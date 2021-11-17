Неправильный экспорт отчета

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Подскажите - как исправить баг при экспорте отчета?
Например при экспорте отчета на этой странице: ***

и последующем открытии файла в Excel вместо цифр прибыли/убытка
формируются такие строки:

Пример открытого файла

То есть некоторые строки отображаются как и положено цифрами, а некоторые переформатировались в дату.
Что делать?

 
DarTrader:

Подскажите - как исправить баг при экспорте отчета?
Например при экспорте отчета на этой странице: ***

и последующем открытии файла в Excel вместо цифр прибыли/убытка
формируются такие строки:



То есть некоторые строки отображаются как и положено цифрами, а некоторые переформатировались в дату.
Что делать?

Откройте файл не в таблицах, а например в NotePad++. И посмотрите на столбец с датами.

 

Посмотрите насколько неудобно пользоваться таким вариантом:

А если еще и нужно посчитать (сложить все цифры). Это делать вручную?

 
DarTrader #:

Посмотрите насколько неудобно пользоваться таким вариантом:

А если еще и нужно посчитать (сложить все цифры). Это делать вручную?

Как видите все цифры на месте. То есть отчет формируется правильно.

 
Vladimir Karputov #:

Как видите все цифры на месте. То етсь отчет формируется правильно.

Тогда почему не сделать так, чтобы цифры не форматировались при открытии в Excel в даты.
Кому нужны эти фокусы, конвертации и открытия в других приложениях?

 
DarTrader #:

Тогда почему не сделать так, чтобы цифры не форматировались при открытии в Excel в даты.
Кому нужны эти фокусы, конвертации и открытия в других приложениях?

Возможно это стоит почитать в справке Excel? Как думаете?

 

Выставьте региональные настройки своей системы в соответствие с мировой практикой:

Или настройте только Excel - 

 

Бухгалтер материлась - пришлось искать решение. Итак - оно найдено!
Настройки производились при открытии файла в Excel от Microsoft Office Professional 2021
Делаем по шагам:
1. Запускаем Excel
2. Слева в столбце нажимаем иконку "Открыть"

Открываем файл

3. Ищем нужный файл Excel через иконку "Обзор" или смотрим справа, может он уже есть в списке (вы открывали его раньше, НО не сохраняли изменения!).
Если ранее проводили какие-то манипуляции с файлом - скачайте отчёт заново!

Выбираем нужный файл

4. Появится окошко настроек - шаг 1. Делайте так, как указано на скриншоте. Затем жмите кнопку "Далее".

Настройки 1

5. Во втором шаге настроек - поставьте только эти 3 галочки и жмите кнопку "Далее".

Шаг 2

6. На третьем шаге настроек оставьте формат данных столбца как "Общий" и нажмите кнопку справа "Подробнее".

Шаг 3

7. В открывшемся окошке раскройте пункт "Разделитель целой и дробной части" и выберете строку с ТОЧКОЙ. И нажмите кнопку "ОК". 
Когда окошко исчезнет - нажмите кнопку "Готово". 

  Шаг 3 часть 2

8. Как результат получаем правильное отображение данных, как и на сайте - в истории счёта, в разделе "История сделок".
Числа не форматируются в даты, как было ранее при обычном открытии файла.

Результат

"Капля долбит камень не силой, но частым падением".


 
DarTrader #:

Это очень долго и причем каждый раз. Теперь понимаете почему на моих скринах выше Windows на английском? :) Устал от таких манипуляций и выставил давно настройки региональные и языка под английский стандарт.

 
DarTrader #:

Посмотрите насколько неудобно пользоваться таким вариантом:

А если еще и нужно посчитать (сложить все цифры). Это делать вручную?

Опен офисом пользуюсь, нравится больше чем ексель. И нет ограничений на количество строк.

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