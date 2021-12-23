Проверьте - что я не правильно сделала? - страница 4

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Renat Akhtyamov #:
Об этом и речь. Смотрите мой листинг на предыдущей странице, хвастунишка ;)
Программы нужно писать так, чтобы не нужны были комментарии и другие какие либо извращения.

Обычно так говорят, когда ничего не делают. Ну или делают непонятно что.

Аналогично: "Не ошибается тот - кто ничего не делает"

Ещё говорят: "Диванные эксперты"

Это так, к слову.

 
Vitaly Muzichenko #:

Обычно так говорят, когда ничего не делают. Ну или делают непонятно что.

Аналогично: "Не ошибается тот - кто ничего не делает"

Ещё говорят: "Диванные эксперты"

Это так, к слову.

Ага, диванные и ничего не делают, все верно. Эксперт вкалывает, я уже свою урну наполнил, чего и Вам желаю ;)
 
Renat Akhtyamov #:
Ага, диванные и ничего не делают, все верно. Эксперт вкалывает, я уже свою урну наполнил, чего и Вам желаю ;)

Эксперт от новичка всегда подписывает, рисует схемы, маркирует и составляет документацию к продукту. 

А вы говорите, что даже не нужно комментарии к коду.

Вот как нужно комментировать код, чтобы его можно было обслужить и через год, а не только сегодня и сейчас


 
Vitaly Muzichenko #:

Эксперт от новичка всегда подписывает, рисует схемы, маркирует и составляет документацию к продукту. 

А вы говорите, что даже не нужно комментарии к коду.

Вот как нужно комментировать код, чтобы его можно было обслужить и через год, а не только сегодня и сейчас


Количество строк на страницу я бы назвал lineFromPage,  ну и дальше в том же духе.
 
Renat Akhtyamov #:
Количество строк на страницу я бы назвал lineFromPage,  ну и дальше в том же духе

Длинные имена пагубно влияют на скорость выполнения кода

Если локальное имя переменной, тогда вообще 1-2 буквы, глобальная - нормальное название, но покороче 


 
Vitaly Muzichenko #:

Длинные имена пагубно влияют на скорость выполнения кода

Если локальное имя переменной, тогда вообще 1-2 буквы, глобальная - нормальное название, но покороче 


Никак не повлияет на скорость. Осведомитесь про компиляцию.
То что код такой уже не читабелен, факт.
 
Vitaly Muzichenko #:

Длинные имена пагубно влияют на скорость выполнения кода

Что-то новенькое
Даже в современных интерпретаторах не влияет, т.к. все сначала транслируется в байт-код.
Времена Бейсика давно прошли.
 
Renat Akhtyamov #:
Никак не повлияет на скорость. Осведомитесь про компиляцию.

Это уже проверено, неоднократно

Сижу уже месяц, переписываю программу написанную в 2017 году

Дошёл до такого, скорость возросла на 30%, но всё-равно это долго 

Сижу усекаю код дольше, время загрузки должно быть не более 0.01, и к этому приду.

---

Проблема в том, что изначально писалось как черновой вариант и не предавалось этому значение.

Так писать не нужно, нужно сразу писать правильно, а то заработало - и так сойдёт.

 
Nikolai Semko #:
Что-то новенькое

Проверьте, это просто. Составьте страницу на 1 метр и запустите несколько раз. Сначала с переменными в 10 символов, а потом в 2 символа

 
Vitaly Muzichenko #:

Это уже проверено, неоднократно

Сижу уже месяц, переписываю программу написанную в 2017 году

Дошёл до такого, скорость возросла на 30%, но всё-равно это долго 

Сижу усекаю код дольше, время загрузки должно быть не более 0.01, и к этому приду.

---

Проблема в том, что изначально писалось как черновой вариант и не предавалось этому значение.

Так писать не нужно, нужно сразу писать правильно, а то заработало - и так сойдёт.

Вы измеряйте скорость работы, а не компиляции. 
Николай точно в этом спец. 
Это я могу ошибаться.
Дмитриевский тоже по моему занимался ускорением алгоритмов
С ними я точно спорить на эту тему не буду.
И у Вас же код веб страницы в пример, причем здесь это?
Там ускоряется по другому чуток. 
Например, один из моих сайтов не смог загрузиться и за 40 минут. В результате некоторых манипуляций стал грузиться как обычный.
Не портите код, дело в другом. 
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