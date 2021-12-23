Проверьте - что я не правильно сделала? - страница 5

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Renat Akhtyamov #:
...
И у Вас же код веб страницы в пример, причем здесь это?

Основной посыл выделил жёлтым.

И к слову:

В автосервисе:
– Мужики, вы здесь приварите немного, а дома я намертво проволокой прикручу!
 
Vitaly Muzichenko #:

Проверьте, это просто. Составьте страницу на 1 метр и запустите несколько раз. Сначала с переменными в 10 символов, а потом в 2 символа

Да быть такого не может по определению. Даже усомниться в этом стыдно, а не то, чтобы начать проверять.
Ищите, Виталий, причину в другом.
Точно не в дебаге замеряете скорость?
Хотя в нормальном дебаге длина переменных тоже не должно влиять на производительность. Должна быть таблица сопоставления при графическом выводе состояния переменных.

 
Vitaly Muzichenko #:

Основной посыл выделил жёлтым.

И к слову:

Пост там дописан, не хочу повторяться.Почерпните инфу Из инструкций по установке интернет магазина на Битрикс.  Их полно в инете. Это тяжеленный сайт.
 

Возможно, это касается не всех языков


 

Если обобщить, то основной посыл, так не делать "оно работало, вот и не задумывалась над улучшением"(с)

 
Vitaly Muzichenko #:

Если обобщить, то основной посыл, так не делать "оно работало, вот и не задумывалась над улучшением"(с)

Здесь вежливо ожидали ухода автора ветки на фриланс. Но мимо, т.к. цель у нее другая, что наблюдается не вооруженным глазом. Таким дорога в успешные. Искренне буду рад этому, если выгорит.
 
Vitaly Muzichenko #:

Возможно, это касается не всех языков


О каком языке речь идет?
Наверное что-то из прошлого тысячелетия.
Вчера был в гостях у соседа. Он написал игру для компа 1977 года Atari 2600. Даже в нее поиграл. 4 кБ весит. 
Хотя ему лет 35. У каждого свои странности. :))

 
Nikolai Semko #:

О каком языке речь идет?
Наверное что-то из прошлого тысячелетия.
Вчера был в гостях у соседа. Он написал игру для компа 1977 года Atari 2600. Даже в нее поиграл. 4 кБ весит. 
Хотя ему лет 35. У каждого свои странности. :))

Знойная штучка, а что такая дорогая?
Раритет, поэтому?
 
Renat Akhtyamov #:
Знойная штучка, а что такая дорогая?
Раритет, поэтому?

думаю та ссылка была на ***.
Конечно, можно подешевле найти.

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Nikolai Semko #:

думаю та ссылка была на ***.
Конечно, можно подешевле найти.

 В смысле для ***?
5 баксов, от силы
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