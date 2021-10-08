Подскажите советника который по достижения уровня будет издавать звуковой сигнал, звук я выберу сам
Обратитесь к автору поста https://www.mql5.com/ru/forum/379082
Может он согласиться за 1 доллар сделать ;-)
- 2021.10.05
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Всем привет!
Ищу вот такую штуку, я выставляю линию, а по достижению цены линии должен происходить звуковой сигнал, может у кого уже есть такой робот, и если он будет реагировать на определенного цвета линию, то есть линии другого цвета он будет пропускать, а те линии которые я окрашу в нужный мне цвет он будет сигнализировать разными звуковыми сигналами, например достигла цена синий линии он производит звуковой сигнал типа *синяя линия задета*, достиг красной линии звуковой сигнал *задета красная линия*, звуковые сигналы я подберу сам для каждой линии, допустим хватит 3 цветов для линий.
Надеюсь написал понятно по смыслу.
Заранее, очень благодарен за помощь!!!
Чем плох встроенный алерт для этих целей?
здесь можно найти - что душенька желает. Всего то нужно, вписать в поиск - что желаем!?
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вот, что то похожее нашёл . https://www.mql5.com/ru/code/21936
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Всем привет!
Ищу вот такую штуку, я выставляю линию, а по достижению цены линии должен происходить звуковой сигнал, может у кого уже есть такой робот, и если он будет реагировать на определенного цвета линию, то есть линии другого цвета он будет пропускать, а те линии которые я окрашу в нужный мне цвет он будет сигнализировать разными звуковыми сигналами, например достигла цена синий линии он производит звуковой сигнал типа *синяя линия задета*, достиг красной линии звуковой сигнал *задета красная линия*, звуковые сигналы я подберу сам для каждой линии, допустим хватит 3 цветов для линий.
Надеюсь написал понятно по смыслу.
Заранее, очень благодарен за помощь!!!