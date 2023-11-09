Индикаторы: Ozymandias_Lite

Новый комментарий
 

Ozymandias_Lite:

У этого индикатора много имён: TraderDream, Ozymandias...

Не перерисовывается. Убрано всё лишнее, добавлены сигналы и новый параметр для более гибкой настройки.

Новая версия индикатора Ozymandias.

Автор: Mikhail Sergeev

 

А есть возможность сделать так, чтобы подавался звуковой сигнал при смене цвета индикатора? 

 

 

 

 Индикатор выставляет дополнительные стрелки по происшествию некоторого времени. Можно это как то исправить?

Если возможно вставить звуковой сигнал -- чтобы при появлении стрелки вниз подавался один сигнал, при появлении стрелки вверх подавался другой сигнал. Если возможно чтобы сигнал мог выбираться пользователем  и сигнал звучал некоторое количество раз через определенный промежуток времени.  

 
А если убрать перерисовку - как он себя будет вести?  Какие сигналы показывать?
 
Victor Nikolaev:
А если убрать перерисовку - как он себя будет вести?  Какие сигналы показывать?

По наблюдениям он не перерисовывается. Только со временем начинают появляться дополнительные и лишние стрелки, рисуется линия. Это происходит не только на истории от нулевого бара, но так же происходит на первом и нулевом баре текущей ситуации. Все остальное остается как было.

Если вызывать настройки индикатора, ни чего не меняя нажать на ОК  стрелки и линии пропадают.

 
Дмитрий Ушаков:

По наблюдениям он не перерисовывается. Только со временем начинают появляться дополнительные и лишние стрелки, рисуется линия. Это происходит не только на истории от нулевого бара, но так же происходит на первом и нулевом баре текущей ситуации. Все остальное остается как было.

Если вызывать настройки индикатора, ни чего не меняя нажать на ОК  стрелки и линии пропадают.

В код заложена перерисовка. Мне и интересно - что будет если ее убрать. Я конечно могу для себя сам сделать. К сожалению выкладывать не буду
 

Просто взять оригинальный Ozymandias -- у него по логике индикатора нет перерисовки.

TraderDream (калька с Ozymandias) что толкается в Маркете за 30 долл -- там Механик умудрился перерисовку добавить. 

 
В целом - индикатор неплохой. Необходимо исправить работу на нулевом баре
 

Есть решение для мониторинга на нескольких инструментах с применением данного индикатора. Детали в профиле...

С Уважением

Новый комментарий