Перемещение графика по вертикали в режиме фиксированного масштаба и при минимальном уменьшении
Здравствуйте форумчане! Обьясните как перемещать график по вертикальной оси , если включен режим масштабирования и при этом график уменьшен по вертикали почти до горизонтальной линии!
При фиксированном масштабе - мышкой двигать. Зажать левую кнопку на графике и двигать мышку вверх или вниз.
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