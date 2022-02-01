Избавиться от кол-ва знаков в параметрах
Нужно нормализовывать дабл. Нормализе дабле к 4 знакам после запятой (как пример), гляньте в справочник. Уверен это поможет!!!
В дополнение к вышеописанной проблеме.
Для ввода параметра использую код:
input double Kd=0.8; // Lot for 1000 units of free margin
В окне параметров тестера стратегий вижу параметры по умолчанию:
Ставлю курсор для изменения значения этого параметра, и тут же без моего участия подставляется другое значение. Это значение до этого было просто указано курсором в другом параметре, и даже не заносилось в буфер обмена:
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Объявляю глобальную переменную, делаю ее внешней
Когда прикрепляю советник к графику, то в окне параметров вижу, что у всего, что имеет тип double, проявляется повышенная точность. Раньше такого не наблюдал. Что поменялось в языке? mql5.
Билд 3180 28 января 2022
пысы. более того, когда из этого окна параметров пытаюсь изменить любой параметр double, он все равно добавляет к нему количество знаков после запятой.