Что делать, когда надоедает торговать?..
Уважаемые коллеги.
Как Вы поступаете, когда подходить к компьютеру и открывать торговый терминал, ну вААще не хочется?..
Не подхожу к компьютеру, и не открываю терминал. Пусть роботы себе торгуют сами... Один-два дня - никакой роли не сыграют... Если какой покажет недопустимое поведение - он остановится. И снимем его с торгов через несколько дней.
Уважаемые коллеги.
Как Вы поступаете, когда подходить к компьютеру и открывать торговый терминал, ну вААще не хочется?..
пиво пить !
для компании можно еще хороших девчат пригласить...
через месяц, два хандру как рукой снимет !
Уважаемые коллеги.
Как Вы поступаете, когда подходить к компьютеру и открывать торговый терминал, ну вААще не хочется?..
Поставьте эксперт на VPS.
Что делать, когда надоедает торговать?..
На этом форуме есть известный товарищ, который в таких случаях настойчиво рекомендует идти на завод.
Не подхожу к компьютеру, и не открываю терминал. Пусть роботы себе торгуют сами... Один-два дня - никакой роли не сыграют... Если какой покажет недопустимое поведение - он остановится. И снимем его с торгов через несколько дней.
Ну и год второй ни чего страшного для торговли экспертом )))
Уважаемые коллеги.
Как Вы поступаете, когда подходить к компьютеру и открывать торговый терминал, ну вААще не хочется?..
Исхожу из принципа: перемена занятия лучший вид отдыха. Покупаю бесплатный VPS. Устанавливаю Windows, инсталлирую терминал, подключаю сигнал. Пишу робот...
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Уважаемые коллеги.
Как Вы поступаете, когда подходить к компьютеру и открывать торговый терминал, ну вААще не хочется?..