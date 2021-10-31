Как думаете зарабатывать стабильно на бирже можно или же запрещено Высшими Силами? - страница 4

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webgopnik #:
Я считаю, что По законам Кармы человек должен отдавать, чтобы получать
Прекрасный принцип. Ну а вы, что-нибудь отдали уже?
Пока что, вы обогатили форум только нытьём)
 
webgopnik #:
Я считаю, что По законам Кармы человек должен отдавать, чтобы получать - свои знания, таланты, ресурсы и взамен он получает ресурсы на пропитание и жизнь. А торговля на форексе/бирже - это в чистом виде паразитизм, то есть получает доход, а взамен ничего не отдаёт человек. А значит запрещено это законами Вселенной.
Предлагаю отдать часов 20 времени на изучение программирования под моим руководством
 
webgopnik #:
Я считаю, что По законам Кармы человек должен отдавать, чтобы получать - свои знания, таланты, ресурсы и взамен он получает ресурсы на пропитание и жизнь. А торговля на форексе/бирже - это в чистом виде паразитизм, то есть получает доход, а взамен ничего не отдаёт человек. А значит запрещено это законами Вселенной.

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webgopnik #:
Я считаю, что По законам Кармы человек должен отдавать, чтобы получать - свои знания, таланты, ресурсы и взамен он получает ресурсы на пропитание и жизнь. А торговля на форексе/бирже - это в чистом виде паразитизм, то есть получает доход, а взамен ничего не отдаёт человек. А значит запрещено это законами Вселенной.

Рекомендую пойти на завод, там будете отдавать своё здоровье за зарплату, честным трудом, без паразитизма 😉

А капиталисты будут паразитировать и портить себе карму за вас... 😊

[Удален]  
webgopnik #:

Хочу узнать мнение участников форума.

Пока не получил ожидаемого ответа.

Запрет я ощущаю так, что проигрываю на форексе постоянно. То есть Высшие Силы не дают мне шанс выиграть.

Вселенские законы - это законы Карма в частности.

Вы не один - я тоже постоянно проигрываю, и наверное каждый кто играет проигрывает. нет на форексе рыбы ! и вообще эта игра в одни ворота - типа наперстков.

в наперстках создается манипуляция выигрыша - такая же и на форекс манипуляция транслируется. 

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Времени нам выделено не так много, советую другой способ найти для заработка - например хотя-бы продавать индикаторы или экспертов.  

Или создайте свою пирамиду, если посадят - хоть прославитесь и по телевизору покажут.

 
webgopnik #:
Я считаю, что По законам Кармы человек должен отдавать, чтобы получать - свои знания, таланты, ресурсы и взамен он получает ресурсы на пропитание и жизнь. А торговля на форексе/бирже - это в чистом виде паразитизм, то есть получает доход, а взамен ничего не отдаёт человек. А значит запрещено это законами Вселенной.

***там. Карме совершенно все равно. 

В современном обществе большая часть людей присваивают ***незаработанного. И ничего... живут и радуются. 

 
Georgiy Merts #:

***там. Карме совершенно все равно. 

В современном обществе большая часть людей присваивают ***незаработанного. И ничего... живут и радуются. 

Приведите пример кто присваивает незаработанное? Как раз большинство населения вынуждено работать, чтобы получать доход.

 
webgopnik #:

Хочу узнать мнение участников форума.

Пока не получил ожидаемого ответа.

Запрет я ощущаю так, что проигрываю на форексе постоянно. То есть Высшие Силы не дают мне шанс выиграть.

Вселенские законы - это законы Карма в частности.

Всем доброго утра!

На сайте MQL5 есть сигналы, которые годами приносят прибыль. Что мешает подписаться и зарабатывать?

С уважением, Владимир.

 
webgopnik #:

Приведите пример кто присваивает незаработанное? Как раз большинство населения вынуждено работать, чтобы получать доход.

большАя и бОльшая - это разные слова.

 
Здравствуйте форумчане! Обьясните как перемещать график по вертикальной оси , если включен режим масштабирования и при этом график уменьшен по вертикали почти до горизонтальной линии!
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Свойства графиков
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Свойства графиков
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Свойства графиков - Константы графиков - Константы, перечисления и структуры - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
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