Плечо на инструментах

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Хотел поставить информацию на график акции, чтобы увидеть плечо. Оказалось таких индикаторов нет. Кто-то может подсказать где взять эту информацию в мт5? Это важно для расчета рисков.
 
prog_ass:
Хотел поставить информацию на график акции, чтобы увидеть плечо. Оказалось таких индикаторов нет. Кто-то может подсказать где взять эту информацию в мт5? Это важно для расчета рисков.

Такого к сожалению нет. 

ACCOUNT_LEVERAGE покажет плечо по счёту, но это совершенно не то, при торговле не форекс-символами.

При этом не стоит забывать, что в некоторые моменты по некоторым форекс-символам меняют плечо.

Единственное что можно, это программно рассчитать уровень залога, потом вычислить свободную маржу к залогу и увидеть примерно плечо.

P.S. Кстати, ту информацию что показывает ACCOUNT_LEVERAGE = можно её смело удалить с языка - она бесполезна.
 
На каждых акциях возможно своё и совсем разное плечо. Как и на крипте плечо не зависит от установленного в терминале для валют. Виталий полностью прав, тут нужна формула.
 

Очень примитивно, но можно использовать во всех терминалах

MT4

//+-----------------------------------------------------------------------------+
//|  Описание : CFD Leverage                                                    |
//+-----------------------------------------------------------------------------+
int CFDLeverage(string CryptoName)
  {
   double   CFDLVR = 0;
   double   CMP = MarketInfo(CryptoName,MODE_BID);
   double   FMP = MarketInfo(CryptoName,MODE_MARGINREQUIRED);

   if(FMP==0) //исключение деления на ноль, пока не загрузились данные
      FMP=1;

   CFDLVR = NormalizeDouble((CMP/FMP),0);

   return (int)(CFDLVR);
  }

//--- End ---

MT5

//+-----------------------------------------------------------------------------+
//|  Описание : CFD Leverage                                                    |
//+-----------------------------------------------------------------------------+
int CFDLeverage(string CryptoName)
  {
   double   CFDLVR = 0;
   double   CMP = SymbolInfoDouble(CryptoName,SYMBOL_BID);
   double   FMP = SymbolInfoDouble(CryptoName,SYMBOL_MARGIN_INITIAL);

   if(FMP==0) //исключение деления на ноль, пока не загрузились данные
      FMP=1;

   CFDLVR = NormalizeDouble((CMP/FMP),0);

   return (int)(CFDLVR);
  }

//--- End ---
 
Volodymyr Zubov #:
На каждых акциях возможно своё и совсем разное плечо. Как и на крипте плечо не зависит от установленного в терминале для валют. Виталий полностью прав, тут нужна формула.
Вы попали в точку. Это я и решаю.
 
Volodymyr Zubov #:

Очень примитивно, но можно использовать во всех терминалах

MT4

MT5

А если не CFD а акции, как это написать?
 
Брокер говорит брать из спецификации инструмента. Только там нет такого параметра или он называется по-другому
 

вообщем я прояснил. но можно ли это сделать. у брокера в спецификации есть параметр коэфициент маржи. на картинке видно. нужно 1 разделить на этот коэфициент и мы получим плечо по инструменту. Ребят это можно написать в виде индикатора? 



 
Всем спасибо, все решил!
 

на каждом тике контролируйте плечо!

accLVR=NormalizeDouble(MarketInfo("EURUSD",MODE_LOTSIZE)/MarketInfo("USDCHF",MODE_MARGINREQUIRED),0);

на пятерке немножко по другому, но формула та же

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