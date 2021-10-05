Что делать, когда надоедает торговать?..

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Уважаемые коллеги.

Как Вы поступаете, когда подходить к компьютеру и открывать торговый терминал, ну вААще не хочется?..

 
Dmitry M:

Уважаемые коллеги.

Как Вы поступаете, когда подходить к компьютеру и открывать торговый терминал, ну вААще не хочется?..

Не подхожу к компьютеру, и не открываю терминал. Пусть роботы себе торгуют сами... Один-два дня - никакой роли не сыграют... Если какой покажет недопустимое поведение - он остановится. И снимем его с торгов через несколько дней. 

 
Dmitry M:

Уважаемые коллеги.

Как Вы поступаете, когда подходить к компьютеру и открывать торговый терминал, ну вААще не хочется?..

пиво пить ! 

для компании можно еще хороших девчат пригласить...

через месяц, два хандру как рукой снимет !

 
Denis Sartakov #:

пиво пить ! 

для компании можно еще хороших девчат пригласить...

А хорошие это какие?

 
Alexey Viktorov #:

А хорошие это какие?


вот такие !

 
Denis Sartakov #:


вот такие !

Зачёт¡¡¡

 
Dmitry M:

Уважаемые коллеги.

Как Вы поступаете, когда подходить к компьютеру и открывать торговый терминал, ну вААще не хочется?..

Поставьте эксперт на VPS. 

 

Что делать, когда надоедает торговать?..

На этом форуме есть известный товарищ, который в таких случаях настойчиво рекомендует идти на завод.

 
Georgiy Merts #:

Не подхожу к компьютеру, и не открываю терминал. Пусть роботы себе торгуют сами... Один-два дня - никакой роли не сыграют... Если какой покажет недопустимое поведение - он остановится. И снимем его с торгов через несколько дней. 

Ну и год второй ни чего страшного для торговли экспертом )))

 
Кто-то дрова рубит, кто-то в колокол звонит. Смотрите мозоли на руках.
 
Dmitrii Morozov:

Уважаемые коллеги.

Как Вы поступаете, когда подходить к компьютеру и открывать торговый терминал, ну вААще не хочется?..

Исхожу из принципа: перемена занятия лучший вид отдыха. Покупаю бесплатный VPS. Устанавливаю Windows, инсталлирую терминал, подключаю сигнал. Пишу робот...  

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