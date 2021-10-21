Сведение заявок на Срочном рынке МОЕХ - страница 3

Новый комментарий
 
prostotrader #:

К сожалению, в этом документе, не совсем то, что в примере, но техподдержка, пока не отвечает

да. в этом примере заявка полностью исполнилась, съев только один ценовой уровень.

Вот цитата из данного документа:

 
prostotrader #:

К сожалению, в этом документе, не совсем то, что в примере, но техподдержка, пока не отвечает

Спасибо за информацию.

Тут вроде как всё подтверждается - информация во время матчинга в стакан не поступает, а значит Ask и Bid туда не транслируются.


Каждая новая заявка, которая попадает в матчинг, порождает "транзакцию" - список изменений в стакане, вызванных этой новой заявкой. Транзакция является атомарной и публикуется только после внесения всех изменений в стакан. FAST FOL Gateway (поток публичных рыночных данных) последовательно публикует события, изменяющие стакан, следователь- но, чтобы получить окончательное состояние стакана или оценить движение цены необходимо последовательно обработать все предыдущие события в транзакции. В ситуации, когда активная заявка сводится с многими пассивными заявками, результирующая транзакция может быть довольно длинной (сотни событий), и в этом случае приватные отчеты об исполнении заявок могут рас- крывать информацию о ценах раньше, чем это может быть получено через публичный фид. Публикация новых лучших цен (NBP) в самом начале транзакции предоставит участникам равные возможности для оценки величины движения цены.
А вот это нахожу интересным - и до конца не понятным.
 

Отсюда:

1. Транзакция - это все изменения, вызванные "активной" заявкой, т.е. все сделки, порожденные ею.

2. Из примечания рисунка - NBP - это отражение конечного состояния стакана после транзакции, только передается оно в начале публикации.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Спасибо за информацию.

Тут вроде как всё подтверждается - информация во время матчинга в стакан не поступает, а значит Ask и Bid туда не транслируются.


Каждая новая заявка, которая попадает в матчинг, порождает "транзакцию" - список изменений в стакане, вызванных этой новой заявкой. Транзакция является атомарной и публикуется только после внесения всех изменений в стакан. FAST FOL Gateway (поток публичных рыночных данных) последовательно публикует события, изменяющие стакан, следователь- но, чтобы получить окончательное состояние стакана или оценить движение цены необходимо последовательно обработать все предыдущие события в транзакции. В ситуации, когда активная заявка сводится с многими пассивными заявками, результирующая транзакция может быть довольно длинной (сотни событий), и в этом случае приватные отчеты об исполнении заявок могут рас- крывать информацию о ценах раньше, чем это может быть получено через публичный фид. Публикация новых лучших цен (NBP) в самом начале транзакции предоставит участникам равные возможности для оценки величины движения цены.
А вот это нахожу интересным - и до конца не понятным.

Имхо, тут все понятно. Дальше в документе описано, что описание транзакции  разбивается  на пакеты :

"Фрагментация выполняется шлюзом при отправке сообщений в рамках одной транзакции матчинга, и служит для того, чтобы размер UDP пакета не превышал типичного для сети Ethernet значения параметра MTU в 1500 байт."

Поэтому, она может долго идти плюс какие-то фрагметы потеряются. Для многих получателей в срочном порядке интересно именно состояние стакане и NBP, поэтому им сразу дается "резюме транзакции".

 
Aleksey Nikolayev #:

Не может прилететь или не будет принята?

будет поставлена в очередь на исполнение.

обработка будет после завершения матчинга и обработки заявок помещенных в очередь до этой заявки.

акс\бид внутри матчинга не транслируется, это фантазии одного "биржевика" который не разбирается в вопросе.

 
TheXpert #:

 "биржевика" который не разбирается в вопросе.

Он то разбирается. Точнее старается разобраться и я уверен, он разберётся.

Как говорится, дорогу осилит идущий.

А вот ваши " ",  подножка для идущего.

Форум задумывался для поддержки, а не для колкостей.

Впредь воздержитесь, пожалуйста, от таких высказываний.

 
Aleksandr Slavskii #:

А вот ваши " ",  подножка для идущего.

не я это начал.
 
TheXpert #:
не я это начал.

Ну да это начал  fxsaber,

" Прочел, исходник не стал смотреть. Какая проблема - а черт знает. Это нужно специально вникать, тратить время и прочее. Что имел в виду автор - никто не знает. "      и вот после этого понеслось....

 давайте ему скажем всё, что мы о нём думаем)))

Хотя нет, не стоит этого делать, боюсь он услышит слишком много хороших слов в свой адрес, загордится, зазнается и перестанет публиковать свои работы )

 
fxsaber #:

Исходное сообщение о проблеме.


Что имел в виду автор? Потратили свое время на вникание в исходник? Если да - поняли хоть что-то?

Ну понять, что имел ввиду автор не сложно. Вникнуть в код из десяти строчек тем более. У меня не было и нет ответа на его вопрос, поэтому я прошёл мимо. Что вам помешало сделать так же?

З.Ы. Поверьте, я очень уважаю вас как программиста и если бы у меня были кумиры, вы несомненно были бы в их числе. Меньше всего хочется с вами спорить, но реально ведь не справедливо накинулись на  prostotrader

 
Прошу прощения у топикстартера, за то что загадил обсуждение темы. 
1234
Новый комментарий