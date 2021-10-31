Как думаете зарабатывать стабильно на бирже можно или же запрещено Высшими Силами? - страница 4
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Я считаю, что По законам Кармы человек должен отдавать, чтобы получать
Я считаю, что По законам Кармы человек должен отдавать, чтобы получать - свои знания, таланты, ресурсы и взамен он получает ресурсы на пропитание и жизнь. А торговля на форексе/бирже - это в чистом виде паразитизм, то есть получает доход, а взамен ничего не отдаёт человек. А значит запрещено это законами Вселенной.
Я считаю, что По законам Кармы человек должен отдавать, чтобы получать - свои знания, таланты, ресурсы и взамен он получает ресурсы на пропитание и жизнь. А торговля на форексе/бирже - это в чистом виде паразитизм, то есть получает доход, а взамен ничего не отдаёт человек. А значит запрещено это законами Вселенной.
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Я считаю, что По законам Кармы человек должен отдавать, чтобы получать - свои знания, таланты, ресурсы и взамен он получает ресурсы на пропитание и жизнь. А торговля на форексе/бирже - это в чистом виде паразитизм, то есть получает доход, а взамен ничего не отдаёт человек. А значит запрещено это законами Вселенной.
Рекомендую пойти на завод, там будете отдавать своё здоровье за зарплату, честным трудом, без паразитизма 😉
А капиталисты будут паразитировать и портить себе карму за вас... 😊
Хочу узнать мнение участников форума.
Пока не получил ожидаемого ответа.
Запрет я ощущаю так, что проигрываю на форексе постоянно. То есть Высшие Силы не дают мне шанс выиграть.
Вселенские законы - это законы Карма в частности.
Вы не один - я тоже постоянно проигрываю, и наверное каждый кто играет проигрывает. нет на форексе рыбы ! и вообще эта игра в одни ворота - типа наперстков.
в наперстках создается манипуляция выигрыша - такая же и на форекс манипуляция транслируется.
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Времени нам выделено не так много, советую другой способ найти для заработка - например хотя-бы продавать индикаторы или экспертов.
Или создайте свою пирамиду, если посадят - хоть прославитесь и по телевизору покажут.
Я считаю, что По законам Кармы человек должен отдавать, чтобы получать - свои знания, таланты, ресурсы и взамен он получает ресурсы на пропитание и жизнь. А торговля на форексе/бирже - это в чистом виде паразитизм, то есть получает доход, а взамен ничего не отдаёт человек. А значит запрещено это законами Вселенной.
***там. Карме совершенно все равно.
В современном обществе большая часть людей присваивают ***незаработанного. И ничего... живут и радуются.
***там. Карме совершенно все равно.
В современном обществе большая часть людей присваивают ***незаработанного. И ничего... живут и радуются.
Приведите пример кто присваивает незаработанное? Как раз большинство населения вынуждено работать, чтобы получать доход.
Хочу узнать мнение участников форума.
Пока не получил ожидаемого ответа.
Запрет я ощущаю так, что проигрываю на форексе постоянно. То есть Высшие Силы не дают мне шанс выиграть.
Вселенские законы - это законы Карма в частности.
Всем доброго утра!
На сайте MQL5 есть сигналы, которые годами приносят прибыль. Что мешает подписаться и зарабатывать?
С уважением, Владимир.
Приведите пример кто присваивает незаработанное? Как раз большинство населения вынуждено работать, чтобы получать доход.
большАя и бОльшая - это разные слова.