Можно ли разобрать скомпилированный советник на mql4? - страница 2
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Клонировать советник можно! У меня был такой опыт! Заказчик хотел скопировать всё до мелочей вплоть до типа и размера шрифта, надписей на графике. Конечно если код закрыт повторить его один в один не возможно! Но можно сделать аналог, который будет работать так же как оригинал. Но времени на расшифровку работы советника уходит в 2-3 больше чем на создания нового советника. Соответственно и цена будет существенно дороже!
Если код закрыт
Если Вам это действительно интересно, начинайте изучать тему, смотрите на идеи других людей, придумывайте свои, учитесь программированию и тогда дело пойдёт. А так поверхностно ничего не получится, пустые хлопоты.
Если код закрыт, как его тогда клонировать? Можно смотреть как-то через окна данных или просто догадками чтоли?
У нас некоторые форумчане работают на заводе - очень нравится. Кормят хорошо, кожа становится розовая, лицо круглое, зарплата хорошая
А на Форексе потеря денег и расшатанные нервы.
Я думаю, что понять алгоритм советника наблюдением возможно только если советник ну совсем элементарный и/или отображает свои индикаторы в окне САМ.. А иначе это практически невозможно.. Любые "аналоги" будут работать подобно только на том месте в истории, где вы пытались подогнать свой алгоритм под скрытый.. И такое занятие вообще не благодарное.. Займет уйму времени(которое кстати вряд ли оценят), а результат от чистого везения зависит..
понять чужой алгоритм почти не возможно, комбинаций много, а если они на больше одного индикатора и есть различные подсчеты, абсолютно не возможно.
Все читают одно и то же и ходят по одинаковым граблям, поэтому 90% советников можно воспроизвести достаточно точно.
Но я бы для начала задался вопросом — стоит ли оно того.
Все читают одно и то же и ходят по одинаковым граблям, поэтому 90% советников можно воспроизвести достаточно точно.
Но я бы для начала задался вопросом — стоит ли оно того.
судя по тому, как ходит рынок, так оно и есть