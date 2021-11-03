Почему показываются фейковые данные - страница 2

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[Удален]  
А я не вижу этой диаграммы у других пользователей, только свою
 
Aleksey Ivanov #:
Число демо версий - это среднее число версий на один продукт, т.е. (общее число розданных демо версий)/(число продуктов) 

Если это так, то это в корне неверно!

Даже если посчитать:

В сумме на 8 продуктов: 1177/8=147

Вы видите где-то число 147 ?


 
Aleksei Stepanenko #:
А я не вижу этой диаграммы у других пользователей, только свою

У вас отображается что продано более 10 продуктов, но я не вижу у вас ни одного продукта в маркете, вы их убрали с маркета ?

 

Сейчас видно только одно, что расчёты всего, а особенно звёзд - гениальны  


 
Vitaly Muzichenko #:

Если это так, то это в корне неверно!

Даже если посчитать:

В сумме на 8 продуктов: 1177/8=147

Вы видите где-то число 147 ?


У вас общее число розданных демоверсий 999  (это видно на синей полосе, какие-то продукты Вы убрали с витрины, но их демо версии все равно считаются)

999/8=124.875

 
Aleksey Ivanov #:

У вас общее число розданных демоверсий 999  (это видно на синей полосе, какие-то продукты Вы убрали с витрины, но их демо версии все равно считаются)

999/8=124.875

Ничего не убирал, всё на месте.

Что это за расчёт? Одно скачивание = +1, и не имеет значение количество продуктов, пусть хоть 1, хоть 101.

Было скачивание - прибавляем единицу.

Вам в супермаркете на кассе также считают: купили 10 коробков спичек и банку чёрной икры, заплатив за это 15 руб?

 
Vitaly Muzichenko #:

Ничего не убирал, всё на месте.

Что это за расчёт? Одно скачивание = +1, и не имеет значение количество продуктов, пусть хоть 1, хоть 101.

Было скачивание - прибавляем единицу.

Вам в супермаркете на кассе также считают: купили 10 коробков спичек и банку чёрной икры, заплатив за это 15 руб?

Есть уникальные скачивания, есть неуникальные. Возможно от этого зависит расхождения.

https://www.mql5.com/ru/market/my

Тут скачиваний больше , чем на странице продукта.

 
Evgeny Belyaev #:

Есть уникальные скачивания, есть неуникальные. Возможно от этого зависит расхождения.

https://www.mql5.com/ru/market/my

~1000 скачиваний, отображает почти в 10 раз меньше.

Это расхождение?

Расхождение, это +-2%
[Удален]  
Volodymyr Zubov #:

У вас отображается что продано более 10 продуктов, но я не вижу у вас ни одного продукта в маркете, вы их убрали с маркета ?

Да, одно время продал один индикатор несколько раз, потом решил оставить его себе, сеБЕЕ

 
Vitaly Muzichenko #:

Это расхождение?

Да.

Vitaly Muzichenko #:
Расхождение, это +-2%

Нет.

Примите валерьянки.

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