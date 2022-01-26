Плечо на инструментах
Хотел поставить информацию на график акции, чтобы увидеть плечо. Оказалось таких индикаторов нет. Кто-то может подсказать где взять эту информацию в мт5? Это важно для расчета рисков.
Такого к сожалению нет.
ACCOUNT_LEVERAGE покажет плечо по счёту, но это совершенно не то, при торговле не форекс-символами.
При этом не стоит забывать, что в некоторые моменты по некоторым форекс-символам меняют плечо.
Единственное что можно, это программно рассчитать уровень залога, потом вычислить свободную маржу к залогу и увидеть примерно плечо.P.S. Кстати, ту информацию что показывает ACCOUNT_LEVERAGE = можно её смело удалить с языка - она бесполезна.
Очень примитивно, но можно использовать во всех терминалах
MT4
//+-----------------------------------------------------------------------------+ //| Описание : CFD Leverage | //+-----------------------------------------------------------------------------+ int CFDLeverage(string CryptoName) { double CFDLVR = 0; double CMP = MarketInfo(CryptoName,MODE_BID); double FMP = MarketInfo(CryptoName,MODE_MARGINREQUIRED); if(FMP==0) //исключение деления на ноль, пока не загрузились данные FMP=1; CFDLVR = NormalizeDouble((CMP/FMP),0); return (int)(CFDLVR); } //--- End ---
MT5
//+-----------------------------------------------------------------------------+ //| Описание : CFD Leverage | //+-----------------------------------------------------------------------------+ int CFDLeverage(string CryptoName) { double CFDLVR = 0; double CMP = SymbolInfoDouble(CryptoName,SYMBOL_BID); double FMP = SymbolInfoDouble(CryptoName,SYMBOL_MARGIN_INITIAL); if(FMP==0) //исключение деления на ноль, пока не загрузились данные FMP=1; CFDLVR = NormalizeDouble((CMP/FMP),0); return (int)(CFDLVR); } //--- End ---
вообщем я прояснил. но можно ли это сделать. у брокера в спецификации есть параметр коэфициент маржи. на картинке видно. нужно 1 разделить на этот коэфициент и мы получим плечо по инструменту. Ребят это можно написать в виде индикатора?
на каждом тике контролируйте плечо!
accLVR=NormalizeDouble(MarketInfo("EURUSD",MODE_LOTSIZE)/MarketInfo("USDCHF",MODE_MARGINREQUIRED),0);
на пятерке немножко по другому, но формула та же
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