Предложение добавить функцию определения суффикса-префикса финансового инструмента - страница 6
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Извините, не увидел.
Как вариант с суффиксом
Возможно кому-то пригодиться. Ручной ввод префиксов из настроек программы.
Извините, не увидел.
1. Валюта маржи+валюта прибыли
2. ISIN
3. Ищите сами. С криптой я не работал.
1. Валюта маржи+валюта прибыли
2. ISIN
3. Ищите сами. С криптой я не работал.
1 - Только форекс
2 - Не у всех фин. инструментов
3 - Спасибо, все ясно...
1 - Только форекс
2 - Не у всех фин. инструментов
3 - Спасибо, все ясно...
Это ваши проблемы. Я вам показал простейшие варианты. Окончательный, рабочий вариант пишите сами.
Это ваши проблемы. Я вам показал простейшие варианты. Окончательный, рабочий вариант пишите сами.
нормально ) ляпнуть языком, при малейшей трудности в кусты
Функция будет возвращать из EURUSD.m префикс .m, из EURUSD _i префикс _i
а не поможет, суффикс, префикс, базовое название инструмента - что ни вводи, оно будет заполняться брокером.
С криптой все еще хуже - я например не знаю как нормально отделить USD пары от USDT, у последней к тому же еще и два разных именования (USDT и UST), т.е. для крипты простой форекс способ с первыми 6 символами не канает.
нормально ) ляпнуть языком, при малейшей трудности в кусты
Если для вас это трудности обращайтесь по адресу…
Для валютных пар (для форекс):
полученную регулярку применяйте с форекс используя например https://www.mql5.com/ru/articles/2432
Для других рынков (фючи, цфд) - используйте ISIN или поговорите с экспертами по тем рынкам про сложившуюся практику именований и что должно быть в базе.
А вообще чехорда с именами (префиксы/суфиксы) это почти только форекс, это у нас любой обладатель сервера начинает делает собственные символы.
Извините, не увидел.
"A" и "A.us" у одного брокера на одном счету? Если да, киньте в личку ссылку плиз.
По остальным инструментам проблем не вижу, криптовый индекс не торгуется.