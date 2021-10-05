Что делать, когда надоедает торговать?.. - страница 2
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вот такие !
LOL!
Уважаемые коллеги.
Как Вы поступаете, когда подходить к компьютеру и открывать торговый терминал, ну вААще не хочется?..
Как может надоедь торговать? А деньги где брать тогда? на завод идти? Ну а вообще для торговли есть роботы, они и зарабатывают, пока я занимаюсь проектами для души.
Уважаемые коллеги.
Как Вы поступаете, когда подходить к компьютеру и открывать торговый терминал, ну вААще не хочется?..
Ну наверное и не открываем терминал :)
Уважаемые коллеги.
Как Вы поступаете, когда подходить к компьютеру и открывать торговый терминал, ну вААще не хочется?..
Подписаться на сигнал поставив VPS
Уважаемые коллеги.
Как Вы поступаете, когда подходить к компьютеру и открывать торговый терминал, ну вААще не хочется?..
Делаю так :)
К сожалению эта проблема присутствует ТОЛЬКО у тех кто торгует вручную, те кто торгуют роботами наоборот стараются побыстрей запустить терминал перед началом торгов и заниматься своими делами. Ручная торговля слишком утомляет, врать не буду у меня у самого были перерывы в год и более, но "Вкалывают роботы, а не человек" (с) Приключение электроника
Зачем торопиться с запуском терминала? Он должен быть всегда запущен на VPS. Терминал надо запускать раз в неделю чтоб узнать результат. А можно получать от робота ежедневный отчет по почте.