redistributable VC 2010 не поддерживается....

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друзья, получаю ошибку 126 при загрузке длл,

что можно сделать ?

 
подсунуть msvcr100.dll например?
 
TheXpert #:
подсунуть msvcr100.dll например?

как это ? в этом пакете не только эта длл

тут что-то надо решить со статической линковкой...как - не знаю пока

 
Denis Sartakov #:

как это ? в этом пакете не только эта длл

тут что-то надо решить со статической линковкой...как - не знаю пока

Пример:

Смотри на пункт "Использование MFC". Должно быть выбрано именно "MFC в статической библиотеке". Без него никак, разве что весь MFC с собой таскать.

 
Ihor Herasko #:

Пример:

Смотри на пункт "Использование MFC". Должно быть выбрано именно "MFC в статической библиотеке". Без него никак, разве что весь MFC с собой таскать.

попробую, но не уверен.

MFC - microsoft fundamental classes, у меня там эти классы не используются

если сработает, с меня вискарь !

 
Denis Sartakov #:

попробую, но не уверен.

У меня все dll так в МТ4 работают. Для МТ5 нужно только на Win64 изменить.

 
Denis Sartakov:

друзья, получаю ошибку 126 при загрузке длл,

что можно сделать ?

эту DLL первый раз используете ? ранее оно работало ??

просто есть вещи (мат/стат/OO) которые генерят действительно очень-очень-длинные имена. Или кто-то извратился и вбил в имена name-mangling от плюсов

тогда пишется небольшая промежуточная DLL, которая с этим делом всем работает и экспортирует краткие имена в соглашениях MQL

----

вообще на мой взгляд, правильно - писать middle-ware DLL. И всё специфичное (промежуточные рассчёты, СУБД, общение с внешним миром) делать там. Даже пресловутый SQL, чего ему делать в терминале ? убрать нафик все запросы в DLL

MQL пусть занимается торговым окружением и принятием решений. 

 
Ihor Herasko #:

У меня все dll так в МТ4 работают. Для МТ5 нужно только на Win64 изменить.

linker сопротивляется:

error LNK2001: unresolved external symbol __imp__UpdateWindow@4

error LNK2001: unresolved external symbol __imp__SendMessageW@16

error LNK2001: unresolved external symbol __imp__FindWindowW@8

 
Maxim Kuznetsov #:

эту DLL первый раз используете ? ранее оно работало ??

просто есть вещи (мат/стат/OO) которые генерят действительно очень-очень-длинные имена. Или кто-то извратился и вбил в имена name-mangling от плюсов

тогда пишется небольшая промежуточная DLL, которая с этим делом всем работает и экспортирует краткие имена в соглашениях MQL

----

вообще на мой взгляд, правильно - писать middle-ware DLL. И всё специфичное (промежуточные рассчёты, СУБД, общение с внешним миром) делать там. Даже пресловутый SQL, чего ему делать в терминале ? убрать нафик все запросы в DLL

MQL пусть занимается торговым окружением и принятием решений. 

100 лет уже работала, при условии, что на компе есть этот soft

redistributable VC 2010 

а теперь его негде скачать - не поддерживается....

 
Denis Sartakov #:

100 лет уже работала, при условии, что на компе есть этот soft

redistributable VC 2010 

а теперь его негде скачать - не поддерживается....

с Microsoft взять актуальный официальный пак redist (хотя там помниться с 2012 начинается) и сам софт желательно обновить (пересобрать, если исходники)

ещё в теории возможен секс с DLL-хелл - это когда много одноимённых по разным путям и в разных ветках реестра.

PS/ с предложением ввести параметр в конфигурацию (где брать доп.DLL) был традиционно послан. Живите с этим

 
Maxim Kuznetsov #:

с Microsoft взять актуальный официальный пак redist (хотя там помниться с 2012 начинается) и сам софт желательно обновить (пересобрать, если исходники)

ещё в теории возможен секс с DLL-хелл - это когда много одноимённых по разным путям и в разных ветках реестра.

PS/ с предложением ввести параметр в конфигурацию (где брать доп.DLL) был традиционно послан. Живите с этим

все порешал, добавил для линкера kernel32.lib и user32.lib

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