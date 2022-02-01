Платформа МТ5 жрет память флешки

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Такая проблема, пользуюсь флешкой 16ГБ, куда залил платофрму мт5. Замечаю что свободного пространства во флешке уменьшается, платформа с каждым днем забирает память флешки и уже сама платформа(при наведении курсором на папку) стала весить 5ГБ! Как решить данную проблему? В МТ4 такого небыло.
 

скорее всего закачивается тиковая история

У себя решил эту проблему путем создания файлов тиковой истории с нулевым размером и атрибутом "только для чтения" . оставил только несколько последних месяцев.

 
Dmitiry Ananiev #:

скорее всего закачивается тиковая история

У себя решил эту проблему путем создания файлов тиковой истории с нулевым размером и атрибутом "только для чтения" . оставил только несколько последних месяцев.

По хорошему, нужен чек бокс с параметрами даты в настройках, чтоб отключать подкачку тиковой истории.
Тиковая история необходима только при разработке и тестировании.
А это в 99% случаев проводится на локальных машинах.

Для боевого применения на VPS, тиковая история не нужна.
Только реал тайм, с обязательным выбором глубины сохранности тиков. 
Например сохранять тики за последние сутки, если они нужны пользователю для тикового анализа.

А так да, терминал скорее всего произвольно выкачивает всю историю тиков,
к примеру если хоть один раз переключился на D1.

Нужна штатная настройка.

Возможно настройка ниже, решит проблему. Не знаю связана она с подкачкой исторических тиков или нет.
Но по логике как бы должна быть связана. Меньше отображаемых баров, меньше закачки истории.
Но это не выход для разных таймфреймов. К примеру отображать 7 баров на D1, и 7 баров на М1.
В общем как то тоже не продумано.

b

 
Поставил тиковую историю макс на 50 000 и снес папку history.
 
Nurlan #:
Поставил тиковую историю макс на 50 000 и снес папку history.

Не обязательно число выбирать из выпадающего списка.
Любое нужное число, можно и в ручную прописать.
И это не тиковая история, а количество баров видимых в окне.

[Удален]  
Nurlan #:
Поставил тиковую историю макс на 50 000 и снес папку history.

смотрю - чем меньше тайм фрейм , тем тяжелее файл. а ещё чем больше мы открываем пар, тем больше этих файлов.

Снимок экрана 2022-02-01 101817

[Удален]  
SanAlex #:

смотрю - чем меньше тайм фрейм , тем тяжелее файл. а ещё чем больше мы открываем пар, тем больше этих файлов.


сейчас решил на оборот загрузить из другой установки (6 гиг)- что бы лишний раз не качало из интернета 

Снимок экрана 2022-02-01 105354

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