Платформа МТ5 жрет память флешки
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скорее всего закачивается тиковая история.
У себя решил эту проблему путем создания файлов тиковой истории с нулевым размером и атрибутом "только для чтения" . оставил только несколько последних месяцев.
скорее всего закачивается тиковая история.
У себя решил эту проблему путем создания файлов тиковой истории с нулевым размером и атрибутом "только для чтения" . оставил только несколько последних месяцев.
По хорошему, нужен чек бокс с параметрами даты в настройках, чтоб отключать подкачку тиковой истории.
Тиковая история необходима только при разработке и тестировании.
А это в 99% случаев проводится на локальных машинах.
Для боевого применения на VPS, тиковая история не нужна.
Только реал тайм, с обязательным выбором глубины сохранности тиков.
Например сохранять тики за последние сутки, если они нужны пользователю для тикового анализа.
А так да, терминал скорее всего произвольно выкачивает всю историю тиков,
к примеру если хоть один раз переключился на D1.
Нужна штатная настройка.
Возможно настройка ниже, решит проблему. Не знаю связана она с подкачкой исторических тиков или нет.
Но по логике как бы должна быть связана. Меньше отображаемых баров, меньше закачки истории.
Но это не выход для разных таймфреймов. К примеру отображать 7 баров на D1, и 7 баров на М1.
В общем как то тоже не продумано.
Поставил тиковую историю макс на 50 000 и снес папку history.
Не обязательно число выбирать из выпадающего списка.
Любое нужное число, можно и в ручную прописать.
И это не тиковая история, а количество баров видимых в окне.
Поставил тиковую историю макс на 50 000 и снес папку history.
смотрю - чем меньше тайм фрейм , тем тяжелее файл. а ещё чем больше мы открываем пар, тем больше этих файлов.
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