АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Декабрь 2021
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Ждём рождественского ралли?
Может быть я ошибаюсь... но зачем на каждый месяц новую тему?
Yuriy Zaytsev:
По рынку США Наблюдается поход вниз, идеально для закупок.
как в воду глядел)
VVT #:
как в воду глядел)
Вчера рынок уже рос
P.s.
Кое что закупил но не сильно и не до конца жизни.
Новое приобретение msft по 330
Можно и в безубыток поставить , вообще бумага растет плавно, если посмотреть историю по ней с начала 90х , идеальна для пенсионеров, не надо пить корвалол.
Ждём новый исторический максимум)
Что прикупить на 2022 году из РФ
из личных предпочтений
GMKN - Норильский Никель
SBERP , SBER
MTSS - сейчас как раз хорошо вниз пошли - просятся в закупку
ALRS - тоже думаю подобрать искать вход
HYDR - Русгидро искать вход
Обзор S&P 500
рекорд исторический
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По рынку США Наблюдается поход вниз, идеально для закупок.