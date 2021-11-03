Почему показываются фейковые данные

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Есть такая недоделанная штука:

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Почему показывает цифры "пальцем в небо"? 

Раздал демо-версий 124, серьёзно?

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Также вопрос по "Опыт работы"

Откуда эти данные 6+, если посмотреть, то первый опубликованный код в 2009г, а это 12+

Прошу исправить и не вводить посетителей в заблуждение!

Спасибо!

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Сигналы не нравились фейковые , убрали, опять не нравится. Что там должно быть написано? Что  ты гуру? Стаж 35 лет?
 
Vladimir Baskakov #:
Сигналы не нравились фейковые , убрали, опять не нравится. Что там должно быть написано? Что  ты гуру? Стаж 35 лет?

Должна быть написана правдивая информация!

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Vitaly Muzichenko #:

Должна быть написана правдивая информация!

Какая, что ты не умеешь торговать? Я за
 
Vladimir Baskakov #:
Какая, что ты не умеешь торговать? Я за

Сиди уже молча со своим шортом по EURCHF

Иди лучше на счёт долей, а то обнулится. Великий трейдун.

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Vitaly Muzichenko #:

Сиди уже молча со своим шортом по EURCHF

Иди лучше на счёт долей, а то обнулится. Великий трейдун.

Я ж не ты
 

Тоже не понятно как считаются и отображаются демоверсии:


 
Vitaly Muzichenko:

Откуда эти данные 6+, если посмотреть, то первый опубликованный код в 2009г, а это 12+

Насколько я понимаю, опыт работы считается по активности в сервисе Фриланс (ранее - Работа). То есть либо от момента регистрации продавцом, либо от момента первого выполненного заказа. У меня вообще пишет 5+ лет ))

 

а все эти бантики они имеют какое-то значение кроме как потешания ЧСВ ?

вот зачем они ? или давайте лайки считать.. у северных народов они заведомо реальнее

 
Maxim Kuznetsov #:

а все эти бантики они имеют какое-то значение кроме как потешания ЧСВ ?

вот зачем они ? или давайте лайки считать.. у северных народов они заведомо реальнее

Я изначально говорил, что это всё ненужное.

Ну раз сделали и оставили, то хотя-бы показывали актуальную информацию, а не с пальца.

Звёзды вообще смешаны: рога, копыта, печенье ...  и отражают бред. Гордимся ими?

 
Число демо версий - это среднее число версий на один продукт, т.е. (общее число розданных демо версий)/(число продуктов) 
123
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