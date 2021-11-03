Почему показываются фейковые данные - страница 2
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Число демо версий - это среднее число версий на один продукт, т.е. (общее число розданных демо версий)/(число продуктов)
Если это так, то это в корне неверно!
Даже если посчитать:
В сумме на 8 продуктов: 1177/8=147
Вы видите где-то число 147 ?
А я не вижу этой диаграммы у других пользователей, только свою
У вас отображается что продано более 10 продуктов, но я не вижу у вас ни одного продукта в маркете, вы их убрали с маркета ?
Сейчас видно только одно, что расчёты всего, а особенно звёзд - гениальны
Если это так, то это в корне неверно!
Даже если посчитать:
В сумме на 8 продуктов: 1177/8=147
Вы видите где-то число 147 ?
У вас общее число розданных демоверсий 999 (это видно на синей полосе, какие-то продукты Вы убрали с витрины, но их демо версии все равно считаются)
999/8=124.875
У вас общее число розданных демоверсий 999 (это видно на синей полосе, какие-то продукты Вы убрали с витрины, но их демо версии все равно считаются)
999/8=124.875
Ничего не убирал, всё на месте.
Что это за расчёт? Одно скачивание = +1, и не имеет значение количество продуктов, пусть хоть 1, хоть 101.
Было скачивание - прибавляем единицу.
Вам в супермаркете на кассе также считают: купили 10 коробков спичек и банку чёрной икры, заплатив за это 15 руб?
Ничего не убирал, всё на месте.
Что это за расчёт? Одно скачивание = +1, и не имеет значение количество продуктов, пусть хоть 1, хоть 101.
Было скачивание - прибавляем единицу.
Вам в супермаркете на кассе также считают: купили 10 коробков спичек и банку чёрной икры, заплатив за это 15 руб?
Есть уникальные скачивания, есть неуникальные. Возможно от этого зависит расхождения.
https://www.mql5.com/ru/market/my
Тут скачиваний больше , чем на странице продукта.
Есть уникальные скачивания, есть неуникальные. Возможно от этого зависит расхождения.https://www.mql5.com/ru/market/my
~1000 скачиваний, отображает почти в 10 раз меньше.
Это расхождение?Расхождение, это +-2%
У вас отображается что продано более 10 продуктов, но я не вижу у вас ни одного продукта в маркете, вы их убрали с маркета ?
Да, одно время продал один индикатор несколько раз, потом решил оставить его себе, сеБЕЕ
Это расхождение?
Да.
Расхождение, это +-2%
Нет.
Примите валерьянки.