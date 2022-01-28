Что делает большую нагрузку на МТ4 сервер?

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Есть 2 сущности — количество активных клиентов, которые открывают сделки и количество торговых символов. На какой из этих параметров лучше в первую очередь обращать внимание, чтобы снизить нагрузку на сервер — урезать количество активных клиентов или свести к минимуму количество торговых символов (убрав, например символы с суффиксами)? Или если убрать символы с суффиксами это не повлияет значительно на нагрузку сервера?

И если настраивать маркапы внутри самого МТ4 Администратов  вместо моста и символов с суффиксами - грузит ли такой вариант сервер? 

Возможно есть еще другие факторы, которые важнее кол-ва сделок и торговых символов.

Заранее спасибо за ответы!

 
Alexey Dubovyk:
Есть 2 сущности — количество активных клиентов, которые открывают сделки и количество торговых символов. На какой из этих параметров лучше в первую очередь обращать внимание, чтобы снизить нагрузку на сервер — урезать количество активных клиентов или свести к минимуму количество торговых символов (убрав, например символы с суффиксами). Или если убрать символы с суффиксами это не повлияет значительно на нагрузку сервера.

И если настраивать маркапы внутри самого МТ4 Администратов  вместо моста и символов с суффиксами - грузит ли такой вариант сервер? 

Возможно есть еще другие факторы, которые важнее кол-ва сделок и торговых символов.

Заранее спасибо за ответы!

Заполнять данные перед отправкой в одном цикле. Вообще, все данные получать в одно цикле

 
Alexey Dubovyk:

...

чтобы снизить нагрузку на сервер

...

Может быть вы имели в виду - Терминал? Сервер это, как говорится, "не мои проблемы". Для терминала есть способы:

  1. арендовать VPS (легко, но дорого)
  2. найти и переделать "тормозные" функции (трудно, но дешево)

Рассказываю свою историю. Есть собственный эксперт. Решения принимает при появлении нового бара на H1. Демо и реал счета на разных терминалах от одного провайдера. Причем версии разные (почему - пока не разобрался). Так вот, на демо проблем нет. На реале терминал неожиданно начинает жрать 60% ЦП (ноут готовится взлететь ;-). Причину пока не выяснил. Поэтому запускаю терминал (с реал счетом) через планировщик за 5 минут до начала каждого часа и вырубаю через 10 минут. Проблемный MT5 - 3091 от 22.11.2021

 
Vitaly Muzichenko #:

Заполнять данные перед отправкой в одном цикле. Вообще, все данные получать в одно цикле

Cпасибо! А можете немного уточнить? А то пока не совсем понятно.
 
Malik Arykov #:

Может быть вы имели в виду - Терминал? Сервер это, как говорится, "не мои проблемы". Для терминала есть способы:

  1. арендовать VPS (легко, но дорого)
  2. найти и переделать "тормозные" функции (трудно, но дешево)

Рассказываю свою историю. Есть собственный эксперт. Решения принимает при появлении нового бара на H1. Демо и реал счета на разных терминалах от одного провайдера. Причем версии разные (почему - пока не разобрался). Так вот, на демо проблем нет. На реале терминал неожиданно начинает жрать 60% ЦП (ноут готовится взлететь ;-). Причину пока не выяснил. Поэтому запускаю терминал (с реал счетом) через планировщик за 5 минут до начала каждого часа и вырубаю через 10 минут. Проблемный MT5 - 3091 от 22.11.2021

Спасибо за ответ, но, в данном случае, вопрос не за клиентскую часть МТ.

 
Alexey Dubovyk:

Возможно есть еще другие факторы, которые важнее кол-ва сделок и торговых символов.

слабая машина на сервере, прожорливые плагины\сервисы, да что угодно, смотреть надо.

с символами вы можете сами проверить - уберите символы и посмотрите на результат.

 
Alexey Dubovyk #:
Cпасибо! А можете немного уточнить? А то пока не совсем понятно.

Вчера мне попал вот такой дикий код:

---


Возникает вопрос: почему не получить данные в одном цикле?

Код не весь, там ещё 2 цикла по лотам и прочие.

По итогу, на одном тике нужно покрутить несколько циклов, а это большая нагрузка, и соответственно тормоза.

---

Кстати, ещё на сегодняшний день некоторые пишут такие ***

 
Vitaly Muzichenko #:

Вчера мне попал вот такой дикий код:

---


Возникает вопрос: почему не получить данные в одном цикле?

Код не весь, там ещё 2 цикла по лотам и прочие.

По итогу, на одном тике нужно покрутить несколько циклов, а это большая нагрузка, и соответственно тормоза.

Код нормальный, просто надо было оформить его в виде одной функции

double FindLastPrice(string symbol, int magic, int type) {
...
}
 
Vitaly Muzichenko #:

Вчера мне попал вот такой дикий код:

---


Возникает вопрос: почему не получить данные в одном цикле?

Код не весь, там ещё 2 цикла по лотам и прочие.

По итогу, на одном тике нужно покрутить несколько циклов, а это большая нагрузка, и соответственно тормоза.

---

Кстати, ещё на сегодняшний день некоторые пишут такие ***

вау, узнаю свой код из 16 года ))) многие начинающие так пишут, если учились по трейд лайк э про курсам, сейчас же всё цивилизованно и терминал по 100 раз за тик не тыкает
 
Aleksey Semenov #:
вау, узнаю свой код из 16 года ))) многие начинающие так пишут, если учились по трейд лайк э про курсам, сейчас же всё цивилизованно и терминал по 100 раз за тик не тыкает

посмотри любую тему "в помощь новичкам" - там точно так-же на каждый чих перебирают все ордера

и точно так-же не обобщают алгоритмы и функции

 
Malik Arykov #:

Код нормальный, просто надо было оформить его в виде одной функции

Точно!

Потом также переделать получение лота, количество и др.

Таким образом можно уменьшить с 10 циклов, до 5, но не до одного.

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