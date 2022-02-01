Избавиться от кол-ва знаков в параметрах

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Объявляю глобальную переменную, делаю ее внешней

input double PercentProfit = 0.3; // All profit for Close %

Когда прикрепляю советник к графику, то в окне параметров вижу, что у всего, что имеет тип double, проявляется повышенная точность. Раньше такого не наблюдал. Что поменялось в языке? mql5. 

Билд 3180 28 января 2022


пысы. более того, когда из этого окна параметров пытаюсь изменить любой параметр double, он все равно добавляет к нему количество знаков после запятой. 

 
Нужно нормализовывать дабл. Нормализе дабле к 4 знакам после запятой (как пример), гляньте в справочник. Уверен это поможет!!!
 
Mihail Marchukajtes #:
Нужно нормализовывать дабл. Нормализе дабле к 4 знакам после запятой, гляньте в справочник. Уверен это поможет!!!

Нормализовать где?

 
Nikita Chernyshov:

Что поменялось в языке? mql5. 

Билд 3180 28 января 2022

Видимо, что-то изменили в самом билде 

 
Ihor Herasko #:

Видимо, что-то изменили в самом билде 

ясно, спасибо большое.

придется ждать, пока пофиксят. надеюсь, уже обратили внимание.

 
Nikita Chernyshov #:

ясно, спасибо большое.

придется ждать, пока пофиксят. надеюсь, уже обратили внимание.

Обратили
 

В дополнение к вышеописанной проблеме.

Для ввода параметра использую код:

input double Kd=0.8; // Lot for 1000 units of free margin

В окне параметров тестера стратегий вижу параметры по умолчанию:

Скрин1

Ставлю курсор для изменения значения этого параметра, и тут же без моего участия подставляется другое значение. Это значение до этого было просто указано курсором в другом параметре, и даже не заносилось в буфер обмена:

Скрин2

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