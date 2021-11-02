Какой максимальный лот существует у брокера? - страница 2
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Не помню у кого, видел 999 лот. Очевидно жахнуть хочешь)
Всем доброго дня. Может кто знает. Какой максимальный лот ( 100 недостаточно )или может есть с неограниченным лотом брокеры? Необходимо для тестирования большой лот.Заранее благодарен за ответ.
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Отличный лайфхак!!
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чуть подробнее можно пожалуйста. это где? в мт5 терминале тестере или стороняя программа?
чуть подробнее можно пожалуйста. это где? в мт5 терминале тестере или стороняя программа?
Вы же хотите тестировать... Значит речь о тестере. На рисунке даже название окна видно - Strategy Tester. Для перехода используйте Вид - Тестер стратегий или Ctrl+R.
Вы же хотите тестировать... Значит речь о тестере. На рисунке даже название окна видно - Strategy Tester. Для перехода используйте Вид - Тестер стратегий или Ctrl+R.
это в мт5 терминале можно так, неограниченный лот настроить? я просто мт4 пользуюсь потому не знаю это мт5 или стороняя программа . интерфейс тестера не как в четвертом
это в мт5 терминале можно так, неограниченный лот настроить? я просто мт4 пользуюсь потому не знаю это мт5 или стороняя программа . интерфейс тестера не как в четвертом
К сожалению, в МТ4 таких вот стандартных возможностей нет. Хотел предложить помучиться с подстановкой FXT-файла тестера, но проверка показала, что тестер уже не использует данные о спецификации символа из FXT-файла.
К сожалению, в МТ4 таких вот стандартных возможностей нет. Хотел предложить помучиться с подстановкой FXT-файла тестера, но проверка показала, что тестер уже не использует данные о спецификации символа из FXT-файла.
понял. спасибо. как раз сейчас конвертирую советник в мт5. Значит не зря решил конвертировать. Там все таки возможностей побольше, даже с макс. лотом оказывается там есть решение