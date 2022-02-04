Помогите определить буфер стрелок.
Нажимаем Ctrl+D, чтобы открыть Data Window.
Водим курсором над стрелкой.
Первый столбик — это последний бар.
Второй столбик — это тот бар, на котором курсор.
Смотрим, какое значение имеется во втором столбике, но не в первом (или в первом 0, или какая-то туфта )
Названия буферов иногда имеют смысл (как в моем примере) а иногда — нет.
Если это не работает, возможно, что буфера нет вовсе, а стрелка — объект.
Доброго времени суток.
Есть индикатор, который берет данные с кластер дельты и по перевесу продавцов и покупателей сигналит паттерны. Я уже два дня не могу сделать так, чтобы его видел бот, для автоторговли. Похоже проблема с буферами стрелок. Кто поможет разобраться? Спасибо!
А если стрелка объект, то отслеживать появление новых объектов)
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А если стрелка объект, то отслеживать появление новых объектов)
по скорости это медленней.
А если стрелка объект, то отслеживать появление новых объектов)
а если стрелка на канвасе, то распознавать образы :-)
PS/ что кстати единственное практичное и доказанное применение нейросетей в торговле
На скорость можно в принципе наплевать, до того момента когда нужно будет засунуть эксперт или индикатор в тестер для оптимизации.
Ну или до того момента когда такой эксперт или индикатор начнет капитально тормозить работу терминала.
Ну да , вместо того что бы просто на порядки быстрее обработать буфер индикатора :)
это если буфер есть.
бывает что и нету его. Бывает что и к тому объектов нет - всё расчерчивается в ресурсах. Так демо/промо-версии накрученных индикаторов и панелей делают. Нужен буфер - плати деньги :-)
правда разумнее встретив такое разворачиваться и уходить :-)
Чем штатно обрабатывать буфер индикатора. Штатно , имеется ввиду предусмотренными технологиями , функциями , процедурами.
Работа с объектами на графике на порядки медленней.
Юрий, я с вами абсолютно согласен, вырезать гланды через ж*пу, автогеном, долго и трудозатратно, но что делать если по другому никак?
Об обработке индикаторного буфера, написал Haruto Rat в первом же ответе на вопрос топикстартера.
Я лишь добавил, как можно сделать если индикаторные буферы не используются.
Maxim Kuznetsov добавил, как можно сделать если не только индикаторные буферы не используются, но и графика на канвасе.
Все эти уточнения относятся к тому случаю если !!! нет индикаторных буферов.
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Доброго времени суток.
Есть индикатор, который берет данные с кластер дельты и по перевесу продавцов и покупателей сигналит паттерны. Я уже два дня не могу сделать так, чтобы его видел бот, для автоторговли. Похоже проблема с буферами стрелок. Кто поможет разобраться? Спасибо!