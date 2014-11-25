уровни/объемы
Идейка подкралась сделать индикатор для форца глядя на вот такой экран,
Из окружения нужных спецов нет, знающих MQL5 лучше самого себя.
Заказом выводить просьбу за 10$ обсуждения- тоже ни какого сдвига,
Вот решил тему сделать и выяснить что можно а что невозможно .
есть сделки которые идут в ленте(рисунок )- строчка Объемы в обзоре рынка
сделки потсвечивают красным ,синим и черным
красным продажа ,синим покупка, черный последняя сделка когда входят срочным и сдвигают в стакане цену
раз есть цена ,есть данные о продажах ,покупках ,есть объем на них, то почему бы эту конитель не посчитать?
вот начало идеи , и мысль остановилась на том ,"а это возможно"ли что может мql5?
возможно ли на каждом баре искать средневзвешенный уровень объема, установив фильтр рисовать линию,
линию длинной относительно объема?
Дык, считаем. Мысль правильная, но пока нормальных тиковых данных не будет, все это профанация. Обещали в начале декабря.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Идейка подкралась сделать индикатор для форца глядя на вот такой экран,
Из окружения нужных спецов нет, знающих MQL5 лучше самого себя.
Заказом выводить просьбу за 10$ обсуждения- тоже ни какого сдвига,
Вот решил тему сделать и выяснить что можно а что невозможно .
есть сделки которые идут в ленте(рисунок )- строчка Объемы в обзоре рынка
сделки потсвечивают красным ,синим и черным
красным продажа ,синим покупка, черный последняя сделка когда входят срочным и сдвигают в стакане цену
раз есть цена ,есть данные о продажах ,покупках ,есть объем на них, то почему бы эту конитель не посчитать?