Предложение добавить функцию определения суффикса-префикса финансового инструмента - страница 4

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Alexey Viktorov #:

Это не лень. Это нежелание учить …кодеров, чтобы им облегчить жизнь. Я уверен, что если вы внимательно прочтёте документацию по языку, то обязательно найдёте простое, эффективное решение.

К сожалению, Вы не можете блеснуть своими знаниями (потому что, сами не знаете решения) и не можете ничему научить...

 
Vladimir Pastushak #:

Посимвольный перебор с поиском маленьких букв также не решит проблему, бывает и такое, поэтому функция решит, что "il" - суффикс


 
Vitaly Muzichenko #:

Посимвольный перебор с поиском маленьких букв также не решит проблему, бывает и такое, поэтому функция решит, что "il" - суффикс

У меня есть решение когда пользователь указывает в настройках префиксы. Буду у Пк скину. 
 
Vladimir Pastushak #:
У меня есть решение когда пользователь указывает в настройках префиксы. Буду у Пк скину. 

Это не интересно, к сожалению

 
Vladimir Pastushak #:

Я проверил все что можно было, документацию читал. Поиском то же умею пользоваться и судя по тому что нашёл, многие опытные программисты то же ищут решения данного вопроса, возможно им было лень написать тему.

По Вашему ответу, понимаю, что Вы с этим не сталкивались, иначе небыли так уверены... Вот когда действительно станет перед Вами задача обмена данными между разными терминалами Вы придете сюда в поиске решения...

Из трех листов темы, только Vitaly Muzichenko предложил хоть какое то решение...

Покажите спецификацию валюты двух контор где есть суффиксы\префиксы.

 
А из обзора рынка - никак? 
 

Проблема в том, что нет стандарта. А если за стандарт принять 6 символов ХХХYYY, то задача решается очень просто.

Тема априори не имеет конструктивного будущего.

 
Andrey Khatimlianskii #:

Проблема в том, что нет стандарта. А если за стандарт принять 6 символов ХХХYYY, то задача решается очень просто.

Тема априори не имеет конструктивного будущего.

для валют всякие EURUSD GBPUSD как раз международный стандарт. И имена валют стандарт. И задача "получить стандартное имя" решается тут очень просто.

 
Maxim Kuznetsov #:

для валют всякие EURUSD GBPUSD как раз международный стандарт. И имена валют стандарт. И задача "получить стандартное имя" решается тут очень просто.

То есть, отрезаем шесть заглавных букв из названия, и считаем, что это и есть "стандарт"? А если в префиксе-суффиксе на краю тоже заглавные буквы?

Что-то вроде MYEURUSDForOurSuperDC ?

Вобще, как разработчики рекомендуют выделять стандартное название символа?

 

Идея!

SymbolInfoString():SYMBOL_ISIN - это что? Надо будет исследовать тему.

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