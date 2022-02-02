Не все сделки копируются от поставщика - страница 2

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Большое вам спасибо, за разъяснение.
Буду теперь искать подходящий VPS
 
Jeyhun #:
Большое вам спасибо, за разъяснение.
Буду теперь искать подходящий VPS

Зачем икать? Всё уже создано: VPS.

Виртуальный хостинг для MetaTrader 5
Виртуальный хостинг для MetaTrader 5
  • www.mql5.com
Самый быстрый виртуальный выделенный сервер (VPS) для трейдинга на форексе от производителей терминала MetaTrader 4/5
 

Вот я не совсем понимаю. Тут аренда VPS получается только для одного сигнала 15 долларов?

Я сейчас арендую сервер и там устанавливаю несколько терминалов для разных сигналов. 
А тут как для меня запутанно. Нужно в самом терминале же подключить VPS. Что дальше и сколько терминалов могу подключить, не совсем понятно.

 
Jeyhun #:

Вот я не совсем понимаю. Тут аренда VPS получается только для одного сигнала 15 долларов?

Я сейчас арендую сервер и там устанавливаю несколько терминалов для разных сигналов. 
А тут как для меня запутанно. Нужно в самом терминале же подключить VPS. Что дальше и сколько терминалов могу подключить, не совсем понятно.

Прочтите справку на  VPS.

Например статью: 

Лучшее VPS-решение для торговли на Форекс – VPS для MetaTrader 4/5
Лучшее VPS-решение для торговли на Форекс – VPS для MetaTrader 4/5
  • www.mql5.com
С MetaTrader VPS у вашей виртуальной платформы всегда хватит сетевых ресурсов для комфортной и бесперебойной работы с минимальными задержками. Выбирайте лучший VPS для форекса.
 

Отлично. щас прочту. Спасибо вам за уделенное время мне.

 
Jeyhun #:

т.е. получается  ежедневно мой VPS не работал ровно пол дня?!Вы могли бы мне посоветовать хороший VPS, чтобы не было таких и других накладок

Не могла машина просто "засыпать"?

 

Я не совсем понял, что это значит? вы могли бы прояснить?

 
Jeyhun #:

Я не совсем понял, что это значит? вы могли бы прояснить?

Имелось в виду, уходить (по неактивности пользователя) в какой-то из режимов энергосбережения, вплоть до полной остановки.

 
Jeyhun #:

Я не совсем понял, что это значит? вы могли бы прояснить?

Пожалуйста используйте кнопку ответить.

 
JRandomTrader #:

Имелось в виду, уходить (по неактивности пользователя) в какой-то из режимов энергосбережения, вплоть до полной останоТак 

Так он же открывал сделки. Как может быть неактивность пользователя?!
Я проверил предыдущие месяцы и все копировалось четко. Только за январь что то пошло не так. 
В скрине показываю по датам сколько было закрытых сделок у поставщика и сколько у меня. За 31 января показывает 0, но 3 сделки закрылись 1 февраля.




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