Проверьте - что я не правильно сделала? - страница 4
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Об этом и речь. Смотрите мой листинг на предыдущей странице, хвастунишка ;)
Обычно так говорят, когда ничего не делают. Ну или делают непонятно что.
Аналогично: "Не ошибается тот - кто ничего не делает"
Ещё говорят: "Диванные эксперты"
Это так, к слову.
Обычно так говорят, когда ничего не делают. Ну или делают непонятно что.
Аналогично: "Не ошибается тот - кто ничего не делает"
Ещё говорят: "Диванные эксперты"
Это так, к слову.
Ага, диванные и ничего не делают, все верно. Эксперт вкалывает, я уже свою урну наполнил, чего и Вам желаю ;)
Эксперт от новичка всегда подписывает, рисует схемы, маркирует и составляет документацию к продукту.
А вы говорите, что даже не нужно комментарии к коду.
Вот как нужно комментировать код, чтобы его можно было обслужить и через год, а не только сегодня и сейчас
Эксперт от новичка всегда подписывает, рисует схемы, маркирует и составляет документацию к продукту.
А вы говорите, что даже не нужно комментарии к коду.
Вот как нужно комментировать код, чтобы его можно было обслужить и через год, а не только сегодня и сейчас
Количество строк на страницу я бы назвал lineFromPage, ну и дальше в том же духе
Длинные имена пагубно влияют на скорость выполнения кода
Если локальное имя переменной, тогда вообще 1-2 буквы, глобальная - нормальное название, но покороче
Длинные имена пагубно влияют на скорость выполнения кода
Если локальное имя переменной, тогда вообще 1-2 буквы, глобальная - нормальное название, но покороче
Длинные имена пагубно влияют на скорость выполнения кода
Никак не повлияет на скорость. Осведомитесь про компиляцию.
Это уже проверено, неоднократно
Сижу уже месяц, переписываю программу написанную в 2017 году
Дошёл до такого, скорость возросла на 30%, но всё-равно это долго
Сижу усекаю код дольше, время загрузки должно быть не более 0.01, и к этому приду.
---
Проблема в том, что изначально писалось как черновой вариант и не предавалось этому значение.
Так писать не нужно, нужно сразу писать правильно, а то заработало - и так сойдёт.
Что-то новенькое
Проверьте, это просто. Составьте страницу на 1 метр и запустите несколько раз. Сначала с переменными в 10 символов, а потом в 2 символа
Это уже проверено, неоднократно
Сижу уже месяц, переписываю программу написанную в 2017 году
Дошёл до такого, скорость возросла на 30%, но всё-равно это долго
Сижу усекаю код дольше, время загрузки должно быть не более 0.01, и к этому приду.
---
Проблема в том, что изначально писалось как черновой вариант и не предавалось этому значение.
Так писать не нужно, нужно сразу писать правильно, а то заработало - и так сойдёт.