redistributable VC 2010 не поддерживается....
Пример:
Смотри на пункт "Использование MFC". Должно быть выбрано именно "MFC в статической библиотеке". Без него никак, разве что весь MFC с собой таскать.
попробую, но не уверен.
MFC - microsoft fundamental classes, у меня там эти классы не используются
если сработает, с меня вискарь !
друзья, получаю ошибку 126 при загрузке длл,
что можно сделать ?
эту DLL первый раз используете ? ранее оно работало ??
просто есть вещи (мат/стат/OO) которые генерят действительно очень-очень-длинные имена. Или кто-то извратился и вбил в имена name-mangling от плюсов
тогда пишется небольшая промежуточная DLL, которая с этим делом всем работает и экспортирует краткие имена в соглашениях MQL
----
вообще на мой взгляд, правильно - писать middle-ware DLL. И всё специфичное (промежуточные рассчёты, СУБД, общение с внешним миром) делать там. Даже пресловутый SQL, чего ему делать в терминале ? убрать нафик все запросы в DLL
MQL пусть занимается торговым окружением и принятием решений.
У меня все dll так в МТ4 работают. Для МТ5 нужно только на Win64 изменить.
linker сопротивляется:
error LNK2001: unresolved external symbol __imp__UpdateWindow@4
error LNK2001: unresolved external symbol __imp__SendMessageW@16
error LNK2001: unresolved external symbol __imp__FindWindowW@8
эту DLL первый раз используете ? ранее оно работало ??
просто есть вещи (мат/стат/OO) которые генерят действительно очень-очень-длинные имена. Или кто-то извратился и вбил в имена name-mangling от плюсов
тогда пишется небольшая промежуточная DLL, которая с этим делом всем работает и экспортирует краткие имена в соглашениях MQL
----
вообще на мой взгляд, правильно - писать middle-ware DLL. И всё специфичное (промежуточные рассчёты, СУБД, общение с внешним миром) делать там. Даже пресловутый SQL, чего ему делать в терминале ? убрать нафик все запросы в DLL
MQL пусть занимается торговым окружением и принятием решений.
100 лет уже работала, при условии, что на компе есть этот soft
redistributable VC 2010
а теперь его негде скачать - не поддерживается....
100 лет уже работала, при условии, что на компе есть этот soft
redistributable VC 2010
а теперь его негде скачать - не поддерживается....
с Microsoft взять актуальный официальный пак redist (хотя там помниться с 2012 начинается) и сам софт желательно обновить (пересобрать, если исходники)
ещё в теории возможен секс с DLL-хелл - это когда много одноимённых по разным путям и в разных ветках реестра.
PS/ с предложением ввести параметр в конфигурацию (где брать доп.DLL) был традиционно послан. Живите с этим
с Microsoft взять актуальный официальный пак redist (хотя там помниться с 2012 начинается) и сам софт желательно обновить (пересобрать, если исходники)
ещё в теории возможен секс с DLL-хелл - это когда много одноимённых по разным путям и в разных ветках реестра.
PS/ с предложением ввести параметр в конфигурацию (где брать доп.DLL) был традиционно послан. Живите с этим
все порешал, добавил для линкера kernel32.lib и user32.lib
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друзья, получаю ошибку 126 при загрузке длл,
что можно сделать ?