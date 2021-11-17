Неправильный экспорт отчета
Подскажите - как исправить баг при экспорте отчета?
Например при экспорте отчета на этой странице: ***
и последующем открытии файла в Excel вместо цифр прибыли/убытка
формируются такие строки:
То есть некоторые строки отображаются как и положено цифрами, а некоторые переформатировались в дату.
Что делать?
Откройте файл не в таблицах, а например в NotePad++. И посмотрите на столбец с датами.
Бухгалтер материлась - пришлось искать решение. Итак - оно найдено!
Настройки производились при открытии файла в Excel от Microsoft Office Professional 2021
Делаем по шагам:
1. Запускаем Excel
2. Слева в столбце нажимаем иконку "Открыть"
3. Ищем нужный файл Excel через иконку "Обзор" или смотрим справа, может он уже есть в списке (вы открывали его раньше, НО не сохраняли изменения!).
Если ранее проводили какие-то манипуляции с файлом - скачайте отчёт заново!
4. Появится окошко настроек - шаг 1. Делайте так, как указано на скриншоте. Затем жмите кнопку "Далее".
5. Во втором шаге настроек - поставьте только эти 3 галочки и жмите кнопку "Далее".
6. На третьем шаге настроек оставьте формат данных столбца как "Общий" и нажмите кнопку справа "Подробнее".
7. В открывшемся окошке раскройте пункт "Разделитель целой и дробной части" и выберете строку с ТОЧКОЙ. И нажмите кнопку "ОК".
Когда окошко исчезнет - нажмите кнопку "Готово".
8. Как результат получаем правильное отображение данных, как и на сайте - в истории счёта, в разделе "История сделок".
Числа не форматируются в даты, как было ранее при обычном открытии файла.
"Капля долбит камень не силой, но частым падением".
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Подскажите - как исправить баг при экспорте отчета?
Например при экспорте отчета на этой странице: ***
и последующем открытии файла в Excel вместо цифр прибыли/убытка
формируются такие строки:
То есть некоторые строки отображаются как и положено цифрами, а некоторые переформатировались в дату.
Что делать?