Индикаторы: Ozymandias_Lite
А есть возможность сделать так, чтобы подавался звуковой сигнал при смене цвета индикатора?
Индикатор выставляет дополнительные стрелки по происшествию некоторого времени. Можно это как то исправить?
Если возможно вставить звуковой сигнал -- чтобы при появлении стрелки вниз подавался один сигнал, при появлении стрелки вверх подавался другой сигнал. Если возможно чтобы сигнал мог выбираться пользователем и сигнал звучал некоторое количество раз через определенный промежуток времени.
А если убрать перерисовку - как он себя будет вести? Какие сигналы показывать?
По наблюдениям он не перерисовывается. Только со временем начинают появляться дополнительные и лишние стрелки, рисуется линия. Это происходит не только на истории от нулевого бара, но так же происходит на первом и нулевом баре текущей ситуации. Все остальное остается как было.
Если вызывать настройки индикатора, ни чего не меняя нажать на ОК стрелки и линии пропадают.
Просто взять оригинальный Ozymandias -- у него по логике индикатора нет перерисовки.
TraderDream (калька с Ozymandias) что толкается в Маркете за 30 долл -- там Механик умудрился перерисовку добавить.
Есть решение для мониторинга на нескольких инструментах с применением данного индикатора. Детали в профиле...
Ozymandias_Lite:
У этого индикатора много имён: TraderDream, Ozymandias...
Не перерисовывается. Убрано всё лишнее, добавлены сигналы и новый параметр для более гибкой настройки.
Автор: Mikhail Sergeev