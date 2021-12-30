АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Декабрь 2021

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По рынку США Наблюдается поход вниз, идеально для закупок.

 

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Ждём рождественского ралли?

Может быть я ошибаюсь... но зачем на каждый месяц новую тему?

 
transcendreamer #:

Ждём рождественского ралли?

Может быть я ошибаюсь... но зачем на каждый месяц новую тему?

Да возможно сходим куда то

Портянка будет большая очень. можно наверно на год делать в 2021 - может быть и правда открыть одну на год

 
Yuriy Zaytsev:

По рынку США Наблюдается поход вниз, идеально для закупок.

как в воду глядел)

 
VVT #:

как в воду глядел)

Вчера рынок уже рос 
P.s.
Кое что закупил но  не сильно и не до конца жизни. 
Новое приобретение msft по 330
Можно и в безубыток поставить , вообще бумага растет плавно, если посмотреть историю по ней с начала 90х , идеальна для пенсионеров, не надо пить корвалол. 
 
Yuriy Zaytsev #:
Можно и в безубыток поставить , вообще бумага растет плавно, если посмотреть историю по ней с начала 90х , идеальна для пенсионеров, не надо пить корвалол. 

На Новый год / рождество обычно гэпает прилично, так что лучше будет прикрыть)

 
VVT #:

На Новый год / рождество обычно гэпает прилично, так что лучше будет прикрыть)

Только  купленный  в апреле 2020 сбербанк точно не стоит прикрывать

 
Ждём новый исторический максимум)
 

Что прикупить на  2022 году из РФ

из личных предпочтений

GMKN - Норильский Никель

SBERP , SBER  

MTSS - сейчас как раз хорошо вниз пошли - просятся в закупку

ALRS - тоже думаю подобрать искать вход

HYDR - Русгидро искать вход

 

Обзор S&P 500

рекорд исторический

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