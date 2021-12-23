Проверьте - что я не правильно сделала? - страница 5
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И у Вас же код веб страницы в пример, причем здесь это?
Основной посыл выделил жёлтым.
И к слову:
Проверьте, это просто. Составьте страницу на 1 метр и запустите несколько раз. Сначала с переменными в 10 символов, а потом в 2 символа
Да быть такого не может по определению. Даже усомниться в этом стыдно, а не то, чтобы начать проверять.
Ищите, Виталий, причину в другом.
Точно не в дебаге замеряете скорость?
Хотя в нормальном дебаге длина переменных тоже не должно влиять на производительность. Должна быть таблица сопоставления при графическом выводе состояния переменных.
Основной посыл выделил жёлтым.
И к слову:
Возможно, это касается не всех языков
Если обобщить, то основной посыл, так не делать "оно работало, вот и не задумывалась над улучшением"(с)
Если обобщить, то основной посыл, так не делать "оно работало, вот и не задумывалась над улучшением"(с)
Возможно, это касается не всех языков
О каком языке речь идет?
Наверное что-то из прошлого тысячелетия.
Вчера был в гостях у соседа. Он написал игру для компа 1977 года Atari 2600. Даже в нее поиграл. 4 кБ весит.
Хотя ему лет 35. У каждого свои странности. :))
О каком языке речь идет?
Наверное что-то из прошлого тысячелетия.
Вчера был в гостях у соседа. Он написал игру для компа 1977 года Atari 2600. Даже в нее поиграл. 4 кБ весит.
Хотя ему лет 35. У каждого свои странности. :))
Знойная штучка, а что такая дорогая?
думаю та ссылка была на ***.
Конечно, можно подешевле найти.
думаю та ссылка была на ***.
Конечно, можно подешевле найти.