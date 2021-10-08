Подскажите советника который по достижения уровня будет издавать звуковой сигнал, звук я выберу сам

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Всем привет! 

Ищу вот такую штуку, я выставляю линию, а по достижению цены линии должен происходить звуковой сигнал, может у кого уже есть такой робот, и если он будет реагировать на определенного цвета линию, то есть линии другого цвета он будет пропускать, а те линии которые я окрашу в нужный мне цвет он будет сигнализировать разными звуковыми сигналами, например достигла цена синий линии он производит  звуковой сигнал типа *синяя линия задета*, достиг красной линии звуковой сигнал *задета красная линия*, звуковые сигналы я подберу сам для каждой линии, допустим хватит 3 цветов для линий. 

Надеюсь написал понятно по смыслу.

Заранее, очень благодарен за помощь!!!

 

Обратитесь к автору поста https://www.mql5.com/ru/forum/379082

Может он согласиться за 1 доллар сделать ;-)

Программирование MQL5 - задачи. Для саморазвития.
Программирование MQL5 - задачи. Для саморазвития.
  • 2021.10.05
  • www.mql5.com
Добрый день. Я программист, и мне интересно "что-то" написать просто для саморазвития, чтобы решить какую-то интересную задачу...
 
xsvp:

Всем привет! 

Ищу вот такую штуку, я выставляю линию, а по достижению цены линии должен происходить звуковой сигнал, может у кого уже есть такой робот, и если он будет реагировать на определенного цвета линию, то есть линии другого цвета он будет пропускать, а те линии которые я окрашу в нужный мне цвет он будет сигнализировать разными звуковыми сигналами, например достигла цена синий линии он производит  звуковой сигнал типа *синяя линия задета*, достиг красной линии звуковой сигнал *задета красная линия*, звуковые сигналы я подберу сам для каждой линии, допустим хватит 3 цветов для линий. 

Надеюсь написал понятно по смыслу.

Заранее, очень благодарен за помощь!!!

Чем плох встроенный алерт для этих целей?

[Удален]  
xsvp:

Всем привет! 

Ищу вот такую штуку, я выставляю линию, а по достижению цены линии должен происходить звуковой сигнал, может у кого уже есть такой робот ........

здесь можно найти - что душенька желает. Всего то нужно, вписать в поиск - что желаем!? 

1- 2021-10-08 055006

2

2- 2021-10-08 055356

3

3- 2021-10-08 060207

[Удален]  
SanAlex #:

здесь можно найти - что душенька желает. Всего то нужно, вписать в поиск - что желаем!? 

2

3


вот, что то похожее нашёл . https://www.mql5.com/ru/code/21936

Trendlines and Horizontal lines crossing notification EA
Trendlines and Horizontal lines crossing notification EA
  • www.mql5.com
Разместите на графике горизонтальные или трендовые линии и получайте уведомление при пересечении их ценой.
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