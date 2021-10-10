Предложение добавить функцию определения суффикса-префикса финансового инструмента - страница 4
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Это не лень. Это нежелание учить …кодеров, чтобы им облегчить жизнь. Я уверен, что если вы внимательно прочтёте документацию по языку, то обязательно найдёте простое, эффективное решение.
К сожалению, Вы не можете блеснуть своими знаниями (потому что, сами не знаете решения) и не можете ничему научить...
Посимвольный перебор с поиском маленьких букв также не решит проблему, бывает и такое, поэтому функция решит, что "il" - суффикс
Посимвольный перебор с поиском маленьких букв также не решит проблему, бывает и такое, поэтому функция решит, что "il" - суффикс
У меня есть решение когда пользователь указывает в настройках префиксы. Буду у Пк скину.
Это не интересно, к сожалению
Я проверил все что можно было, документацию читал. Поиском то же умею пользоваться и судя по тому что нашёл, многие опытные программисты то же ищут решения данного вопроса, возможно им было лень написать тему.
По Вашему ответу, понимаю, что Вы с этим не сталкивались, иначе небыли так уверены... Вот когда действительно станет перед Вами задача обмена данными между разными терминалами Вы придете сюда в поиске решения...
Из трех листов темы, только Vitaly Muzichenko предложил хоть какое то решение...
Покажите спецификацию валюты двух контор где есть суффиксы\префиксы.
Проблема в том, что нет стандарта. А если за стандарт принять 6 символов ХХХYYY, то задача решается очень просто.
Тема априори не имеет конструктивного будущего.
Проблема в том, что нет стандарта. А если за стандарт принять 6 символов ХХХYYY, то задача решается очень просто.
Тема априори не имеет конструктивного будущего.
для валют всякие EURUSD GBPUSD как раз международный стандарт. И имена валют стандарт. И задача "получить стандартное имя" решается тут очень просто.
для валют всякие EURUSD GBPUSD как раз международный стандарт. И имена валют стандарт. И задача "получить стандартное имя" решается тут очень просто.
То есть, отрезаем шесть заглавных букв из названия, и считаем, что это и есть "стандарт"? А если в префиксе-суффиксе на краю тоже заглавные буквы?
Что-то вроде MYEURUSDForOurSuperDC ?
Вобще, как разработчики рекомендуют выделять стандартное название символа?
Идея!
SymbolInfoString():SYMBOL_ISIN - это что? Надо будет исследовать тему.