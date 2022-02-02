Не все сделки копируются от поставщика

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Добрый день. 

Сегодня заметил, что сделки от подписанного сигналам поставщика копируется почти половина. 
К примеру, за январь 2022 у поставщика было 223 сделок, у меня 144. 

Ниже прикрепляю настройки сигнала.

VPS сторонний. 

Возможно такой вопрос уже был в этом форуме, но я как таковой вопрос внятный ответ не смог найти. 

Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?


 
Jeyhun:

Добрый день. 

Сегодня заметил, что сделки от подписанного сигналам поставщика копируется почти половина. 
К примеру, за январь 2022 у поставщика было 223 сделок, у меня 144. 

Ниже прикрепляю настройки сигнала.

VPS сторонний. 

Возможно такой вопрос уже был в этом форуме, но я как таковой вопрос внятный ответ не смог найти. 

Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?


Читайте и изучайте журналы терминала - там все ответы.

 

Подскажите, а на что обращать там внимания?

Я новичок и мне сложно ориентироваться тут, поэтому прошу помочь мне в этом вопросе. 

вот скрин от того журнала


 

 
Jeyhun #:

Подскажите, а на что обращать там внимания?

Я новичок и мне сложно ориентироваться тут, поэтому прошу помочь мне в этом вопросе. 

вот скрин от того журнала


 

Картинки - это плохой путь. Вам нужно взять лог-файл и прикрепить его к сообщению.

 
Jeyhun #:

Подскажите, а на что обращать там внимания?

Я новичок и мне сложно ориентироваться тут, поэтому прошу помочь мне в этом вопросе. 

вот скрин от того журнала


 

По вашей картинке, которую вы приаттачили как лог с 30 января 4 утра по 31 января 4 утра - ничего особенного не заметил.

  • Возможно, ваше ограничение по спреду в 3 слишком маленькое ...
    или
  • пришлите/приаттачте логи текстовыми файлами как советовал Владимир в предыдушем посте (правой кнопкой мыши на поле Журнала и - Открыть - и там текстовые файлы),
    или
  • посмотрите маппинг сами - см пост #4338 и пост #4339 (это всего два поста, но там собраны все детали о том - что это такое, почему иногда не копируется, и как и что и где смотреть).
FAQ по сервису Сигналы
FAQ по сервису Сигналы
  • 2021.07.13
  • www.mql5.com
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вот скачал log, что вы попросили, но не смог загрузить в zip, а файлов там оказалось много. Поэтому загрузил один файл на 28.01.2022 Период, который вы видите 30 января, нет закрытых сделок.
Поэтому прикрепляю вам картинку по дате 28.01.2022. в этот день было закрыто 8 сделок у провайдера, а у меня 4.



Файлы:
20220128.log  3 kb
 
Jeyhun #:

вот скачал log, что вы попросили, но не смог загрузить в zip, а файлов там оказалось много. Поэтому загрузил один файл на 28.01.2022 Период, который вы видите 30 января, нет закрытых сделок.
Поэтому прикрепляю вам картинку по дате 28.01.2022. в этот день было закрыто 8 сделок у провайдера, а у меня 4.



Лог-файл не соответствует картинке.

Пусть Вы выбрали дату  28.01.2022. Прикрепите лог-файл из папки "Журнал" за эту дату.

 
Судя по названию лог файла, это 28.01.2022
или я что то не так понимаю?!
Файлы:
20220128.log  3 kb
 
Jeyhun #:
Судя по названию лог файла, это 28.01.2022
или я что то не так понимаю?!

В таком случае Ваш терминал на стороннем VPS не работал полдня:

0       05:52:50.060    '310001457': Signal - signal provider position #1425032357 buy 0.50 XAUUSD at 1796.19 tp: 1800.00 closed

0       17:19:39.785    '310001457': Signal - signal provider added position #1425074986 buy 0.50 XAUUSD at 1782.83

после записи 05:52 следующая запись аж в 17:19

 

т.е. получается  ежедневно мой VPS не работал ровно пол дня?!Вы могли бы мне посоветовать хороший VPS, чтобы не было таких и других накладок

 
Jeyhun #:

Был бы вам признателен, если вы смогли объяснить, что это значит. 
Я пока не совсем понимаю функционал журнала.

Заранее спасибо

В "Журнал" терминал пишет постоянно все логи. У Вас же видно, что терминал на стороннем VPS полдня не работал. Если терминал не работал - значит он не мог ничего копировать.

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