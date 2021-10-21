Сведение заявок на Срочном рынке МОЕХ - страница 3
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К сожалению, в этом документе, не совсем то, что в примере, но техподдержка, пока не отвечает
да. в этом примере заявка полностью исполнилась, съев только один ценовой уровень.
Вот цитата из данного документа:
К сожалению, в этом документе, не совсем то, что в примере, но техподдержка, пока не отвечает
Спасибо за информацию.
Тут вроде как всё подтверждается - информация во время матчинга в стакан не поступает, а значит Ask и Bid туда не транслируются.
Отсюда:
1. Транзакция - это все изменения, вызванные "активной" заявкой, т.е. все сделки, порожденные ею.
2. Из примечания рисунка - NBP - это отражение конечного состояния стакана после транзакции, только передается оно в начале публикации.
Спасибо за информацию.
Тут вроде как всё подтверждается - информация во время матчинга в стакан не поступает, а значит Ask и Bid туда не транслируются.
Имхо, тут все понятно. Дальше в документе описано, что описание транзакции разбивается на пакеты :
"Фрагментация выполняется шлюзом при отправке сообщений в рамках одной транзакции матчинга, и служит для того, чтобы размер UDP пакета не превышал типичного для сети Ethernet значения параметра MTU в 1500 байт."
Поэтому, она может долго идти плюс какие-то фрагметы потеряются. Для многих получателей в срочном порядке интересно именно состояние стакане и NBP, поэтому им сразу дается "резюме транзакции".
Не может прилететь или не будет принята?
будет поставлена в очередь на исполнение.
обработка будет после завершения матчинга и обработки заявок помещенных в очередь до этой заявки.
акс\бид внутри матчинга не транслируется, это фантазии одного "биржевика" который не разбирается в вопросе.
"биржевика" который не разбирается в вопросе.
Он то разбирается. Точнее старается разобраться и я уверен, он разберётся.
Как говорится, дорогу осилит идущий.
А вот ваши " ", подножка для идущего.
Форум задумывался для поддержки, а не для колкостей.
Впредь воздержитесь, пожалуйста, от таких высказываний.
А вот ваши " ", подножка для идущего.
не я это начал.
Ну да это начал fxsaber,
" Прочел, исходник не стал смотреть. Какая проблема - а черт знает. Это нужно специально вникать, тратить время и прочее. Что имел в виду автор - никто не знает. " и вот после этого понеслось....
давайте ему скажем всё, что мы о нём думаем)))
Хотя нет, не стоит этого делать, боюсь он услышит слишком много хороших слов в свой адрес, загордится, зазнается и перестанет публиковать свои работы )
Исходное сообщение о проблеме.
Что имел в виду автор? Потратили свое время на вникание в исходник? Если да - поняли хоть что-то?
Ну понять, что имел ввиду автор не сложно. Вникнуть в код из десяти строчек тем более. У меня не было и нет ответа на его вопрос, поэтому я прошёл мимо. Что вам помешало сделать так же?
З.Ы. Поверьте, я очень уважаю вас как программиста и если бы у меня были кумиры, вы несомненно были бы в их числе. Меньше всего хочется с вами спорить, но реально ведь не справедливо накинулись на prostotrader