Это возможно? - страница 2

Новый комментарий
[Удален]  
Speculator_:
Откуда сайту брать данные об открытых сделках?
:-) Из терминала... естесссно...
 
IvanIvanov:
:-) Из терминала... естесссно...
Объясните пару скринами как терминал связать со сторонним сайтом.
 
Speculator_:
Объясните пару скринами как терминал связать со сторонним сайтом.
 
fyords:

Здесь настраивается связь?

 

 
Speculator_:

Здесь настраивается связь?

Меню "Сервис" – "Настройки" – "Советники" – Поставить галочку на "Разрешить WebRequest для следующих URL" и добавить туда http://*****.***
 
fyords:
Меню "Сервис" – "Настройки" – "Советники" – Поставить галочку на "Разрешить WebRequest для следующих URL" и добавить туда http://*****.***


Понятно спасибо.    

 

Советник по таймеру смотрит позиции, WebRequest'ом отсылает данные какому-нть PHP/ASP скрипту на стороне Web Serverа, скрипт ложит данные в БД. Страничка с нужными данными (из БД) генерится для пользователя.

Особо сложного ничего нет. Только время на качественную реализацию надо. 

12
Новый комментарий