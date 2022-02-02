Не все сделки копируются от поставщика
Добрый день.
Сегодня заметил, что сделки от подписанного сигналам поставщика копируется почти половина.
К примеру, за январь 2022 у поставщика было 223 сделок, у меня 144.
Ниже прикрепляю настройки сигнала.
VPS сторонний.
Возможно такой вопрос уже был в этом форуме, но я как таковой вопрос внятный ответ не смог найти.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Читайте и изучайте журналы терминала - там все ответы.
Подскажите, а на что обращать там внимания?
Я новичок и мне сложно ориентироваться тут, поэтому прошу помочь мне в этом вопросе.
вот скрин от того журнала
По вашей картинке, которую вы приаттачили как лог с 30 января 4 утра по 31 января 4 утра - ничего особенного не заметил.
- Возможно, ваше ограничение по спреду в 3 слишком маленькое ...
или
- пришлите/приаттачте логи текстовыми файлами как советовал Владимир в предыдушем посте (правой кнопкой мыши на поле Журнала и - Открыть - и там текстовые файлы),
или
- посмотрите маппинг сами - см пост #4338 и пост #4339 (это всего два поста, но там собраны все детали о том - что это такое, почему иногда не копируется, и как и что и где смотреть).
- 2021.07.13
- www.mql5.com
вот скачал log, что вы попросили, но не смог загрузить в zip, а файлов там оказалось много. Поэтому загрузил один файл на 28.01.2022 Период, который вы видите 30 января, нет закрытых сделок.
Поэтому прикрепляю вам картинку по дате 28.01.2022. в этот день было закрыто 8 сделок у провайдера, а у меня 4.
вот скачал log, что вы попросили, но не смог загрузить в zip, а файлов там оказалось много. Поэтому загрузил один файл на 28.01.2022 Период, который вы видите 30 января, нет закрытых сделок.
Поэтому прикрепляю вам картинку по дате 28.01.2022. в этот день было закрыто 8 сделок у провайдера, а у меня 4.
Лог-файл не соответствует картинке.
Пусть Вы выбрали дату 28.01.2022. Прикрепите лог-файл из папки "Журнал" за эту дату.
или я что то не так понимаю?!
Судя по названию лог файла, это 28.01.2022
или я что то не так понимаю?!
В таком случае Ваш терминал на стороннем VPS не работал полдня:
0 05:52:50.060 '310001457': Signal - signal provider position #1425032357 buy 0.50 XAUUSD at 1796.19 tp: 1800.00 closed 0 17:19:39.785 '310001457': Signal - signal provider added position #1425074986 buy 0.50 XAUUSD at 1782.83
после записи 05:52 следующая запись аж в 17:19
т.е. получается ежедневно мой VPS не работал ровно пол дня?!Вы могли бы мне посоветовать хороший VPS, чтобы не было таких и других накладок
Был бы вам признателен, если вы смогли объяснить, что это значит.
Я пока не совсем понимаю функционал журнала.
Заранее спасибо
В "Журнал" терминал пишет постоянно все логи. У Вас же видно, что терминал на стороннем VPS полдня не работал. Если терминал не работал - значит он не мог ничего копировать.
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Добрый день.
Сегодня заметил, что сделки от подписанного сигналам поставщика копируется почти половина.
К примеру, за январь 2022 у поставщика было 223 сделок, у меня 144.
Ниже прикрепляю настройки сигнала.
VPS сторонний.
Возможно такой вопрос уже был в этом форуме, но я как таковой вопрос внятный ответ не смог найти.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?