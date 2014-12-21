БАГ терминала или вирус?
Необходимо больше информации
Какая у Вас ОС, битность, билд терминала, режим запуска, где расположена
папка терминала и папка данных терминала, UAC включен ? Каким
пользователем и с какими права запускается приложение? Приложите логи
@MetaQuotes - вы можете сделать в терминале кнопку "Generate support information", при нажатии на которую будет генерироваться архив со всей необходимой вам информацией?
Win 7 максимальная 64, MT4 Build 745 (24 Oct 2014)
Что такое - режим запуска?
Папка терминала расположена - "C:\Program Files (x86)\FORTFS\terminal.exe"
Папка данных терминала - C:\Users\Админ\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\7D374FC4FA1987629545C558C8820D7F
UAC - по умолчанию - уведомлять только при попытках внести изменения в компьютер
Запускается админом с правами администратора.
Через проводник WinRAR файлы и папки видны. В ТоталКоммандере не были видны, сделал так
Выбрал - Конфигурация - Настройка - Содержимое панелей. И поставл галочку в поле - Показывать скрытые.
Атрибуты снял - Файлы - Изменить атрибуты. Убрал галочку и нажал - Удалить атрибут
В ТоталКоммандере файлы и папки начали так же отображаться. При входе через терминал "Открыть каталог данных" - не отображаются!
И зачем это писать, если эта информация и нафиг не нужна???
Описал я все, что просили - и что???
И зачем это писать, если эта информация и нафиг не нужна???
Описал я все, что просили - и что???
Мы проверили на вашей конфигурации - не воспроизводится. Вот доказательство
Пожалуйста, подробно опишите максимум информации
- Как вы установили терминал? Обновляли его ? Как вы его запускаете ?
- Какие действия предпринимали перед тем, как папки перестали отображаться ?
- На других машинах подобная проблема есть ?
- И приложите логи
Спасибо
Меня просто убивают на повал такие изложения!
Как вы могли проверить? В суть вопроса вникали? А если у меня вирус, так вы и его смоделировали?
И что, терминал разве можно не обновлять??? Это раньше можно было отказаться от обновления, но не сейчас!
Особенно последнее убило: "И приложите логи"! КАПЕЦ! КАК ИХ ПРИЛОЖИТЬ, ЕСЛИ ПАПКИ, В КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ ЛОГИ - ОТСУТСТВУЮТ!
p.s. Проблему решил - был вирус, который некоторые папки сделал скрытыми.
И пожалуйста, прежде чем отвечать, вникайте в суть вопроса, а не лишь бы ответить!
Капец претензии, админ сделал тест на вашей конфигурации, проблем не выявил. И ведь не поленился. Отсутствие проблем в тесте, однозначно показало что проблема не на стороне MQ.
Это очень важная информация позволяющая локализовать поиск проблемы. Но вам это не нравиться.
То что вы нашли вирус подтвердило что проблема на вашей стороне. Но админ ведь дал вам подсказку заявив что тест на данной конфигурации не выявил багов.
В чём ваша претензия к админу? в том что не подтёр вам попку?
Здравствуйте уважаемые!
Сегодня столкнулся с такой проблемой:
Открываю - Файл > Каталог данных - там только 4 папки (config, MQL4, profiles, tester), а должно быть кажется больше.
Захожу в папку MQL4, а в ней только 1 папка Scripts. В некоторых терминалах еще отображается папка Libraries
Капец! Подскажите пожалуйста, что делать???