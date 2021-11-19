Требуется мнение экспертов!

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Доброго времени!

Кто сталкивался с вопросом округления в расчёте прибыли и знает как это происходит в терминале MT5  - подскажите пожалуйста 2 параметра округления:
1. Количество символов округления после запятой?
2. В какую сторону или по какому методу происходит округление?
 

Очень странный вопрос. Как это поможет в зарабатывании ?
Вот у меня в терминале фьючерсы на крипту с бинанса. Баланс в USDT 4 знака после запятой. Если балланс в долларах то 2 знака. Очевидно же что расчет в долларах и центах. 

Округление - как в третьем классе. Если в последу.щем разряде 5 и больше то +1 иначе 0. Например 45,626 = 45.63. 

[Удален]  
На Форексе большинство округляет до 0
 
Dmitiry Ananiev #:

Округление - как в третьем классе. Если в последу.щем разряде 5 и больше то +1 иначе 0. Например 45,626 = 45.63.

При таком подходе получается следующая ситуация.

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fxsaber, 2021.10.22 18:43

Интересно получается, что на некоторых инструментах, когда MathAbs(Profit) < 0.01, прибыль пишется нулевой.


Как следствие.

Не у всех брокеров присутствует такая уязвимость. Поэтому округление по деньгам бывает разных типов.

 
Nikolai Gushchenko:
Доброго времени!

Кто сталкивался с вопросом округления в расчёте прибыли и знает как это происходит в терминале MT5  - подскажите пожалуйста 2 параметра округления:
1. Количество символов округления после запятой?
2. В какую сторону или по какому методу происходит округление?
Округляется сначала в меньшую сторону, потом в большую- в итоге получается точное значение
 
fxsaber #:

При таком подходе получается следующая ситуация.


Как следствие.


Не у всех брокеров присутствует такая уязвимость. Поэтому округление по деньгам бывает разных типов.

Получается точный метод округления зависит только от брокера?

 
Dmitiry Ananiev #:

Очень странный вопрос. Как это поможет в зарабатывании ?
Вот у меня в терминале фьючерсы на крипту с бинанса. Баланс в USDT 4 знака после запятой. Если балланс в долларах то 2 знака. Очевидно же что расчет в долларах и центах. 

Округление - как в третьем классе. Если в последу.щем разряде 5 и больше то +1 иначе 0. Например 45,626 = 45.63. 

Это имеет значение когда управляешь сразу несколькими счетами и необходимо программно регистрировать большое количество сделок для финансовой отчетности, и дальнейшего управления фондом.
Когда сделок +/- 100 -- то это не имеет значения, а когда сделок десятки тысяч, и большими объёмами - то расхождения на округлениях становятся очень значительными.

[Удален]  
Vladimir Baskakov #:
На Форексе большинство округляет до 0

Шикарный ответ

Nikolai Gushchenko #:

а когда сделок десятки тысяч, и большими объёмами

Ну Вы, Николай, даёте, снимаю шляпу

 
Nikolai Gushchenko:
Доброго времени!

Кто сталкивался с вопросом округления в расчёте прибыли и знает как это происходит в терминале MT5  - подскажите пожалуйста 2 параметра округления:
1. Количество символов округления после запятой?
2. В какую сторону или по какому методу происходит округление?

Функцию NormalizeDouble изучите. Это не округление, а нормализация. Должно помочь. 

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