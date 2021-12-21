Клиринг в тестере - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
там еще есть организационного плана моментик, кто в курсах и знает, как его решать оптимальным образом - прошу словами можно написать я в код - переложу:
в общем, как понять, что цикл ордеров, новая позиция - ПРОФИТНАЯ началась НОВАЯ - для учета средней цены открытия позиции (клиринг ее меняет значение):
чтобы было понятно, могу и с терминала через клавиши сам входить и роботом с магиком....
В общем нужна точка отчета - для расчета средней цены входа в позицию.
Можно, исп-ть данные отсюда + например, время считывать, когда предыдущая позиция закрылась в профит и уже оттуда брать разность с настоящим временем сервера, типа если я сам цикл начну с терминала - без магика:
ну то есть типа этого:типа прошлая позиция в плюс - то уже учет актуальный цикла начался. и ордера - надо уже считать и цену входа и объем для расчета средней цены входа в совокупную позицию...
https://www.mql5.com/ru/articles/211
--------------------------------------------------------------
конечно, в идеале - надо сделать, чтобы вне зависимости от исхода предыдущего цикла - в плюс или в минус он закрыт.
Начало - нового было обозначено для расчета в коде - средней цены нового актуального цикла усреднений, например, или доливок - не важно...
Нет ни кого готовой конструкции расчета средней цены итоговой позиции? Что то уже подустал считать и код править - не выходит каменный цветок....:-)
разными способами пытался в OnTrade Transaction () - много лишнего лезет в учет, в итоге лоты удваиваются в расчете - что не верно:События
"Например, при отсылке рыночного ордера на покупку, он обрабатывается, для счета создается соответствующий ордер на покупку, происходит исполнение ордера, его удаление из списка открытых, добавление в историю ордеров, далее добавляется соответствующая сделка в историю и создается новая позиция. Все эти действия являются торговыми транзакциями
"
Это через On Trade Transaction ()
При таком виде ф-ии - лоты в расчете цены средней входа в позицию (неттинговый учет) считаются не правильно.
Возможно проще сделать через On Trade.
Здесь это через on Trade () сейчас смотрю: тут все расписано, просто в код вставить расчет надо и все... по сути.
https://www.mql5.com/ru/articles/40
По сути вот конструкция - если наращена поза - то считать среднюю цену. При закрытии позиции - все промежуточные переменные - занулять и все. Там по сути все элементарно.
Задача исключить изменение цены открытия позиции во время клиринга (когда она становится равной цене символа на время клиринга).
Т.е. считать ее в коде.
Нет ни кого готовой конструкции расчета средней цены итоговой позиции? Что то уже подустал считать и код править - не выходит каменный цветок....:-)
Вот кусок моего старого, но до сих пор "боевого" кода:
Вот кусок моего старого, но до сих пор "боевого" кода:
О!!! Спс, большое за такое быстрое реагирование - возьму на отсмотр и редактирование.
Обращаю внимание - "st" (там довольно большая структура, включающая, в т.ч., трейлы и статистику) - это как раз "состояние" робота - то, что скидывается на диск после изменения(и при деините) и загружается при ините.
И да, тут скорее всего st.Price и st.PriceAvr по сути не нужны, достаточно одной, но код старый, больше 5 лет, и на него завязаны все мои "боевые" роботы, так что "первое правило авиамеханика - не трожь работающий механизм".
результат клиринга - перевод всех позиций к текущей, т.е. к средней цене внутрь спреда
сдалась кому то эта биржа? ...
Обращаю внимание - "st" (там довольно большая структура, включающая, в т.ч., трейлы и статистику) - это как раз "состояние" робота - то, что скидывается на диск после изменения(и при деините) и загружается при ините.
И да, тут скорее всего st.Price и st.PriceAvr по сути не нужны, достаточно одной, но код старый, больше 5 лет, и на него завязаны все мои "боевые" роботы, так что "первое правило авиамеханика - не трожь работающий механизм".
результат клиринга - перевод всех позиций к текущей, т.е. к средней цене внутрь спреда
сдалась кому то эта биржа? ...
результат клиринга - перевод всех позиций к текущей, т.е. к средней цене внутрь спреда
сдалась кому то эта биржа? ...
Я только на бирже и торгую.
Я только на бирже и торгую.
а я только на форексе
на бирже не умею
заходил туда, открывался там
не моё - заново изучать
кстати, почему средняя цена по стакану не есть та, которая после клиринга?
// а то я бы торговал там такое ;)
// но по ходу в стакан не все отдают, чуток прячут, т.е. стакан лажа?
Я как сделаю ф-ию - выложу тут.
Все давным-давно выложено в разделе "Биржевой трейдинг"
https://www.mql5.com/ru/forum/67298/page3#comment_2109451