Это возможно? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Откуда сайту брать данные об открытых сделках?
:-) Из терминала... естесссно...
Объясните пару скринами как терминал связать со сторонним сайтом.
Здесь настраивается связь?
Здесь настраивается связь?
Меню "Сервис" – "Настройки" – "Советники" – Поставить галочку на "Разрешить WebRequest для следующих URL" и добавить туда http://*****.***
Понятно спасибо.
Советник по таймеру смотрит позиции, WebRequest'ом отсылает данные какому-нть PHP/ASP скрипту на стороне Web Serverа, скрипт ложит данные в БД. Страничка с нужными данными (из БД) генерится для пользователя.
Особо сложного ничего нет. Только время на качественную реализацию надо.