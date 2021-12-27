Как подсчитать количество баров в текущих сутках
Файлы:
so_v8.5.mq4 19 kb
Надо еще одну строчку добавить: "вероятность, что все будет хорошо"
Просьба удалить эту созданную мною ветку форума. Спасибо
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Код работает с обычными валютными парами:
Буду рад за любую помощь, если код будет работать на любом графике таком как нефти или S&P500