Что делает большую нагрузку на МТ4 сервер?
И если настраивать маркапы внутри самого МТ4 Администратов вместо моста и символов с суффиксами - грузит ли такой вариант сервер?
Возможно есть еще другие факторы, которые важнее кол-ва сделок и торговых символов.
Заранее спасибо за ответы!
Заполнять данные перед отправкой в одном цикле. Вообще, все данные получать в одно цикле
...
чтобы снизить нагрузку на сервер
...
Может быть вы имели в виду - Терминал? Сервер это, как говорится, "не мои проблемы". Для терминала есть способы:
- арендовать VPS (легко, но дорого)
- найти и переделать "тормозные" функции (трудно, но дешево)
Рассказываю свою историю. Есть собственный эксперт. Решения принимает при появлении нового бара на H1. Демо и реал счета на разных терминалах от одного провайдера. Причем версии разные (почему - пока не разобрался). Так вот, на демо проблем нет. На реале терминал неожиданно начинает жрать 60% ЦП (ноут готовится взлететь ;-). Причину пока не выяснил. Поэтому запускаю терминал (с реал счетом) через планировщик за 5 минут до начала каждого часа и вырубаю через 10 минут. Проблемный MT5 - 3091 от 22.11.2021
Может быть вы имели в виду - Терминал? Сервер это, как говорится, "не мои проблемы". Для терминала есть способы:
- арендовать VPS (легко, но дорого)
- найти и переделать "тормозные" функции (трудно, но дешево)
Рассказываю свою историю. Есть собственный эксперт. Решения принимает при появлении нового бара на H1. Демо и реал счета на разных терминалах от одного провайдера. Причем версии разные (почему - пока не разобрался). Так вот, на демо проблем нет. На реале терминал неожиданно начинает жрать 60% ЦП (ноут готовится взлететь ;-). Причину пока не выяснил. Поэтому запускаю терминал (с реал счетом) через планировщик за 5 минут до начала каждого часа и вырубаю через 10 минут. Проблемный MT5 - 3091 от 22.11.2021
Спасибо за ответ, но, в данном случае, вопрос не за клиентскую часть МТ.
Возможно есть еще другие факторы, которые важнее кол-ва сделок и торговых символов.
слабая машина на сервере, прожорливые плагины\сервисы, да что угодно, смотреть надо.
с символами вы можете сами проверить - уберите символы и посмотрите на результат.
Cпасибо! А можете немного уточнить? А то пока не совсем понятно.
Вчера мне попал вот такой дикий код:
---
Возникает вопрос: почему не получить данные в одном цикле?
Код не весь, там ещё 2 цикла по лотам и прочие.
По итогу, на одном тике нужно покрутить несколько циклов, а это большая нагрузка, и соответственно тормоза.
---
Кстати, ещё на сегодняшний день некоторые пишут такие ***
Вчера мне попал вот такой дикий код:
---
Возникает вопрос: почему не получить данные в одном цикле?
Код не весь, там ещё 2 цикла по лотам и прочие.
По итогу, на одном тике нужно покрутить несколько циклов, а это большая нагрузка, и соответственно тормоза.
Код нормальный, просто надо было оформить его в виде одной функции
double FindLastPrice(string symbol, int magic, int type) { ... }
Вчера мне попал вот такой дикий код:
---
Возникает вопрос: почему не получить данные в одном цикле?
Код не весь, там ещё 2 цикла по лотам и прочие.
По итогу, на одном тике нужно покрутить несколько циклов, а это большая нагрузка, и соответственно тормоза.
---
Кстати, ещё на сегодняшний день некоторые пишут такие ***
вау, узнаю свой код из 16 года ))) многие начинающие так пишут, если учились по трейд лайк э про курсам, сейчас же всё цивилизованно и терминал по 100 раз за тик не тыкает
посмотри любую тему "в помощь новичкам" - там точно так-же на каждый чих перебирают все ордера
и точно так-же не обобщают алгоритмы и функции
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И если настраивать маркапы внутри самого МТ4 Администратов вместо моста и символов с суффиксами - грузит ли такой вариант сервер?
Возможно есть еще другие факторы, которые важнее кол-ва сделок и торговых символов.
Заранее спасибо за ответы!