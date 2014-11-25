уровни/объемы

Идейка подкралась сделать индикатор для форца глядя на вот такой экран,

Из окружения нужных спецов нет, знающих MQL5 лучше самого себя. 

Заказом выводить просьбу за 10$ обсуждения- тоже ни какого сдвига,

Вот решил тему сделать и выяснить что можно а что невозможно .

 

 есть сделки которые идут в ленте(рисунок )- строчка Объемы в обзоре рынка

сделки потсвечивают  красным ,синим  и черным 

красным продажа ,синим покупка, черный последняя сделка когда входят срочным и сдвигают в стакане цену 

раз есть цена ,есть данные о продажах ,покупках ,есть объем на них, то почему бы эту конитель  не посчитать? 

 
Дык, считаем. Мысль правильная, но пока нормальных тиковых данных не будет, все это профанация. Обещали в начале декабря.
вот начало идеи , и мысль остановилась на том ,"а это возможно"ли  что может мql5?

возможно ли на каждом баре искать  средневзвешенный уровень объема, установив фильтр рисовать линию,

линию длинной относительно объема? 

 



Dima_S:
Дык, считаем. Мысль правильная, но пока нормальных тиковых данных не будет, все это профанация. Обещали в начале декабря.
дык а в ленте что летит , вроде в кластер укладывают уже в 5-ом видел ,дельту выводят  и все дела 
