Нет уведомлений от ***
Нет уведомлений от ***.( Автор ***) Приобрел. установил на платформу MT5-Demo и подключил vpn(виртуальный сервер) И он молчит, нет уведомление через mqid. Написал сообщение автору на почту, но скорее всего ответа не будет. Вот текст отправки и настройки( для примера). Может кто подскажет в чем причина или в чем ошибка.
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- Вы прописали свой MQ ID перед миграцией на арендованный VPS?
- Смотрели логи перед миграцией?
- В курсе, что чарты без советников не мигрируют на VPS, даже если на чарте запущен индикатор?
- Вы прописали свой MQ ID перед миграцией на арендованный VPS?
- Смотрели логи перед миграцией?
- В курсе, что чарты без советников не мигрируют на VPS, даже если на чарте запущен индикатор?
Спасибо что откликнулись. Для понимание, я вплотную начал знакомится с MT5 и с VPS на MQL5 недавно, поэтому не очень с терминологией.
1) Я прописал MQ ID в MT5-Сервис-Настройки-Уведомления и Почта. При тестировании они работают, что уведомление, что почта. Это и есть прописать MQ ID перед миграцией на арендованный VPS?
2) Смотреть логи перед миграцией. Чуть поподробней.
3) Я пробрел *** и установил на MT5-Demo и мигрировал на VPS. Если *** это индикатор ( хотя все таки это по действию осциллятор, для простаты все идет как индикатор) то что значит без советника?
На самом деле когда платформа MT5 открыто, то нет, нет да уведомление изредка приходят, хотя и с опозданием и не всегда. Вот такие дела.
Я торгую на платформе Advanced от Forex.com, там уведомление по sms, но все равно не попадаю на пересечение уровня, потому что там sms на уровень цены.
1) Я прописал MQ ID в MT5-Сервис-Настройки-Уведомления и Почта. При тестировании они работают, что уведомление, что почта. Это и есть прописать MQ ID перед миграцией на арендованный VPS?
Чтобы Push сообщения приходили - нужны эти настройки:
2) Смотреть логи перед миграцией. Чуть поподробней.
Логи или лог-файл - смотреть в Терминале, вкладку "Журнал".
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Нет уведомлений от ***.( Автор ***) Приобрел. установил на платформу MT5-Demo и подключил vpn(виртуальный сервер) И он молчит, нет уведомление через mqid. Написал сообщение автору на почту, но скорее всего ответа не будет. Вот текст отправки и настройки( для примера). Может кто подскажет в чем причина или в чем ошибка.
***