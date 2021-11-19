Требуется мнение экспертов!

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Очень странный вопрос. Как это поможет в зарабатывании ?
Вот у меня в терминале фьючерсы на крипту с бинанса. Баланс в USDT 4 знака после запятой. Если балланс в долларах то 2 знака. Очевидно же что расчет в долларах и центах.
Округление - как в третьем классе. Если в последу.щем разряде 5 и больше то +1 иначе 0. Например 45,626 = 45.63.
Округление - как в третьем классе. Если в последу.щем разряде 5 и больше то +1 иначе 0. Например 45,626 = 45.63.
При таком подходе получается следующая ситуация.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе
fxsaber, 2021.10.22 18:43
Интересно получается, что на некоторых инструментах, когда MathAbs(Profit) < 0.01, прибыль пишется нулевой.
Как следствие.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе
fxsaber, 2021.10.22 14:07
Прибыль нулевая (проверял double-значение), но Изменения ненулевые.
Не у всех брокеров присутствует такая уязвимость. Поэтому округление по деньгам бывает разных типов.
Доброго времени!
Кто сталкивался с вопросом округления в расчёте прибыли и знает как это происходит в терминале MT5 - подскажите пожалуйста 2 параметра округления:
1. Количество символов округления после запятой?
2. В какую сторону или по какому методу происходит округление?
Очень странный вопрос. Как это поможет в зарабатывании ?
Вот у меня в терминале фьючерсы на крипту с бинанса. Баланс в USDT 4 знака после запятой. Если балланс в долларах то 2 знака. Очевидно же что расчет в долларах и центах.
Округление - как в третьем классе. Если в последу.щем разряде 5 и больше то +1 иначе 0. Например 45,626 = 45.63.
Это имеет значение когда управляешь сразу несколькими счетами и необходимо программно регистрировать большое количество сделок для финансовой отчетности, и дальнейшего управления фондом.
Когда сделок +/- 100 -- то это не имеет значения, а когда сделок десятки тысяч, и большими объёмами - то расхождения на округлениях становятся очень значительными.
Доброго времени!
Кто сталкивался с вопросом округления в расчёте прибыли и знает как это происходит в терминале MT5 - подскажите пожалуйста 2 параметра округления:
1. Количество символов округления после запятой?
2. В какую сторону или по какому методу происходит округление?
Функцию NormalizeDouble изучите. Это не округление, а нормализация. Должно помочь.
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Кто сталкивался с вопросом округления в расчёте прибыли и знает как это происходит в терминале MT5 - подскажите пожалуйста 2 параметра округления:
1. Количество символов округления после запятой?
2. В какую сторону или по какому методу происходит округление?