал, тоже не отрабатывает



 

Ага, аналогичное и у меня.

Тут либо Мт5 глючит, либо нам что-то иначе нужно делать.

 
У меня комиссии не работают. Задаю "Использовать свои настройки", а в истории сделок в колонке "Комиссия" - пусто. Символ пользовательский. Билд MT5 4885.
 
Аналогично, не пашет. функция "освободить накопленную прибыль" не работает. Кто вообще знает как сделать так, чтобы на депозите всегда  была одна сумма и не менялась, чтобы оптимизировать советник, без исправления самого советника.
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