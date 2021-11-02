Какой максимальный лот существует у брокера? - страница 2

Новый комментарий
 
Если брокер ограничивает максимальный лот одного ордера, то можно разбить нужный лот на несколько ордеров и счетов.
 
spiderman8811 #:
Не помню у кого, видел 999 лот.  Очевидно жахнуть хочешь) 
Жахнуть это дело такое!!!!! Можно и жахнуть если тема есть...
 
Aliaksandr Maksimau:
Всем доброго дня. Может кто знает. Какой максимальный лот ( 100 недостаточно )или может есть с неограниченным лотом брокеры? Необходимо для тестирования большой лот.Заранее благодарен за ответ.

Клик на картинке

 
Andrey Khatimlianskii #:

Клик на картинке

Отличный лайфхак!!

 
Andrey Khatimlianskii #:

Клик на картинке

чуть подробнее можно пожалуйста. это где? в мт5 терминале тестере или стороняя программа?

 
Так плечо же на больших лотах не даётся, зачем оно. Лучше счета плодить и торговать с плечами.
 
Aliaksandr Maksimau #:

чуть подробнее можно пожалуйста. это где? в мт5 терминале тестере или стороняя программа?

Вы же хотите тестировать... Значит речь о тестере. На рисунке даже название окна видно - Strategy Tester. Для перехода используйте Вид - Тестер стратегий или Ctrl+R.

 
Ihor Herasko #:

Вы же хотите тестировать... Значит речь о тестере. На рисунке даже название окна видно - Strategy Tester. Для перехода используйте Вид - Тестер стратегий или Ctrl+R.

это в мт5 терминале можно так, неограниченный лот настроить? я просто мт4 пользуюсь потому не знаю это мт5 или стороняя программа . интерфейс тестера не как в четвертом

 
Aliaksandr Maksimau #:

это в мт5 терминале можно так, неограниченный лот настроить? я просто мт4 пользуюсь потому не знаю это мт5 или стороняя программа . интерфейс тестера не как в четвертом

К сожалению, в МТ4 таких вот стандартных возможностей нет. Хотел предложить помучиться с подстановкой FXT-файла тестера, но проверка показала, что тестер уже не использует данные о спецификации символа из FXT-файла.

 
Ihor Herasko #:

К сожалению, в МТ4 таких вот стандартных возможностей нет. Хотел предложить помучиться с подстановкой FXT-файла тестера, но проверка показала, что тестер уже не использует данные о спецификации символа из FXT-файла.

понял. спасибо. как раз сейчас конвертирую советник в мт5. Значит не зря решил конвертировать. Там все таки возможностей побольше, даже с макс. лотом оказывается там есть решение

123
Новый комментарий