Что делать, когда надоедает торговать?.. - страница 2

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Denis Sartakov #:


вот такие !

LOL!

 
Dmitrii Morozov:

Уважаемые коллеги.

Как Вы поступаете, когда подходить к компьютеру и открывать торговый терминал, ну вААще не хочется?..

Как может надоедь торговать? А деньги где брать тогда? на завод идти? Ну а вообще для торговли есть роботы, они и зарабатывают, пока я занимаюсь проектами для души.

 
Dmitrii Morozov:

Уважаемые коллеги.

Как Вы поступаете, когда подходить к компьютеру и открывать торговый терминал, ну вААще не хочется?..

Ну наверное и не открываем терминал :)

 
Dmitrii Morozov:

Уважаемые коллеги.

Как Вы поступаете, когда подходить к компьютеру и открывать торговый терминал, ну вААще не хочется?..

Подписаться на сигнал поставив VPS

 
Dmitrii Morozov:

Уважаемые коллеги.

Как Вы поступаете, когда подходить к компьютеру и открывать торговый терминал, ну вААще не хочется?..

Делаю так :)

 
К сожалению эта проблема присутствует ТОЛЬКО у тех кто торгует вручную, те кто торгуют роботами наоборот стараются побыстрей запустить терминал перед началом торгов и заниматься своими делами. Ручная торговля слишком утомляет, врать не буду у меня у самого были перерывы в год и более, но "Вкалывают роботы, а не человек" (с) Приключение электроника
 
Mihail Marchukajtes #:
К сожалению эта проблема присутствует ТОЛЬКО у тех кто торгует вручную, те кто торгуют роботами наоборот стараются побыстрей запустить терминал перед началом торгов и заниматься своими делами. Ручная торговля слишком утомляет, врать не буду у меня у самого были перерывы в год и более, но "Вкалывают роботы, а не человек" (с) Приключение электроника

Зачем торопиться с запуском терминала? Он должен быть всегда запущен на VPS. Терминал надо запускать раз в неделю чтоб узнать результат. А можно получать от робота ежедневный отчет по почте.

 
пойти зарабатывать деньги
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