Алиса (интеграция с Яндекс станциями) - страница 3
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не обдумывая сходу я бы сделал так:
1. некая внешняя программа написанная например на C# ждет голосовую команду, преобразует ее в текстовый файл в виде обычного текста,
2. советник читает эти текстовые файлы по функции OnTimer() с каким то малым периодом, выполняет необходимые действия, затем удаляет файл ...
ну как то так
не обдумывая сходу я бы сделал так:
1. некая внешняя программа написанная например на C# ждет голосовую команду, преобразует ее в текстовый файл в виде обычного текста,
2. советник читает эти текстовые файлы по функции OnTimer() с каким то малым периодом, выполняет необходимые действия, затем удаляет файл ...
ну как то так
оказывается уже подымалась эта тема - но автора. я мельком проскочил по теме, засмеяли .
https://www.mql5.com/ru/forum/223960
а можно ссылку на последнюю версию ATcl.mqh для МТ5?
сайт немного (и давно) в некотором раздрае..всё никак руки недоходят восстановить :-(
пока в личку кину, может на выходных руки дойдут до "восстановить странички"
сайт немного (и давно) в некотором раздрае..всё никак руки недоходят восстановить :-(
пока в личку кину, может на выходных руки дойдут до "восстановить странички"
сайт немного (и давно) в некотором раздрае..всё никак руки недоходят восстановить :-(
пока в личку кину, может на выходных руки дойдут до "восстановить странички"
Опробовал решение Максима Кузнецова, решение явно лучше и универсальнее wav, решение решает кучу сложностей с генерацией wav файлов - они просто не нужны, в отличии от использования wav последовательно воспроизводит текст не перебивая предыдущий сказанный текст. Решение хорошее и рабочее, для робота самое то. Максиму большое спасибо!
Решение предложенное выше использует библиотеку ATcl и собственно tcl как скриптовый язык.
Библиотеку выложил на sourceforge (потому что там dll) https://sourceforge.net/projects/mt-atcl/ . Специальное примечание для особо рьяных модераторов: библиотека свободно доступна и бесплатна. Tcl тоже. Не надо сносить пост как прежние темы
Инструкция по установке :
Требуется дистрибутив tcl. Вы можете выбрать любой (их много разных), но я рекомендую BAWT : http://www.bawt.tcl3d.org/
Для того чтобы MetaTrader и Windows всегда находили требуемое, Tcl должен быть установлен в предопределённых путях:
в обоих случаях путь к каталогу bin (с:/tcl64/bin) должен быть включен в переменную окружения %PATH%. Не забудьте при установке указать «включить путь» или добавьте его потом самостоятельно
Архив с библиотекой ATcl надо распаковать в «каталог данных терминала», один-в-один.
DLL-ку libwinpthread-1.dll надо скопировать в любой каталог перечисленный в %PATH%. Я копирую в c:/tcl64/bin
Как бонус - будут доступны интерфейсы почти к любым СУБД (PostgreSQL, MySQL, Oracle), office-automation, GUI на tcl/tk и gtk, почта, асинхронные сетевые вызовы, нити, треды и всякое-всякое
Решение предложенное выше использует библиотеку ATcl и собственно tcl как скриптовый язык.
Библиотеку выложил на sourceforge (потому что там dll) https://sourceforge.net/projects/mt-atcl/ . Специальное примечание для особо рьяных модераторов: библиотека свободно доступна и бесплатна. Tcl тоже. Не надо сносить пост как прежние темы
Инструкция по установке :
Требуется дистрибутив tcl. Вы можете выбрать любой (их много разных), но я рекомендую BAWT : http://www.bawt.tcl3d.org/
Для того чтобы MetaTrader и Windows всегда находили требуемое, Tcl должен быть установлен в предопределённых путях:
в обоих случаях путь к каталогу bin (с:/tcl64/bin) должен быть включен в переменную окружения %PATH%. Не забудьте при установке указать «включить путь» или добавьте его потом самостоятельно
Архив с библиотекой ATcl надо распаковать в «каталог данных терминала», один-в-один.
DLL-ку libwinpthread-1.dll надо скопировать в любой каталог перечисленный в %PATH%. Я копирую в c:/tcl64/bin
Как бонус - будут доступны интерфейсы почти к любым СУБД (PostgreSQL, MySQL, Oracle), office-automation, GUI на tcl/tk и gtk, почта, асинхронные сетевые вызовы, нити, треды и всякое-всякое
Раз пошла такая пьянка :-)
не очень оптимально (можно сделать чтобы быстрее), зато наглядно :
загружен весь из себя векторный SVG в Canvas