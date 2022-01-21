Подскажите что не так с циклом в индикаторе
Это мт5? ArraySetAsSeries для буферов делали?
Это мт4 требуется и ветка так же для мт4
Суть не в перевороте расчёта,
а происходит пересчёт буфера на каждом тике
и пока линии не встанут ровно как положено, идёт перерисовка.
Хорошо, спрошу по другому
Как искать максимальные и минимальные вершины кривой подвального индикатора?
Тут бы начать с того, что развернуть цикл. Иначе ведь получается классический рисующий индикатор. То есть для начала попробуйте вот так:
datetime DateStart = D'2022.01.01 00:00:00'; int bars = iBarShift(NULL,0,DateStart); for(int i = bars; i >= 0; --i)
А потом, если проблемы останутся, можно искать уже их пути решения.
Хорошо, спрошу по другому
Как искать максимальные и минимальные вершины кривой подвального индикатора?
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Хорошо, спрошу по другому
Как искать максимальные и минимальные вершины кривой подвального индикатора?
во первых можно поискать в "статьях" - помниться была статья а-ля "пишем универсальный зигзаг". Там в частности про поиск экстремумов осциляторов. Сразу с кодом
или просто: исходные данные (осциллятор) фильтруются, сглаживаются, опционально сдвигаются и плюс-минус допуск/отклонение. То что ниже - кандидаты в нижние экстремумы, что выше в верхние.
серым - а-ля исходные данные после фильтра и усреднения +- envelop. Красным - зигзаг разметивший минимумы/максимумы кривой
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В таком виде в индикаторе уровни буфера BufLev[i] не сразу отрисовываются в подвале,
а на каждом тике перерисовываются слева направо пока не установятся в нужное положение от точки до точки.
Хотя кривая Buff[i] отрисовывается сразу по нужной истории.