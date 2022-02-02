Не все сделки копируются от поставщика - страница 2
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Буду теперь искать подходящий VPS
Большое вам спасибо, за разъяснение.
Буду теперь искать подходящий VPS
Зачем икать? Всё уже создано: VPS.
Вот я не совсем понимаю. Тут аренда VPS получается только для одного сигнала 15 долларов?
Я сейчас арендую сервер и там устанавливаю несколько терминалов для разных сигналов.
А тут как для меня запутанно. Нужно в самом терминале же подключить VPS. Что дальше и сколько терминалов могу подключить, не совсем понятно.
Вот я не совсем понимаю. Тут аренда VPS получается только для одного сигнала 15 долларов?
Я сейчас арендую сервер и там устанавливаю несколько терминалов для разных сигналов.
А тут как для меня запутанно. Нужно в самом терминале же подключить VPS. Что дальше и сколько терминалов могу подключить, не совсем понятно.
Прочтите справку на VPS.
Например статью:
Отлично. щас прочту. Спасибо вам за уделенное время мне.
т.е. получается ежедневно мой VPS не работал ровно пол дня?!Вы могли бы мне посоветовать хороший VPS, чтобы не было таких и других накладок
Не могла машина просто "засыпать"?
Я не совсем понял, что это значит? вы могли бы прояснить?
Я не совсем понял, что это значит? вы могли бы прояснить?
Имелось в виду, уходить (по неактивности пользователя) в какой-то из режимов энергосбережения, вплоть до полной остановки.
Я не совсем понял, что это значит? вы могли бы прояснить?
Пожалуйста используйте кнопку .
Имелось в виду, уходить (по неактивности пользователя) в какой-то из режимов энергосбережения, вплоть до полной останоТак
Так он же открывал сделки. Как может быть неактивность пользователя?!
Я проверил предыдущие месяцы и все копировалось четко. Только за январь что то пошло не так.
В скрине показываю по датам сколько было закрытых сделок у поставщика и сколько у меня. За 31 января показывает 0, но 3 сделки закрылись 1 февраля.