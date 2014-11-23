Это возможно?
Dedpistolet:Сайт в помощь Для воплощение идеи.
Подскажите, кто разбирается, возможно ли сделать такой сайт на котором можно было бы разместить такую таблицу, в которой зарегистрированные участники могли бы делать записи о предполагаемых сделках. Самое сложное, как я понимаю, это чтобы таблица была живая, то есть реагировала на рыночную ситуацию и в ней автоматически происходили изменения.
Картинка приблизительно такая:
Все возможно. Главное - цена вопроса.
elugovoy:А зачем это надо? Есть же подобная информация от различных ДЦ.
elugovoy:И какая цена? Вы знаете как это сделать?
Speculator_:А зачем вам знать - зачем это надо? И где вы видели подобное?
Speculator_:Там таблицы живые делают?
конечно можно, очень легко, штатными методами, вопрос - реально ли набрать команду адекватных прогнозистов
можно попробовать, есть готовое решение
место публикации значения не имеет, отпишитесь в личку, классная идея, не хочу остаться неблагодарной свиньей
Dedpistolet:
Здесь
IvanIvanov:Вопрос зарабатывающий трейдер захочет каждый раз заполнять форму? И зачем это ему надо!
можно попробовать, есть готовое решение
Dedpistolet:Там основу дают. С чего начать строить сайт.
не нужно ничего заполнять
IvanIvanov:Откуда сайту брать данные об открытых сделках?
