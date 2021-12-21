Клиринг в тестере - страница 3

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Roman Shiredchenko #:

интересно....

надо будет поразмышлять.... действительно цена открытия позиции после клиринга - "прыгает"... :-)

Я этого не знал...

Я это пытался сказать с самого начала :)

 
JRandomTrader #:

Я это пытался сказать с самого начала :)

да я это понял и раньше. Но вопрос то в другом, что  при клиринге было списание с баланса, а тестере - нет. Т.е. он в тестере тупо "пересидел" и все. А в реале - уже убыток по балансу текущий.

там похоже на реале надо будет  считать перевод в БУ с учетом списания по клирингу - и естественно от цены текущей цены общей по позиции в пунктах, чтобы по итоговому объему даже если и крыло в БУ + несколько пунктов, о чтобы было итоговое закрытие в плюса!

 
Roman Shiredchenko #:

Но вопрос то в другом, что  при клиринге было списание с баланса, а тестере - нет. Т.е. он в тестере тупо "пересидел" и все. А в реале - уже убыток по балансу текущий.

Это особенность торговли фьючами. И это учтётся при закрытии позы.

А вот при определении БУ надо просто смотреть на исходную цену открытия позы.

 
JRandomTrader #:

Это особенность торговли фьючами. И это учтётся при закрытии позы.

1. А вот при определении БУ надо просто смотреть на исходную цену открытия позы.

ясно, но еще не совсем...  спс.

1. Имеется ввиду сразу после открытия или доливки в существующую? До клиринга?

 
JRandomTrader #:

Это особенность торговли фьючами. И это учтётся при закрытии позы.

А вот при определении БУ надо просто смотреть на исходную цену открытия позы.

Да это более логично и проще чем то, что предлагал я.

 
Roman Shiredchenko #:

ясно, но еще не совсем...  спс.

1. Имеется ввиду сразу после открытия или доливки в существующую? До клиринга?

При каждой доливке пересчитывать новую эффективную цену открытия с учётом старой цены и объёмов сделок. И не обращать внимания на клиринг.

Примерно так:

новая цена позиции = ( старая цена позиции * старый объём позиции + цена новой сделки * объём новой сделки ) / ( старый объём позиции + объём новой сделки )

 
Aleksandr Slavskii #:

Да это более логично и проще чем то, что предлагал я.

Но тут есть одна тонкость. Надо помнить эту исходную цену, в том числе при переинициализации робота, при рестарте МТ или всего компа.

Тут, возможно, подойдут глобальные переменные терминала, но у меня каждый робот при каждом изменении пишет свой файл состояния. Заодно, туда же пишется ещё много чего - уровень СЛ и ТП, куча статистики...

А также каждый робот пишет свой лог, типа того:

2021.11.03 22:44:26
TradeRes=1520.0 GlobalRes=25220.0       Min=-1180.0     Max=29600.0
MaxDrawdown=5900.0      MaxRestore=30780.0      GlobalVolume=56.0
SumProfit=35500.0       SumLoss=-10280.0        P/L=3.45
SumLongProfit=29300.0   SumLongLoss=-3200.0     P/L_Long=9.16
SumShortProfit=6200.0   SumShortLoss=-7080.0    P/L_Short=0.88
Stat: ProfitTrades=9    LossTrades=5    LongTrades=7    ShortTrades=7
ProfitLongTrades=6      LossLongTrades=1        P/L_LongTr=6.00
ProfitShortTrades=3     LossShortTrades=4       P/L_ShortTr=0.75
AvrProfit=3944.4        AvrLoss=-2056.0         MaxProfit=12840.0       MaxLoss=-3200.0
AvrLongProfit=4883.3    AvrLongLoss=-3200.0     MaxLongProfit=12840.0   MaxLongLoss=-3200.0
AvrShortProfit=2066.7   AvrShortLoss=-1770.0    MaxShortProfit=2580.0   MaxShortLoss=-2620.0

 
Aleksandr Slavskii #:

Да это более логично и проще чем то, что предлагал я.

JRandomTrader #:

При каждой доливке пересчитывать новую эффективную цену открытия с учётом старой цены и объёмов сделок. И не обращать внимания на клиринг.

Примерно так:

новая цена позиции = ( старая цена позиции * старый объём позиции + цена новой сделки * объём новой сделки ) / ( старый объём позиции + объём новой сделки )


Коллеги спс, там же в принципе можно не рассчитывать ее - цену открытия - она же сама усредняется - считается при доливке контрактами?

Т.е. после доливки - запрашивать цену открытия позиции и все... Она должна быть актуальной же....

Вот сейчас прошел клиринг и данные следующие:


те. действительно денег поднакинули.... :-)

Но и цену перенесли открытия в уровень существующей цены инструмента. Успел закрыть сам с терминала два контракта - в селл - там в профит:

примерно с верхней красной линии было 7 контрактов в селл - я два закрыл в профит и думал, что дальше делать...


" При каждой доливке пересчитывать новую эффективную цену открытия с учётом старой цены и объёмов сделок. И не обращать внимания на клиринг. "

т.е на него по сути вообще можно не обращать внимания?

А так не будет, что при переносе в БУ + 30 пп например бывшего селла, после клиринга и пересчете цены открытия - это будет уже не БУ + 30 пп, но уже будет минус например -10 пп от новой цены открытия?

Такое возможно?

И итоговое закрытие по этому СЛ   будет в лосс....

А потом при очередных пересчетах при клиринге - что то когда то пересчитается и будет итоговый как и планировался  расчетный плюс?


щас вот какая картина - это сделки - частично с терминала по рынку крыл селл общий на 12 контрактов:


 

вот они в общем расклады по сегодняшнему клирингу (два клиринга в плюса) - с подсвеченной строки + там два закрытия баями было - ниже в плюса по 1 контракту общей позиции СЕЛЛ на 7 контрактов:


 
JRandomTrader #:

Но тут есть одна тонкость. Надо помнить эту исходную цену, в том числе при переинициализации робота, при рестарте МТ или всего компа.

Тут, возможно, подойдут глобальные переменные терминала, но у меня каждый робот при каждом изменении пишет свой файл состояния. Заодно, тутда же пишется ещё много чего - уровень СЛ и ТП, куча статистики...

Реально просто, а главное надёжно. 


Да простит меня автор топика за оффтоп, но может у вас есть рецепт определения когда закончился клиринг?

Проблема такая: брокер открывашка, во время клиринга удаляет отложенные ордера, а поле клиринга по новой их не выставляет.

Не знаю как на фьючах, но на акциях клиринг заканчивается в разное время.

Так вот, програмно я так и не смог определить момент окончания клиринга по конкретной бумаге.

Тупо отправляю по таймеру приказ на выставление ордера, до тех пор пока он не откроется.

Мне такой подход не нравится, а другого у меня нет.

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