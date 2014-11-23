Это возможно?

Подскажите, кто разбирается, возможно ли сделать такой сайт на котором можно было бы разместить такую таблицу, в которой зарегистрированные участники могли бы делать записи о предполагаемых сделках. Самое сложное, как я понимаю, это чтобы таблица была живая, то есть реагировала на рыночную ситуацию и в ней автоматически происходили изменения.

Картинка приблизительно такая:

 

 
Сайт в помощь Для воплощение идеи.
 
Все возможно. Главное - цена вопроса.
 
А зачем это надо? Есть же подобная информация от различных ДЦ.
 
И какая цена? Вы знаете как это сделать? 
 
А зачем вам знать - зачем это надо? И где вы видели подобное?
 
Там таблицы живые делают?
[Удален]  
конечно можно,  очень легко, штатными методами, вопрос - реально ли набрать команду адекватных прогнозистов

можно попробовать, есть готовое решение

место публикации значения не имеет,  отпишитесь в личку, классная идея, не хочу остаться неблагодарной  свиньей
 
Здесь

Вопрос зарабатывающий трейдер захочет каждый раз заполнять форму? И зачем это ему надо!
  Там основу дают. С чего начать строить сайт.  
[Удален]  
не нужно ничего заполнять
 
Откуда сайту брать данные об открытых сделках?
