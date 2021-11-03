Почему показываются фейковые данные
Откуда эти данные 6+, если посмотреть, то первый опубликованный код в 2009г, а это 12+
Насколько я понимаю, опыт работы считается по активности в сервисе Фриланс (ранее - Работа). То есть либо от момента регистрации продавцом, либо от момента первого выполненного заказа. У меня вообще пишет 5+ лет ))
а все эти бантики они имеют какое-то значение кроме как потешания ЧСВ ?
вот зачем они ? или давайте лайки считать.. у северных народов они заведомо реальнее
а все эти бантики они имеют какое-то значение кроме как потешания ЧСВ ?
вот зачем они ? или давайте лайки считать.. у северных народов они заведомо реальнее
Я изначально говорил, что это всё ненужное.
Ну раз сделали и оставили, то хотя-бы показывали актуальную информацию, а не с пальца.
Звёзды вообще смешаны: рога, копыта, печенье ... и отражают бред. Гордимся ими?
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Есть такая недоделанная штука:
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Почему показывает цифры "пальцем в небо"?
Раздал демо-версий 124, серьёзно?
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Также вопрос по "Опыт работы"
Откуда эти данные 6+, если посмотреть, то первый опубликованный код в 2009г, а это 12+
Прошу исправить и не вводить посетителей в заблуждение!
Спасибо!