Помогите определить буфер стрелок.

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Доброго времени суток.

Есть индикатор, который берет данные с кластер дельты и по перевесу продавцов и покупателей сигналит паттерны. Я уже два дня не могу сделать так, чтобы его видел бот, для автоторговли. Похоже проблема с буферами стрелок. Кто поможет разобраться? Спасибо!

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Нажимаем Ctrl+D, чтобы открыть Data Window.

Водим курсором над стрелкой.

Первый столбик — это последний бар.

Второй столбик — это тот бар, на котором курсор.

Смотрим, какое значение имеется во втором столбике, но не в первом (или в первом 0, или какая-то туфта )

Названия буферов иногда имеют смысл (как в моем примере) а иногда — нет.

Если это не работает, возможно, что буфера нет вовсе, а стрелка — объект.

 
reddeadsanta:

Доброго времени суток.

Есть индикатор, который берет данные с кластер дельты и по перевесу продавцов и покупателей сигналит паттерны. Я уже два дня не могу сделать так, чтобы его видел бот, для автоторговли. Похоже проблема с буферами стрелок. Кто поможет разобраться? Спасибо!

А если стрелка объект, то отслеживать появление новых объектов)

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Типы событий графика
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Типы событий графика
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Aleksandr Slavskii #:

А если стрелка объект, то отслеживать появление новых объектов)

по скорости это медленней.

 
Yuriy Zaytsev #:

по скорости это медленней.

По скорости это медленнее, чем что?

 
Aleksandr Slavskii #:

А если стрелка объект, то отслеживать появление новых объектов)

а если стрелка на канвасе, то распознавать образы :-)

PS/ что кстати единственное практичное и доказанное применение нейросетей в торговле

 
Aleksandr Slavskii #:

По скорости это медленнее, чем что?

Чем штатно обрабатывать буфер индикатора. Штатно , имеется ввиду предусмотренными технологиями ,   функциями , процедурами.

Работа с объектами на графике на порядки медленней.

 

На скорость можно в принципе наплевать,  до того момента когда нужно будет засунуть эксперт или индикатор в тестер для оптимизации.

Ну или до того момента когда такой эксперт или  индикатор начнет капитально тормозить работу терминала.

 
Maxim Kuznetsov #:

а если стрелка на канвасе, то распознавать образы :-)

PS/ что кстати единственное практичное и доказанное применение нейросетей в торговле

Ну да , вместо того что бы просто на порядки быстрее обработать буфер индикатора :)

 
Yuriy Zaytsev #:

Ну да , вместо того что бы просто на порядки быстрее обработать буфер индикатора :)

это если буфер есть. 

бывает что и нету его. Бывает что и к тому объектов нет - всё расчерчивается в ресурсах. Так демо/промо-версии накрученных индикаторов и панелей делают. Нужен буфер - плати деньги :-)

правда разумнее встретив такое разворачиваться и уходить :-) 

 
Yuriy Zaytsev #:

Чем штатно обрабатывать буфер индикатора. Штатно , имеется ввиду предусмотренными технологиями ,   функциями , процедурами.

Работа с объектами на графике на порядки медленней.

Юрий, я с вами абсолютно согласен, вырезать гланды через ж*пу, автогеном, долго и трудозатратно, но что делать если по другому никак?

Об обработке индикаторного буфера, написал Haruto Rat в первом же ответе на вопрос топикстартера.  

Я лишь добавил, как можно сделать если индикаторные буферы не используются.  

Maxim Kuznetsov   добавил, как можно сделать если не только  индикаторные буферы не используются, но и графика на канвасе.

Все эти уточнения относятся к тому случаю если !!! нет индикаторных буферов.

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