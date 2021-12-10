Как расчитать величину разумного риска используя такие параметры как "Прибыльность", "Фактор восстановления", "Средняя Прибыль" и "СреднийУбыток". - страница 2

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Есть еще одна стратегия, когда MarginCall используется в качестве стоп-лосса. Откройте позицию на всю возможную сумму, и если нет MarginCall, то есть максимальная прибыль. Если есть MarginCall, то позиция закрывается, а зарезервированная маржа остается на счете ))).
 
Aleksandr Shirin #:
Очень интересный подход. Но к сожалению) я не могу понять как это сделать. Что такое бутстрепинг, как его расчитать?
Если найдёте возможность ответить - буду благодарен! 


Если просто, то он говорит: построй несколько графиков баланса (при этом для каждого графика сделки из истории брать рандомно, по алгоритму как он описал) с коконом (кокон = [сумма абсолютных прибылей сделок]/[корень из времени, количества]) , ну что-то типа того.  И т.д.


 
Evgeniy Chumakov #:


Если просто, то он говорит: построй несколько графиков баланса (при этом для каждого графика сделки из истории брать рандомно, по алгоритму как он описал) с коконом (кокон = [сумма абсолютных прибылей сделок]/[корень из времени, количества]) , ну что-то типа того.  И т.д.

Да, именно так он и говорит... 🙂 

Это моделирование того как могла бы развиваться ситуация опираясь на известные данные (исторические трейды).

Разумеется это очень синтетический подход, потому что бутстреппинг убивает временные зависимости (фазы рынка) и модель само собой не может заглянуть в будущее.

Пример такой упрощенной модели прикрепляю ниже.

Файлы:
model_de_graal.zip  762 kb
 
transcendreamer #:

Пример такой упрощенной модели прикрепляю ниже.

для обновления модели нажимайте кнопку F9

 
Aleksandr Shirin:
Уважаемые участники сообщества!
Прошу Вас поделиться математически-обоснованными идеями о том как расчитать величину разумного риска используя такие параметры как "Прибыльность", "Фактор восстановления",  "Средняя Прибыль" и "СреднийУбыток" и другие. Заранее благодарен!

НИКАК

расшифровываю: показатели "прибыльнось","фактор" итд - слишком легко фальсифицируются (не в научно-философском плане, а просто тупо подделываются, например нечаянные игры с кол-вом и направлением ордеров ими манипулируют).

Для того чтобы они имели значимость ещё и стратегия должна удовлетворять массе критериев, которых вы почти 100% соблюдать не будете и все эти показатели не про вас. 

---

и плюс неумолимая статистика - у нас (у вас тоже) никогда нет достаточной выборки. Получается либо "средняя температура по больнице" (на длительных периодах от 5 лет, когда рынки сильно менялись) или данных практически нет для выводов (на более актуальных периодах 1-2 года).

 
Maxim Kuznetsov #:

НИКАК

расшифровываю: показатели "прибыльнось","фактор" итд - слишком легко фальсифицируются (не в научно-философском плане, а просто тупо подделываются, например нечаянные игры с кол-вом и направлением ордеров ими манипулируют).

Для того чтобы они имели значимость ещё и стратегия должна удовлетворять массе критериев, которых вы почти 100% соблюдать не будете и все эти показатели не про вас. 

---

и плюс неумолимая статистика - у нас (у вас тоже) никогда нет достаточной выборки. Получается либо "средняя температура по больнице" (на длительных периодах от 5 лет, когда рынки сильно менялись) или данных практически нет для выводов (на более актуальных периодах 1-2 года).


Истинно сказал! - про выборку и среднюю температуру по больнице и пр... 

 
Спасибо большое! Теперь стало понятнее. Обязательно сделаю кокон и посмотрю что получится. Также спасибо за модель - я её ещё не посмотрел ( в дороге нахожусь). Но когда доберусь до компа - гляну. 
 
Спасибо! Вы понятно разъяснили. 
 
Спасибо вам за пример кокона. Обязательно построю. 
 
Ок. Мне нравится ваш ответ. Спасибо! 
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